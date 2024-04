המתיחות בין ישראל לאיראן נמצאת בשיאה. אחרי החיסול של הגנרל האיראני הבכיר בדמשק, ארגון הטרור חיזבאללה הפיץ ביממה האחרונה מספר תמונות המתעדות את הפעילים שלו עם אמצעי לחימה שונים וההיערכות שלהם למלחמה, לצד פסוקים מהקוראן שמדברים על תמיכה ועזרת האל בפעולות שהלוחמים שלהם עושים ויעשו אל מול ישראל.

בנוסף ברשתות החברתיות פורסמו תמונות של שלטים שנתלו על פי הדיווחים ברחובות טהרן ובהם תמונותיהם של הבכיר שחוסל עם איומי נקמה בעברית, וכן איומים בנקמה עם תמונותיהם של שר הביטחון יואב גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי, סגנו ומפקדי חיל האוויר והים.

בחסות המתח הגובר הזה, ישנה הודעה אחת שהופצה באופן נרחב ברשת החברתית והצליחה להלחיץ הרבה מאוד ישראלים. זהו נוסח ההודעה, שרצה במספר קבוצות טלגרם בשעות האחרונות: "בכירים ב-CIA הודיעו לישראל כי איראן תתקוף אזורים בישראל ב-48 השעות הקרובות. התרחישים מדברים על תקיפה משולבת של נחיל כטב"מים וטילי שיוט שישוגרו ישירות מאיראן לאתרים אסטרטגיים".

מי שהפיץ את המידע בנושא הוא ערוץ אל מדאין, ערוץ תקשורת המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. למרות הקשרים ההדוקים בין הארגון של נסראללה לממשלה באיראן - לא מדובר במקור אמין, ואל מדאין הפיצו כבר שקרים שונים לגבי המלחמה בכלל ולגבי תקיפות נגד ישראל בפרט. בנוסף, אין סיבה להאמין שלערוץ שמזוהה עם החיזבאללה תהיה גישה למידע של ה-CIA.

BREAKING: IRAN TO ATTACK ISRAEL IN NEXT 48-HOURS?



In response to Israel’s bombing near Iran’s consulate in Syria that killed numerous high-ranking IRGC members, the CIA has allegedly informed Israel that Iran will attack within the next 48 hours.



Iran is reportedly planning… pic.twitter.com/LcvZhfWLCv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 3, 2024

אותם דיווחים גם יצאו מחוץ לגבולות המזרח התיכון והפכו לשמועה גלובלית בזכות טוויטר, הפלטפורמה האהובה על מפיצי תיאוריות קונספירציה ושמועות בכלל. הצייצן מריו נאוופל המחזיק בחשבון ויראלי במיוחד כתב את אותה הודעה אבל באנגלית וציטט גם הוא את אל מדאין. הציוץ שלו נחשף לכמעט מיליון גולשים בפחות מ-3 שעות. מאז, חיפוש של אותו טקסט בטוויטר יביאו אתכם לעשרות ציוצים שהם העתק-הדבק של אותה הודעה.

גם בישראל מספר עיתונאים, ביניהם יאיר אלטמן מערוץ 14, כתבו על כך (בטלגרם ולא בטוויטר) לעוקבים שלהם. אלטמן הוציא פוסט נוסף לאחר מכן, בו הוא הסתייג מתרחיש האימים: "שום דבר לא ודאי אבל יש להם את היכולות. יש כמה תרחישי ייחוס לאפשרויות תגובה וזה אחד מהם (לא חידשתי האמת הרבה). מקווה שלא יקרה דבר. אם הם יבחרו בתרחיש כזה יש מספר מעגלי הגנה אמריקאים, ירדנים וישראלים והתקווה של התוקפים במצב כזה היא שמשהו יחדור". אותה ידיעה של אלטמן מערוץ 14 הגיעה בסופו של דבר לכמה אתרי חדשות מפוקפקים כמו רוטר ו-Propernews.

בכירים ב-CIA הודיעו לישראל כי איראן תתקוף אזורים בישראל ב-48 השעות הקרובות. https://t.co/Z53wVoS9ts — Rotter Net (@RotterNet) April 3, 2024

אז בישראל ובעולם הסתמכו על דיווחים בערוץ תקשורת המזוהה עם חיזבאללה, ובחלק מהתקשורת הערבית דווקא טענו שהמקורות הם מהתקשורת הישראלית, אבל לא ציינו מי בדיוק. פנינו למערך הסייבר הישראלי שהכיר את ההודעה שרצה בקבוצות וקרא לציבור להיזהר משמועות שמטרתם לזרוע פאניקה ולהסתמך על מקורות רשמיים.

במקביל כן חשוב לציין שיום שישי הקרוב הוא יום ירושלים האיראני, וגם מערך הסייבר הוציא הנחיה רשמית לקראת תקיפות סייבר אפשריות ביום הזה: "מערך הסייבר הלאומי מתריע כמדי שנה מפני צפי להתגברות ניסיונות למתקפות סייבר. השנה, על רקע מלחמת חרבות ברזל, גבר השיח העוין ברשת הקורא להתארגנות לביצוע מתקפות סייבר כנגד מרחב האינטרנט הישראלי. ההתארגנויות ברשת תחת ההאשטאג OpJerusalem#, המתוכנן ל-5 באפריל, ו-#OpIsrael, המתוכנן ל-7 באפריל, קוראות להאקטיביסטים מרחבי העולם לתקוף את ישראל בימים אלו. המערך צופה כי עשויה להיות עלייה בתקיפות בעיקר מסוג השחתות אתרים, תקיפות מניעת שירות והפצת מידע כוזב".

נכון, כעת נראה שההודעה עם איום ה-48 שעות לא מבוססת על משהו אמיתי, אבל זאת לא הבטחה שאיראן לא תתקוף את ישראל בכלל. היכולות של המדינה מוכרות לנו בעקבות השימוש בגרורותיה כמו חמאס, חיזבאללה והחות'ים. חשוב להסתמך על מידע אמין, שבדרך כלל לא נמצא בטוויטר או בטלגרם, אלא במקומות מוסמכים יותר.