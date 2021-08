טוויטר, בניגוד לרשתות חברתיות אחרות, הודיעה כי תאפשר לאנשי טליבאן להחזיק חשבונות אצלה, כל עוד הם לא ישמשו כדי "להאדיר אלימות". כך, לדוגמה, לסוהיל שהין, חבר צוות המו"מ ודובר הטליבאן בתקשורת הבינלאומית, יש יותר מ-358 אלף עוקבים בדף הטוויטר שלו.

פלטפורמות אחרות גדולות כמו יוטיוב, טיקטוק ופייסבוק, שמחזיקה גם בוואטסאפ ואינסטגרם, חסמו משתמשים השייכים לאנשי טליבאן או כאלו ששיבחו אותם. פייסבוק אף הגדירה את ארגון הטליבאן כ"מסוכן" וחסמה את פעיליו ולוחמיו מהפלטפורמה שלה למשך שנים.

יחד עם זאת, טוויטר הצהירה שהיא תמשיך לאכוף את הכללים ולבדוק את התוכן שעשוי להפר את חוקיה, במיוחד את האיסור על האדרת אלימות.

My complete interview:https://t.co/1HpLnvBlDJ — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) July 21, 2021

בעוד שאנשי הטליבאן רשאים להמשיך לפרסם בטוויטר, נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ נחסם כידוע מטוויטר לצמיתות, בעקבות מהומות הקפיטול ב-6 בינואר. על הצעד הדרמטי הזה ספגה טוויטר האשמות בצנזורה מצד תומכי טראמפ. לעומת זאת, אנשי הטליבאן נשארים פעילים באתר, משום שלטענת טוויטר, תושבי אפגניסטן משתמשים בפלטפורמה כדי לחפש עזרה ומקלט, לאחר השתלטות הארגון על המדינה.

ביום שלישי השבוע, שלח דאג למבורן, נציג בית הנבחרים מטעם המפלגה הרפובליקנית, מכתב למנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, ובו העלה טענות כנגד המשך השימוש של חברי הטליבאן ברשת החברתית. הוא האשים את המנכ"ל ב"סטנדרטים כפולים", בהתייחס לכך שטוויטר חסמה את הנשיא לשעבר טראמפ.

במכתב ציין למבורן כי לדעתו, "ברור שהטליבאן הוא ארגון אלים" וכי כל חשבון הקשור אליהם צריך להיחסם, מפני שטוויטר אוסרת על קידום פעולות אלימות. גם חבר הקונגרס הרפובליקני, מדיסון קות'ורן, הביע זעם בנושא ואמר: "איך זה ייתכן שלדובר הטליבאן יש חשבון טוויטר פעיל אך לא לנשיא ארה"ב לשעבר?".

Breaking I sent a letter to @Jack over @Twitter's blatant speech bias & double standards. Why does Twitter allow two Taliban spokesmen to have a platform but restricts the First Amendment Rights of former President Trump? It's past time to hold #BigTech accountable. #Taliban pic.twitter.com/6tylgmCBTz — Rep. Doug Lamborn (@RepDLamborn) August 17, 2021

ביום שלישי השבוע התקיימה בקאבול מסיבת עיתונאים שעסקה בשאלת חופש הביטוי. דובר הטליבאן ענה בתגובה כי "יש לשאול את השאלה הזו את האנשים שטוענים שהם מקדמים את חופש הביטוי, אבל גם לא מאפשרים פרסום מידע. אני יכול לשאול את חברת פייסבוק".

דונלד טראמפ ג'וניור צייץ מחדש את הסרטון הזה של דובר הטליבאן בטוויטר שלו, והוסיף עקיצה, "LOL, אבל גם לא טועה", בהתייחס לכך שאביו גם הושעה מפייסבוק לשנים הקרובות.

LOL… Also not wrong. https://t.co/nMDM9k8fwL — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 17, 2021