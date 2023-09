לאחר ההפסד 2:1 לאלופה מכבי חיפה, קבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים העלתה אתמול סרטון טיקטוק, שבו הם מראים קטע מתוך המשחק, רגע לפני ה"שער המדהים של מכבי חיפה". זה אכן נשמע מוזר שקבוצה יריבה תפרגן לשער שהבקיעו נגדה, ואכן רגע לפני השער, רגע השיא כביכול, המסך עובר לאיש חתול ששר "monday left me broken" מתוך שירו של אביצ'י, Waiting For Love.

מדובר באחד הטרנדים המוזרים בטיקטוק, כאשר להאשתאג #mondayleftmebroken יש 269 מיליון צפיות. על פי האתר Know Your Meme, הסרטונים הללו הפכו להיות פופולריים בטיקטוק כבר במרץ 2023. המקור ככל הנראה היה סרטון שפרסם ב-21.2.23 משתמש בשם @beast_warrior שנעשה דרך אפליקציית Revive, של חתול דמוי אדם בחליפה ששר את שירו של אביצי'י וזכה ליותר מ-410 אלף צפיות בחודש.

אותו טיקטוקר המשיך להעלות סרטונים של החתול (לעתים קרובות עם תבניות CapCut) במהלך השבועות הבאים, מה שעורר השראה אצל אחרים לעשות את אותו הדבר.

ב-25 בפברואר 2023, @beast_warrior פרסם את הסרטון על תמונה וקולות של צווחת חזיר, וצבר למעלה מ-1.2 מיליון צפיות בשלושה שבועות. ב-27 בפברואר, חשבון שנפתח בשם @monday_left_me_broken פרסם מם שצבר למעלה מ-5.9 מיליון צפיות בערך באותו פרק זמן. עד היום, החשבון שכולל רק סרטונים הקשורים לאיש החתול, צבר 50 אלף עוקבים ו-1.5 מיליון לייקים. חשוב לציין שמאז נפתחו מספר רב של חשבונות שעושים שימוש די דומה בפלטפורמה.

החתול, שיכול להיתפס על ידי חלק בתור משעשע ועל ידי חלק בתור מקריפ, הוא בעצם דרך חדשה להטריל. זאת לא פעם ראשונה שמשתמשים באינטרנט לוקחים קטע וידאו ומשתמשים בו בתור בדיחה. אולי ההטרלה הכי מוכרת שיש היא ה-ריק רולינג, שימוש בקליפ של ריק אסטלי עם השיר האלמותי never gonna give you up, ונראה שהחתול ששר את אביצ'י הוא סוג של גלגול חדש של הז'אנר. מכניסים את החתול במקום מפתיע בסרטון וגורמים לצופה להרגיש ש"עבדו עליו".

האדמין של הפועל ירושלים קיבל המון תגובות חיוביות לסרטון, אפילו מאוהדי מכבי חיפה, מה שמלמד על שימוש מוצלח במם. הסוד הוא להכניס את החתול ברגע של מתח, ממש בשיא של הסרטון. דוגמה מעולה נוספת שעלתה לרשת היא סרטון של גלגל של משאית עם בועת אוויר שמישהו מנסה לפוצץ, ברגע הפיצוץ החתול קופץ ומתחיל לשיר.

אבל לא רק אפקט ההפתעה עובד פה, לפעמים כל מה שצריך הוא פשוט להפוך את זה לכמה שיותר ביזאר, גם אם זה באיכות הנמוכה ביותר. למשל, חיתוך גס של החתול יורד ממטוס ונכנס לרכבת, החתול עונה לשאלה: "באיזה יום מתחיל השבוע" במי רוצה להיות מיליונר, ופשוט להכניס אותו בכל גרין סקרין אפשרי. האמת היא שהכול הולך עם החתול.

נכון מדובר באחד הדברים המטופשים בטיקטוק, והתחרות קשה מאוד, אבל אחרי שרואים מספר סרטונים כאלה קשה שלא לצחוק מהם, גם כשיודעים שאין שום חשיבות למה שראינו הרגע.