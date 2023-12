דיווח על מתקפת סייבר נרחבת הבוקר (שני) באיראן - שגורמת לשיבושים קשים בתחנות הדלק ברחבי המדינה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי השיבושים חלים בחלק מהתחנות, אך לפי מקורות נוספים - מדובר בהשבתה נרחבת בהרבה של כל התחנות במדינה.

מקורות באיראן דיווחו כי ההשבתה פגעה גם במשאבות הסולר וגם במשאבות הבנזין בתחנות הדלק במדינה. על פי דיווחים, לפחות חלק מהרשויות קראו לאזרחים שלא להגיע כלל לתחנות הדלק, אלא אם מדובר במצב חירום.

שר הנפט של איראן, ג'וואד אווג'י, עדכן כי כ-30% מתחנות הדלק במדינה פועלות, כלומר כ-70% אינן פועלות. בנוסף, סגנו של אווג'י צוטט בסוכנות הידיעות תסנים כי יידרשו לפחות עוד 7-6 שעות לתיקון התקלה.

מוקדם יותר הודיעה קבוצת האקרים בשם "הדרור הטורף" כי היא אחראית למתקפת הסייבר שגרמה להשבתה. קבוצת הסייבר הזאת, שמקורה וזהותה אינם ידועים בוודאות, כבר קיבלה בעבר אחריות למתקפות סייבר אחרות ברחבי איראן.

צילומי מסך של קבלת האחריות של קבוצת "הדרור הטורף": "ח'אמנאי, למשחק באש יש מחיר"

NEW - Gonjeshke Darande ("Predatory Sparrow), a hacker group believed to be tied to #Israel, claimed responsibility for hacking #Iran's gas station.



Below is their statement:



"We, Gonjeshke Darande, carried out another cyberattack today, taking out a majority of the gas pumps… pic.twitter.com/Wfmx2k6uZ3