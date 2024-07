"הסקווד" הוא הכינוי שניתן לקבוצה של חברי קונגרס מבית הנבחרים של ארצות הברית שמשתייכים למפלגה הדמוקרטית. חברי הסקווד הם פרוגרסיביים, כלומר, משתייכים לקצה השמאלי הקיצוני של המפלגה וברובם מחזיקים גם בדעות אנטי-ישראליות. כעת מסתבר שאחת מחברות הסקווד, קורי בוש, נפלה בפח במתיחה של מפעילי חשבון טוויטר פארודי אנטי-ישראלי, לכאורה.

שם החשבון הוא "הרב לינדה גולדשטיין", שמוכר גם בכינוי "הרבנית הראשית של עזה". החשבון הפארודי צוחק על השמאל הפרוגרסיבי בארה"ב באמצעות התחזות לאישה יהודייה אנטי-ישראלית שהתגוררה בעזה לכאורה עד ה-7 באוקטובר. בעלי החשבון פנו בסוף החודש שעבר לצוות של בוש והציעו לה לקחת חלק בקמפיין גיוס כספים למען תושבי עזה.

Today my wXfe and I visited the Arch of Titus. Behind us is the carving of Roman legions carrying the Menorah back to Rome to celebrate the destruction of the second Jewish Temple (built over Al-Aqsa Mosque). pic.twitter.com/POy3T0peya — Rabbi Linda Goldstein (I/P Commentary) (@realrabbilinda) July 4, 2024

"אני עוברת בערים שונות מאז שהקהילה שלי נעקרה מעזה לאחר פלישת ישראל ב-7 באוקטובר", כתבה "גולדשטיין" במייל לרודיקה וודי, מנהלת הכספים וההתקשרויות של בוש. כמו כן, הציעה "גולדשטיין" שחברת הקונגרס תטוס "להתארח בעזה" לצורך קמפיין גיוס התרומות. מנהלת הכספים הגיבה במייל חוזר: "קורי מעוניינת להתארח בעזה וזה משהו שהיא ניסתה לתכנן. למרבה הצער, עדיין לא הצלחנו לעשות זאת". כמו כן, היא שאלה האם עזה היא הנושא העיקרי של הקמפיין, מה שמביע על עניין בשיתוף פעולה אפשרי.

לאחר שהחל להירקם שיתוף הפעולה עם חברת הקונגרס, החשבון אף העלה פרסום פיקטיבי ל"אירוע גיוס תרומות למען תושבי עזה", עם תמונתה של חברת בית הנחברים בוש תחת הכותרת: "ציונות ועליונות לבנה: דיון בקמפיין גיוס כספים". מאז הקשר בין הגורמים נעצר - אבל זה היה מספיק בשביל להבין שבצוות של חברת הקונגרס לא ממש הבינו שמדובר בבדיחה.

"קורי בוש היא הדוגמה המושלמת לאנטישמית ריקה - חסרת מושג לחלוטין על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל להוטה להשמיע את קולה", אמר לכלי התקשורת האיש שמאחורי החשבון הפארודי, עורך דין פרו-ישראלי שנחשף רק בשמו הפרטי, מייקל.

החשבון הפיקטיבי של "לינדה גולדשטיין" בטוויטר כולל 20 אלף עוקבים, ובאינסטגרם 12 אלף עוקבים. הפוסטים הפארודיים כוללים בין היתר תמונה של חנוכייה עשויה מטילים, מה שגם היה עשוי להדליק נורה אדומה בקרב הצוות של חברת הקונגרס, אך זה לא קרה.

זה לא הפעם הראשונה שבה החשבון הפיקטיבי מצליח להטריל פוליטיקאים אמריקאים. מקרה דומה התרחש בחודש אפריל האחרון, כשמפעילי החשבון פנו לצוות של ג'מאל באומן, חבר קונגרס שהתבטא מספר פעמים נגד ישראל ואף הכחיש חלק ממעשי הזוועה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. מפעילי החשבון כתבו לצוות של באומן, החמיאו לו על פעילותו נגד ישראל והציעו לו לשתף פעולה באירוע גיוס כספים. מטעמו של באומן כתבו: "תודה רבה, איך אפשר ליצור איתך קשר?".