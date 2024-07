אחד החשבונות הכי פופולרים באקס (לשעבר טוויטר), ואחד הקולות האנטישמים הבולטים ביותר ברשת, הושעה לחצי שנה. לוקאס גאייג', שאחריו עקבו 240 אלף עוקבים והיה אחד הקולות הבולטים ברשת החודשים האחרונים נגד ישראל ונגד יהודים, הושעה מהרשת החברתית אחרי מספר תקריות אנטישמיות מובהקות, ביניהן תמונה שהעלה לרשת שבה הוא שורף את ספר התלמוד, ווידאו שבו הוא קורא ליהודים "שטניים" ו"שדים". בסרטון הוא קורא כי עם שדים אין להתדיין, אלא יש "לשחוט" אותם.

גאייג', שהיה בעברו המנהיג של תנועה שדגלה בעליונות הגזע הלבן, הפך עם השנים לחשבון פופולרי מאוד באקס, ובתשעת החודשים האחרונים מאז החלה המלחמה של ישראל בחמאס הגביר את הפעילות והפך לאחד הקולות האנטישמים המובהקים. בעבר הוא הושעה מטוויטר בעקבות דברים שכתב על יהודים, אך כחלק מהמעבר של טוויטר לאקס ובעקבות החלטה של אילון מאסק, בפלטפורמה החזירו שורה של חשבונות מושעים וביניהם את החשבון שלו.

בין הדברים שכתב גאייג' בחודשים האחרונים, הוא צייץ תמונה של היטלר עם הכיתוב "תרימו את היד אם ניסיתם להזהיר מפני היהודים במשך שנים ואף אחד לא הקשיב". בהמשך הוא הפיץ תיאוריות קונספרציה על כך שהיהודים אשמים בפיגועי ה-11 בספטמבר, והעלה סרטונים שבהם הוא קורע את דגל ישראל בעזרת סכין. בעבר גאייג' התפרסם מהפצת תיאוריות שמכחישות את השואה.

בשבועות האחרונים גאייג' צייץ על כך שביתו עבר פשיטות של המשטרה בעקבות תלונות של יהודים עליו. הוא טען כי משתמשים הצליחו למשוך עליו פרטיים אישיים, וטען כי מדובר בסוכני מוסד שמנסים להשיג אותו. הוא אף שיתף איומים שכביכול קיבל על חייו מפני יהודים, למרות שבאיום אחד שכזה ניתן היה לראות כי המייל נשלח מהחשבון של גאייג' עצמו.

מאז היוודע על השעייתו מאקס לחצי שנה, חבריו של גאייג', חשבונות אנטישמים נוספים כמו "נערה סורית" או סולאימן אחמד קוראים להשבתו וטוענים כי אקס מפלה את מי שדעותיו הם פרו-פלסטיניות. ג'ק שילדס, גם הוא חשבון המפיץ תיאוריות אנטישמיות, כתב לאילון מאסק "האם לשרוף את התלמוד מנוגד לחוקים של אקס?".

ההשעייה של גאייג' לא רק תפגע ביכולת שלו להגיע להרבה מאוד משתמשים, אלא גם ביכולת שלו להשתכר. חשבונות כמו של גאייג' ושל ג'ק שילדס הם חשבונות פרימיום של אקס, ומשמעות הדבר היא שהם מרוויחים כסף על כל תנועה שהם מביאים לפוסטים שלהם, בין אם זו תנועה שאוהדת אותם או לא. זאת הסיבה למה כל כך הרבה חשבונות אנטישמים מוצאים את עצמם דווקא באקס, שם הם יכולים להרוויח כסף ע"י הפצת תיאוריות קונספרציה ודברי שנאה מובהקים. עכשיו שגאייג' הושעה, חשבונות כמו זה של ג׳ק שילדס יוכלו להמשיך להדהד את המסרים האנטישמים שלו - ולהרוויח על כך.