פרסומת של גביע העולם בכדורגל לנשים שנפתח היום בניו זילנד הפכה לוויראלית בגלל הטוויסט המסקרן בה, ששובר את הסטיגמה שכדורגל נשים הוא "איטי ומשעמם". הסרטון שהעלתה חברת אורנג' הצרפתית מתחיל בכך שכוכבי מונדיאל הגברים האחרון, קיליאן אמבפה ואנטואן גריזמן מנבחרת צרפת, רצים על המגרש במהירות ומבקיעים, בעוד הקהל מריע בהנאה. היא ממשיכה במהלכים שונים של סגנית אלופת העולם.

לאחר שתי דקות של פרסומת, מופיעה כתובת על מסך שחור: "רק Les Bleus (הכחולים, כינוי לנבחרת צרפת) יכולים לעורר בנו את הרגשות האלו. אבל לא אותם ראיתם עכשיו".

אכן רק חדי העין והזכרון ישימו לב שיש בעיה עם מה שראו. המהלכים האלה לא זכורים מהמשחקים של נבחרת הגברים ואם מתעכבים על הקבוצה היריבה ניתן לראות שהתמונה לא יציבה. בשלב זה הצילומים חוזרים לאחור והצופים קולטים למעשה שראשיהם של אותם כדורגלנים מפורסמים, הונחו על גופן של נבחרת הנשים של צרפת. לאחר מכן אפשר לראות השוואה בין הכדורגלנים הגברים לבין הנשים, כאשר מצוינת העובדה כי הגברים נוצרו באמצעות "אפקטים חזותיים".

"באורנג', כשאנחנו תומכים ב-les Bleus, אנחנו תומכים ב-les Bleues", נכתב במילות הסיום של הפרסומת, בהתייחס גם לכינוי של נבחרת הנשים של צרפת.

האופי הזהה של התנועות, יחד עם ההלם מההבנה שהן בוצעו על ידי נשים מנבחרת צרפת, המדורגת חמישית בעולם, מאתגרים תפיסות שגויות בנוגע לפערים הפיזיים בין המינים.

הפרסומת הפכה לוויראלית, כונתה "פרסומת הספורט הכי מגניבה שנוצרה אי פעם" ו"גאונות טהורה". היא עלתה אמנם בסוף יוני, אבל זכתה לתשומת לב נרחבת בשבוע האחרון, לאחר ששותפה מחדש בטוויטר, רדיט, טיקטוק ופלטפורמות מדיה חברתיות אחרות. רק ביוטיוב של אורנג' היא זכתה לכמעט 5 מיליון צפיות.

This ad for the French women’s national team ahead of the #FIFAWWC is something. pic.twitter.com/CMnEZNUUK1 — Rick Westhead (@rwesthead) July 17, 2023

Watch till the end!



An amazing ad for the French soccer team ahead of the World Cup. Whether you like soccer or not, it is worth watching, to the end.pic.twitter.com/GTDC44tW8W — Sibin (@sibinmohan) July 12, 2023

לעיתים קרובות ספורט הנשים לא מקבל את הקרדיט שהוא ראוי לו. כך, לדוגמה, כאשר כריסטיאנו רונאלדו כבש את השערים ה-110 וה-111 שלו עבור פורטוגל ב-2021, הוא הוכתר כמי שכבש הכי הרבה שערים בטורנירים בינלאומיים". אולם, גם עם מאזנו הנוכחי של 123 שערים, רונאלדו כבש הכי הרבה בתחרות בינלאומית לגברים, אבל שבע נשים כבשו יותר, בהן כריסטין סינקלייר הקנדית, שיש לה 190 שערים בתחרויות בינלאומיות.

מארגני גביע העולם לנשים 2023 צופים שהטורניר יגיע הפעם לשיא של 2 מיליארד צופים - עלייה משמעותית ביחס ל-1.12 מיליארד שצפו במשחקים של 2019 בצרפת.