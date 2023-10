חשבונות פייק ובוטים ברשתות החברתיות הם לא דבר חדש, רק ב-24 השעות האחרונות צייצני ישראל נתקלים בצבא בוטים עם אותו שם משתמש העונה לשם "חנה" ומנסה לעשות פישינג לגולשים התמימים, הבעיה גדולה יותר כאשר מדובר בהתערבות של גורמים זרים ובניסיונות לשסות וליצור כאוס במדינה.

@elonmusk , I thought you were going to crack down on bots. Obviously you can't rid your "X" of them. Every post is liked by these bitch accounts. Do something useful and turn that off. #Hanna pic.twitter.com/M5GxCVyAn3 — | Moin | Jörg | (@Schietweer) October 4, 2023

רק בחודש שעבר פורסמה ברשתות החברתיות תמונה שבה מפקד פיקוד המרכז האלוף יהודה פוקס מוצג בתור אדולף היטלר, מחשבון X (טוויטר לשעבר) של משתמשת בשם Ella Levi, וגם דווח עליה בתקשורת. החשבון של אותה "אלה" נפתח בפברואר 2021, ויש לה 341 עוקבים. עד מהרה זכתה התמונה לגינויי גולשים ואנשים מקצות הקשת הפוליטית, בין היתר מראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. אבל מהר מאוד הסתבר שלא מדובר בחשבון אמיתי אלא בפרסום של פרופיל מזויף, וכי בסבירות גבוהה של רשת החשודה כ"התערבות זרה".

השם שקמה ברסלר כבר מוכר לכולנו, מנהיגת המחאה נגד הרפורמה המשפטית הפכה לאחת הנשים המדוברות במדינה, והיא בעצמה הייתה קורבן של כמה האשמות שקריות שהפיצו עליה ברשתות, האחרונה שבהן היא הציוץ של חברת הכנסת טלי גוטליב אשר טענה שברסלר נפגשה עם ראש המוסד, לאחר שעה הארגון נאלץ להוציא הודעת הכחשה ואפילו קרא לציוץ "פייק ניוז מוחלט".

כעת אחת ממנהיגות המחאה נאלצת להתמודד גם עם איום מפורש על חייה שנכתב ע"י משתמש בשם "אריאל אריאל" שכתב: "מדינת ישראל צריכה גיבור שיהרוג את שקמה ברסלר, למען ביטחון המדינה". הציוץ שנצפה ע"י עשרות אלפי משתמשים של X, טוויטר לשעבר, הוא הרבה מעבר לסתם ציוץ מסית. תחקיר רחב של ארגון פייק ריפורטר, ארגון הנלחם בפייק ניוז ברשת, חושף פרטים חדשים מאחורי אותו ציוץ. לפי הארגון ישנה מעורבות של רשת זרה והוא מסביר כיצד הגיעו למסקנה הזאת.

ההסתה נגד שקמה ברסלר - פרטים חדשים וסיכום ביניים:



אחרי כמה שעות טובות, יצאנו מהצד השני של מחילת הארנב עם תובנות ודוגמאות שיעשו קצת סדר - למה אנחנו סבורים שמעורבת פה רשת זרה, איך היא מתנהלת ומה מטרתה.



בואו pic.twitter.com/BSF5muE80w — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 5, 2023

הציוץ עלה לראשונה אתמול (רביעי) בשעה 19:26 מחשבון די אנונימי עם שם די גנרי "אריאל אריאל", לפי פייק ריפורט: "הוא מצייץ אותו פעם אחת בחשבון שלו ופעם נוספת בתגובה לציוץ של שקמה. 'אריאל אריאל' הצטרף לטוויטר בימים האחרונים, אלו שני הציוצים היחידים שפרסם, ובשעה שפרסם אותם היו לו אפס עוקבים ולייקים".

עוד לפני שהציוץ הופך לוויראלי הוא הופך לצילום מסך ומופץ ע"י 3 חשבונות לקבוצות פייסבוק: זהבה משה, לורן בועז ואורטל אילן - שלושתם נראים כביכול כפוסטים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית המגנים את "הימין".

תוך זמן קצר, לפני שהציוץ מתחיל להתפשט ברשת וכשעוד יש לו חשיפות בודדות (בין 7 ל-11 צפיות), הוא מצולם ומופץ בקבוצות שונות בפייסבוק על ידי שלושה חשבונות: זהבה משה, לורן בועז ואורטל אילן. לכולם מאפיינים של התערבות זרה >> pic.twitter.com/lNXkqz7m4h — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 5, 2023

אלא שישנם מאפיינים דומים מאוד לחשבונות האלה: שלושתם עם תמונות פרופיל גנובות, שלושתם מפיצים תכנים דומים מאוד, בשלושתם יש טעויות שפה, הם כולם מעמיקים שסעים ומפיצים ייאוש ושנאה על מנת לפורר את המרקם החברתי ולכולם יש שפה גרפית ייחודית. לפי פייק ריפורטר מדובר במאפיינים של התערבות זרה.

מאפיין חמישי: שפה גרפית ייחודית pic.twitter.com/BMCvoXDYbj — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 5, 2023

הארגון סיכם: "רשת חשבונות שזועקת התערבות זרה פועלת בתיאום כדי להפיץ תכנים מסיתים על מנת לייצר כאוס. השאלה שנותרה פתוחה - האם ״אריאל אריאל״ הוא חלק ממנה, אנחנו חושדים שכן, אבל לא ניתן לקבוע בוודאות. החשבון שלו טרי מדי ונחסם תוך זמן קצר. ועדיין - סמיכות הזמנים בין הציוץ להפצה המכוונת והעובדה כי הוא הופץ ע״י הרשת לפני שצבר אפילו 10 צפיות היא דגל אדום שמעלה את החשד כי החשבונות פעלו בתיאום ובסנכרון. כך או כך - פעם נוספת אנחנו רואים כיצד גורמים עוינים בוחשים בשיח הציבורי כדי לזרוע שנאה ופחד. גורמי הביטחון והרשתות החברתיות יכולים לעשות *הרבה* יותר על מנת למגר את התופעה".

חשוב לציין שאולי מדובר ברשת זרה המנסה ללבות את הלהבות בישראל, אבל לא חסרה הסתה גם במציאות. מנהיגי המחאה כבר נאלצו בעבר לתבוע כמה חשבונות של ישראלים אמיתיים לחלוטין, בין היתר של רונית הביביסטית. מה שבטוח זה שטוב יעשה אילון מאסק אם יסדר כבר את בעיית הבוטים ב-X.

פנינו לשקמה ברסלר ולארגון כח קפלן שביקשו לא להתייחס.