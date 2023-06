אתר רדיט, כריסטיאן סלייג | צילום: Christian Selig, BigTunaOnline / Shutterstock.com@ קהילת רדיט סוערת בימים האחרונים. עדכוני ה-API (ממשק תכנות יישומים) החדשים של רדיט שהוכרזו באפריל יכולים לשנות את הפלטפורמה לנצח - אבל אולי לא לטובה. מאז שהמפתח של האפליקציה הפופולרית Apollo for Reddit, כריסטיאן סליג, חשף שהוא יצטרך לשלם כ-20 מיליון דולר בשנה בשל השינויים, המשתמשים זעמו על האופן שבו העדכונים עשויים להשפיע על אפליקציות צד שלישי.

בתגובה לכך, כמעט 8,000 קהילות של רדיט, כולל כמה מהקהילות הגדולות והפעילות ביותר כמו r/funny, r/gaming, r/gadgets ו-r/todayilearned, "החשיכו" את עצמן כחלק ממחאה מתואמת. כשהמחאה התפשטה ל-subreddits נוספים ביום שני בבוקר, האתר עצמו הפסיק לעבוד לסירוגין וקרס.

אותן קהילות הפכו את עצמם לפרטיות, מה שמנע מיוזרים להיכנס אליהן. מדובר בחלק ניכר מהפלטפורמה וקהילות עם מעל 30 מיליון משתמשים, מה שבעצם הוריד את הטראפיק משמעותית.

ב-8 ביוני הודיע סליג שהוא יצטרך לסגור את אפליקציית אפולו, שהופכת את הגלישה ברדיט ליותר נוחה, בסוף החודש, וזמן קצר לאחר מכן מפתחים אחרים אמרו שהם יסגרו גם את האפליקציות שלהם.

As the subreddit blackout begins, I wanted to say thank you from the bottom of my heart to the Reddit community and everyone standing up ❤️ Let's hope Reddit listens https://t.co/h6cSYTBZhH — Christian Selig (@ChristianSelig) June 12, 2023

המנכ"ל סטיב האפמן אירח אירוע שאלות ותשובות על השינויים ביום שישי, ועל סמך זה נראה שרדיט לא מתכוונת לוותר עליהם.

מה הוביל למחאה?

הסיבה שבגינה רדיט רוצה לגבות מחיר גבוה מאפליקציות צד שלישי שמשתמשות ב-API של רדיט היא בינה מלאכותית, ממש כמו כל דבר בתחום, בסוף הכול חוזר לבינה. כלים שונים של AI כמו ChatGPT "מתאמנים" על המידע שנשאב מתוך הרשת החברתית, ורדיט החליטה שנמאס לה לתת מידע חינם ולכן היא מקפיצה את מחיר ה-API בסכומים נכבדים, הבעיה היא שהיא גם דורשת תשלום מאפליקציות קטנות יותר, שבסך הכול נותנות שירות למשתמשים של רדיט (אבל לא מרוויחות לחברה כסף).

#redditstories #tech #news #techtok ♬ original sound - The Verge @verge What the hell is happening with Reddit?! Our Jay Peters explains. #reddit

מנכ"ל רדיט, סטיב האפמן, אמר בראיון לניו יורק טיימס באפריל כי "ליבת הנתונים של רדיט היא באמת בעלת ערך" והוא לא רוצה "להצטרך לתת את כל הערך הזה לכמה מהחברות הגדולות בעולם בחינם".

ומה אחרים עושים? טוויטר של אילון מאסק הגבילה בינואר את כל הלקוחות והאפליקציות צד שלישי ועדכנה את הכללים שלה למפתחים שניגשים לממשקי ה-API שלה. הכללים החדשים קבעו כי מפתחים אינם יכולים להשתמש בממשק ה-API של החברה כדי ליצור "שירות או מוצר דומה לאפליקציית טוויטר".