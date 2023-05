גוגל ערכה הערב (ד') את אירוע המפתחים הרשמי שלה, והקדישה את רובו להתפתחויות בבינה המלאכותית, כאשר הבשורה המשמחת מבחינתנו היא שבארד, הצ'אטבוט שלה, יחל לפעול בעברית. לצד זאת, הציגה מוצרים חדשים, כמו פיקסל פולד, הטלפון המתקפל הראשון שלה, פיקסל 7a, גרסה מוזלת לסמאטרפון הדגל שלה וטאבלט פיקסל. אלו החידושים העיקריים:

בינה מלאכותית

המלחמה הגדולה בתחום הטכנולוגיה היא הבינה המלאכותית, לאחר שמיקרוסופט הצליחה לברוח לגוגל בזכות הצ'אטבוט של חברת Open.AI ה-ChatGPT, שהשתלב כבר בדפדפן המתחרה אדג' והוכנס בהצלחה לתוך מנוע החיפוש בינג, כעת גוגל עונה עם חידושים ל-BARD, הצ'אטבוט שלה שרק לפני כמה חודשים יצא למשתמשים מסוימים בכמה מדינות (כולל לאחרונה בישראל).

כעת יוכלו להשתמש בבארד כל מי שרק ירצה ב-180 מדינות, והוא צפוי להתרחב ולכלול את 40 השפות החשובות בעולם, כולל עברית, אם כי עדיין אין לוח זמנים מתי זה יקרה. השינוי הבולט הוא מעבר ממודל שפה של LAMDA למודל שנקרא PaLM 2. בנוסף, גוגל מיישרת קו עם הפיצ'רים החדשים שהכריזה עליהם בשבוע שעבר מיקרוסופט - האפשרות לשלב את תוצאות הצ'אטבוט ישר לתוך כלי עבודה אחרים, למשל גוגל דוקס וג'ימייל. כך שאם אתם מבקשים לדוגמה מבארד לכתוב לכם הזמנה לשליחה במייל, תוכלו בסיום בלחיצת כפתור לייצא את הטקסט לג'ימייל שלכם כמכתב חדש.

חידוש נוסף הוא הכנסת תמונות לתוך בארד מתוך הגלריה שלכם בטלפון, כמו שעובד Google Lens, אם למשל תרצו לדעת מהו הפרח שהרגע צילמתם. בנוסף, אפשר לקבל תמונות בצ'אטבוט שמגיעות מתוך התוצאות של גוגל. בנוסף, כעת כאשר בארד יצטט לכם ממקורות אחרים, תוכלו ללחוץ על הציטוט ולהגיע למקור ברשת.

עוד שינוי גדול הוא ההכרזה של גוגל כי תשתף פעולה עם פיירפליי (Adobe Firefly), מחולל התמונות מטקסט של חברת אדובי, שיאפשר לכם ליצור בבארד תמונות מתוך שורת טקסט, ממש כמו המתחרה DALL-E. נניח שאתם מתכננים מסיבת יום הולדת לילד בן 7 שאוהב חדי קרן בהשראת הנציגה שלנו לאירוויזיון, ואתם רוצים להוסיף תמונה נחמדה להזמנות. כל מה שצריך זה לבקש מבארד: "תכין לי תמונה של חד קרן ועוגה במסיבת יום הולדת", והתמונה תתקבל תוך שניות.

גוגל תטמיע מערכת בינה מלאכותית גם בענן שלה (גוגל קלאוד) בשם Duet AI, שמטרתה לסייע למפתחים לבנות בקלות יותר אפליקציות. בנוסף, Duet AI תשולב בכל כלי העבודה של גוגל (Workspace) - דוקס, שיטס, סליידס, ג'ימייל וגוגל מיט, שם תוכלו למשל ליצור רקעים ייחודים לשיחות הווידיאו שלכם. מדובר במהלך דומה למה שעשתה מיקרוסופט עם תוכנות אופיס שלה ו-GPT.

החברה הציגה את גם Magic Editor, שיאפשר לכם לערוך תמונה בעזרת בינה מלאכותית ג'נרטיבית, ללא כלים מקצועיים. גוגל שיתפה כמה דוגמאות של הכלי בפעולה - בתמונה של אדם מול מפל, אפשר להרחיק את האדם מהמפל, למחוק אנשים ברקע ולעשות את השמיים כחולים יותר. בתמונה אחרת, עורך הקסם מזיז ילד על ספסל קרוב יותר לאמצע התמונה, מה שיוצר חלקים "חדשים" מהספסל ובלונים משמאל כדי למלא את החלל. התכונה תהיה זמינה בהמשך השנה בטלפונים נבחרים של פיקסל, ככל הנראה בפיקסל 8 ובפיקסל 8 פרו.

גוגל פיקסל פולד

מבחינת מכשירים, גוגל הציגה את הסמארטפון המתקפל שלה, שתמונה שלו שוחררה כבר בשבוע שעבר. הפולד הופך מטלפון קומפקטי בגודל 5.8 אינץ' לטאבלט בגודל 7.6 אינץ', הודות למסך והציר הגמישים שלו, ותומך ברענון קצב דינמי של עד 120 הרץ. זהו גם אחד המתקפלים הדקים, וכאשר הוא סגור, רוחבו הוא 0.48 אינץ' (כ-1.2 סנטימטר). הוא יעלה 1,799 דולר, כמו המתקפל המתחרה של סמסונג.

גוגל פיקסל פולד | צילום: google

פיקסל 7A

גוגל הכריזה על הפיקסל 7A, הדגם המוזל של מכשיר הדגל שלה. לפי שמועות זה כנראה יהיה הדגם "המוזל" האחרון שלה, מכיוון שאין יותר סיבה להפריד בין הדגמים מרוב שהם מתקרבים ברמתם ובמחירם.

ה-7A מחזיק במסך בגודל 6.1 אינץ', המעבד המתקדם ביותר של גוגל - טנסור 2, זכרון של 8 ג'יגהבייט ואחסון של 128 ג'יגהבייט ותמיכה בקצב רענון דינמי של עד 90 הרץ. בנוסף, יש לו מערך מצלמות שכולל מצלמת 64 מגהפיקסל, עדשה אולטרה רחבה של 13 מגהפיקסל ומצלמת סלפי של 13 מגהפיקסל, הבטרייה שלו היא בנפח של 4,385 מילי-אמפר לשעה, מעט קטנה יותר מזו של ה-7. המחיר שלו הוא 499 דולר, אך לצערנו אין לו עדיין יבואן רשמי לישראל, ולכן תצטרכו לרכוש אותו בחנויות פרטיות או בחו"ל.

Introducing the new #Pixel7a



Our most stunning A-series phone yet, with our signature #Pixel design.#GoogleIO pic.twitter.com/3aLWUvhDNb — Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023

פיקסל טאבלט

גוגל הציגה את הטאבלט הראשון שלה, שנקרא פיקסל טאבלט, בגודל 11 אינץ' ומחזיק באותו מעבד של הטלפונים - הטנסור 2, בנוסף הוא מגיע עם זיכרון של 8 ג'יגה בייט RAM ונפח אחסון של 256 ג'יגהבייט.

We’re keeping the momentum going with Pixel products and shepherding best-in-class technology across all screens — small and large. Stay tuned for Google Pixel Fold and #PixelTablet. #GoogleIO pic.twitter.com/l84dNGWXVs — Google (@Google) May 10, 2023

WEAR OS 4

גוגל הכריזה על מערכת הפעלה חדשה לשעונים חכמים, בהם פיקסל ווטש וגלקסי ווטש. Wear OS 4 יאריך את חיי הסוללה ויעניק למשתמשי אנדרואיד את היכולת לגבות ולשחזר את השעונים שלהם ללא צורך באיפוס להגדרות היצרן. Wear OS תקבל תמיכה הן עבור Gmail והן עבור יומן Google, כך שתוכלו גם לענות למיילים וגם לראות את הלו"ז שלכם מהשעון החכם.