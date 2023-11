בתחילת השבוע הופץ ברשת סרטון שהוצג כעדות של אחות עזתית מבית החולים שיפא, אשר נצפה מיליוני פעמים ושותף גם על ידי מפורסמים רבים בישראל. האחות מדברת באנגלית במבטא ואומרת נסערת: "חמאס משתלט על בית החולים אל-שיפא, חמאס גונב דלק ותרופות. אין לי תרופות לטיפול בשבר לילד בן חמש כי חמאס גנב את התרופות. חמאס הוא זה שהורג את העם הפלסטיני".

עד מהרה, התברר כי הסרטון בסבירות גבוהה מזויף. באיגוד האינטרנט הישראלי בחנו אותו עם אנליסט מומחה דובר ערבית שפת אם, שמצא כי המבטא של אותה אחות אינו אותנטי, וברשת פרסמו רופאים מבית החולים שהם אינם מכירים את אותה אישה. לסרטון שעלה בטוויטר נוספה הערת גולשים המטילה ספק במהימנות שלו. פייק ריפורטר ואיגוד האינטרנט הישראלי קראו שלא להפיץ אותו, כי הדבר מוביל לפגיעה באמינות ההסברה הישראלית.

ביממה האחרונה משפיענית רשת בשם חנה אבוטבול, יהודייה ממוצא מקסיקני שמתגוררת בישראל, מתמודדת עם טענות שקריות על כך שהיא מגלמת את את אותה אחות בסרטון. כתוצאה מכך, היא מקבלת קללות ואיומים מגולשים פרו פלסטינים ברשת.

כך, למשל בציוץ שהעלה משתמש בשם one שקיבל יותר ממיליון צפיות הוא כתב: "צריך להיות כל כך חולה בראש כדי לעשות את זה. זוכרים את הסרטון הוויראלי של הרופאה הפלסטינית מ'בית החולים אל שיפא' שהרתיע אנשים ללכת לבית החולים וגרם להם לברוח ממנו? מסתבר שהיא שחקנית ישראלית, קוראים לה חנה אבוטבול".

בציוץ המשך כתב שאבוטבול מכחישה את הדברים, וצירף סדרת תמונות שלה, שאמורה ל"הוכיח" שזאת היא.

בסרטון שהעלתה אתמול לעמוד האינסטגרם שלה, אחריו עוקבים 126 אלף עוקבים, אבוטבול מגיבה לטענות ומכחישה אותן נחרצות. היא אומרת בספרדית: "אני רוצה שתראו את הווידאו הזה של הצעירה הפלסטינית המסכנה שסובלת. חמאס לא הצליח להתמודד עם זה כי הסרטון הפך לוויראלי, אז הוא חיפש מישהי שדומה לה כדי למצוא אשמה ולהגיד שהיא עשתה סרטון מזויף. מאז כל העולם הערבי מטריד אותי וכותב לי, אחרי שחמאס מצא אותי כי הם טוענים שהמשקפיים שלי דומים לשלה. אז בואו נשחק במשחק ההבדלים".

לאחר מכן היא מראה את אותם ההבדלים: "הדבר היחיד שדומה הוא המשקפיים. האף שונה, הפה שונה. זה מראה איך השקרים של חמאס עובדים, ועכשיו אני משוכנעת בזה יותר מתמיד".

בכיתוב של הפוסט הוסיפה באנגלית: "אני לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, אבל להרבה אנשים אין שכל ישר. למה שאחשוף את עצמי לצלם סרטון מזויף? הפנים והמשקפיים שלי כבר ידועים במדיה החברתית ואני מפרסמת סרטונים שאני יהודייה וגאה. אז אל תפיצו שקרים ושנאה, אל תהיו חלק ממניפולציות! ברור שזו לא אני".

כתב ה-BBC, שיאן סרדריזדה, שכתב בתחילת השבוע כי מדובר בסרטון מזויף, התייחס להאשמות כלפי אבוטבול וכתב: "דיברתי עם חנה. זאת לא היא האישה בסרטון".

