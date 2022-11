טוויטר תשיק תווי אימות (סימוני וי) חדשים - בצבעים זהב ואפור, כך הודיע היום (שישי) הבעלים הטרי של החברה, אילון מאסק. בציוץ שפרסם ברשת החברתית כתב מאסק כי חברות יוכלו לקבל תו אימות בצבע זהב וממשלות יוכלו לבקש תו אימות בצבע אפור. מפורסמים ואישים נבחרים יוכלו לבקש סימון של תו אימות כחול בחשבונם.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.