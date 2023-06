אתגרי טיקטוק קטלניים ממשיכים לגבות קורבנות ברחבי העולם, והפעם, היה זה נער בן 14 מארצות הברית שנהרג לאחר שהתנסה באתגר המסוכן הנקרא "גלישת רכבת תחתית". הנערים ווינדינסון גרסיה ובריאן קרספו טיפסו לגג קרון בקו L של הרכבת התחתית בניו יורק ביום חמישי האחרון, כאשר היא התקרבה למנהרה בשכונת בושוויק שבברוקלין, ניו יורק. בעוד שגרסיה הצליח לשרוד את התאונה המזוויעה, מותו של חברו נקבע במקום.

בשיחה עם כלי התקשורת, אריקה, בת דודתו של גרסיה, אמרה שקרוב משפחתה הוא "בר מזל" על כך שנשאר בחיים. "המותניים שלו שבורות, יש לו תפרים בכל הגוף", סיפרה אריקה על מצבו של גרסיה. "אני לא יודעת למה הוא החליט לעשות את זה, הוא נער מאוד חכם". דיוויד פונס, שכנו של בריאן, הנער שנהרג, אמר: "הוא היה נער מאוד אדיב. זה מזעזע".

במסגרת האתגר המסוכן, גולשי טיקטוק מנסים לטפס על קרונות של רכבת תחתית בעודה בנסיעה. על אף שמדובר בטרנד קטלני במיוחד, הוא לא מהווה תופעה חדשה וכבר עשרות שנים שצעירים הרפתקניים מסביב לעולם מתנסים ברעיון המפוקפק של קפיצה על קרונות רכבת.

NYC Subway Surfing: Police Warning to Teens#subwaysurfing #trainsurfing #subway #train #MTA #NYPD #police #cops #NYC #NewYorkCity #publicsafety #TikTok #poc #safety #lawenforcement #thinblueline #staysafe #city #teens #kids #realtalk #truestory #positivevibes #facts #love #life pic.twitter.com/jQodxV8d49 — Michaelanthony (@themeatofit) June 25, 2023

לפני כארבעה חודשים בלבד, נער בן 15 מצא את מותו בנסיבות דומות, מה שהביא את רשות התחבורה המטרופולינית של ניו יורק (MTA) לפרסם נתונים קשים במיוחד המצביעים על גידול של 366 אחוזים שנרשם מאז שנת 2021 במקרים של נוסעים שטיפסו על קרונות הרכבת התחתית. גם ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, הצטרף לאזהרות וקרא לרשת הטיקטוק להסיר סרטונים המציגים את הטרנד. "היום איבדנו עוד ילד. ההשלכות של הרשתות החברתיות הן טרגיות ואמיתיות. גלישה ברכבת התחתית הורגת", אמר אדמס.

Two young men were hurt earlier today in Brooklyn while "Subway Surfing" on the L train. We lost one of them. The other is seriously injured.



A family will have an empty seat at the table tonight. Another young man will never be the same.



Subway surfing kills. We need our… pic.twitter.com/NBGs95yTzX — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 22, 2023

דובר מטעם טיקטוק הביע צער על האירוע הקטלני: "יותר מ-40,000 אנשי מקצוע בתחום הבטיחות מחויבים לשמור על בטיחות הקהילה שלנו ופועלים בחריצות כדי להסיר תוכן מזיק כאשר הוא נמצא", מסר הדובר לכלי התקשורת האמריקאים.