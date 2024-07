החשבונות האנטי-ישראליים ברשתות החברתיות אקס (לשעבר טוויטר) וטיקטוק היו שבור לב הבוקר. מאז השביעי באוקטובר הרשתות החברתיות התמלאו במשתמשים שניצלו את המצב על מנת לדווח באופן שותף נגד ישראל ובכך הגבירו באופן מהיר את החשיפה שלהם ברשת. הבוקר הרבה מהם הגיבו בתדהמה לאור ההתנקשויות האחרונות.

אחד המשתמשים המפורסמים בנושא הוא ג׳קסון הינקל, שהגיב הבוקר "הציונים הרגו את הנכדים שלו, אחר כך הם הרגו את ילדיו, ועכשיו הם הרגו אותו. ישראל היא מדינת טרור". הינקל צייץ בנוסף תמונה של הנייה עם אימוג׳י של לב שבור. בהמשך הציוץ הזכיר הינקל שאין לו באמת דעה על המצב בין ישראל לפלסטינים ושהוא בסך הכל עוד חשבון בובה שמדברר את המסרים של פוטין: "ישראל הפציצה בביירות, ישראל הפציצה בטהרן, ארה"ב שולחת מטוסי F16 לאוקראינה" ו"המערב חצה את הקו האדום ועל סף התמוטטות".

First, the ZIONISTS killed Hamas leader Ismail Haniyeh’s grandchildren (pictured below).



Then, they killed his children.



Then, they killed Haniyeh himself.



Israel is a terrorist state. pic.twitter.com/co8n5RWowe — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) July 31, 2024

חשבון האקס prop.co שטוען שהוא מייצג עיתונאים עצמאים מפיץ כבר חודשים תעמולה אנטי ישראלית. הבוקר הם דיווחו על חיסול הנייה בשידור חי וכתבו "הנייה ומשפחתו היו בסכנה כבר עשורים. הם שילמו את המחיר האולטימטיבי למען שחרור פלסטין. מי יתן ומותם לא היה לשווא". עוד הם תהו מדוע האבטחה באיראן על הנייה היתה כל כך רעה בהתחשב בעובדה שהוא היה כה מבוקש.

When Israel murdered his sons and grandchildren, Ismail Haniyeh remained calm and asked God to have mercy on them.



Haniyeh and his family have been in danger for decades.



They paid the ultimate price in the name of Palestinian liberation.



May it not be in vain. pic.twitter.com/E6ToLeP2BF — Prop. co (@propandco) July 31, 2024

משתמש אנטי-ישראלי שהתבלט בחודשים האחרונים באקס מתחבא מאחורי תמונה של סנאי מצויר, צבר עשרות אלפי עוקבים ומגיע לקהל רחב מאוד ברשת החברתית. ביממה האחרונה החשבון את קמלה האריס "מלכת הג׳נוסייד" ובציוץ אחר סיפר איך ישראל מחסלת אישים באיראן באופן פתוח. בהמשך הוא מציע רשימה של אישים ישראלים כמטרות תגובה אפשריות בהן רה"מ בנימין נתניהו ובנו יאיר, הנשיא בוז'י הרצוג, השרים יואב גלנט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ׳ ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד.

Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, Ben Gvir, Isaac Herzog, Bezalel Smotrich, Yair Lapid, Yoav Gallant, Gadi Eisenkot, Ron Dermer, Israel Katz, Ayelet Shaked. It's a long list. And they're all on it now. Let's see what happens — ☀️ (@zei_squirrel) July 31, 2024

בחבורת הצייצנים האנטי-ישראלים הסדרתיים נכלל גם אנדרו טייט, קיקבוקסר שנאשם בסחר בנשים. "כל יום אותו דבר. אני קם, שותה קפה, פותח את הטלפון קורא את החדשות ובסוף אומר ׳שתזדיין ישראל׳", צייץ הבוקר.

Everydays the same.



I wake up.



Have a coffee.



Open my phone, read the news and end up saying “man, fuck Israel” — Andrew Tate (@Cobratate) July 31, 2024