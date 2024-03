בכל יום ישנן חדשות טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל לא כולן זוכות לקבל כותרות. לכן, החלטנו לרכז לכם את כל החדשות הקטנות שאולי פספסתם, אבל בטוח תשמחו לדעת עליהן.

שעונים חכמים של שיאומי

אמנם אפל וסמסונג שולטות בעולם השעונים החכמים, אבל ישנן כמה חברות קטנות יותר שמייצרות חלופות זולות ולא רעות בכלל. אחת מהן היא שיאומי, שהשיקה השבוע כמה שעונים חכמים חדשים. השעונים שהגיעו לישראל הם ה-Xiaomi watch 2, שעון הספורט Xiaomi Watch S3 וצמיד הכושר Xiaomi Smart Band 8 PRO. המחירים הם 1,049 ש"ח, 794 ש"ח ו-389 שקלים בהתאמה.

מכשיר הפרימיום מביניהם הוא ה-Xiaomi watch 2 שמגיע גם בדגם פרו (בתוספת של 300 ש"ח), וההבדל המשמעותי הוא שהפרו הוא מגוף פלדת אל-חלד וה-2 עשוי מגוף אלומיניום, יש הבדלים גם ברצועות, בעיצוב ובחומרים.

xiaomi watch s3 | צילום: יח"צ שיאומי

ChatGPT 4? בקרוב נקבל את גרסת ה-5

בדיווח בביזנס אינסיידר נטען שהצ'אטבוט הפופולרי בעולם עומד לקבל את השדרוג הגדול הבא שלו. לפי המגזין, המועד אותו מתכננים ב-OpenAI להשקה הוא הקיץ הקרוב. כמה יזמים שכבר התנסו בדמו טוענים שיש קפיצה משמעותית במודל השפה הרחב: "זה ממש טוב, טוב יותר מבחינה חומרית", טען מנכ"ל שדיבר עם האינסיידר. המודל החדש עדיין צריך לעבור בדיקות של החברה ורק לאחריו יכריזו על התאריך המדויק.

בראיון לפודקאסט של לקס פרידמן, מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, הלהיב את המשתמשים כשאמר: "אני חושב ש-GPT-4 די מבאס", לפני שהוסיף "אני מצפה שהדלתא בין 5 ל-4 תהיה זהה לזה של בין 4 ל-3". אם זאת הוא לא הכריז על תאריך או על השם הרשמי של המודל הבא.

סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI | צילום: jamesonwu1972, shutterstock

הספאם מגיע גם ל-ChatGPT

בסוף חודש נובמבר סם אלטמן פוטר מ-OpenAI והוחזר לאחר כמה ימים בלבד. בדיווחים השונים טענו שחלק מהסיבות הם החנות לצ'אטבוטים עליה הכריז. כעת, מסתבר שהייתה סיבה לדאגה וכי החנות אפליקציות שפתחה OpenAI מלאה בהונאות, כך על פי דיווח של techcrunch.

האתר מצא ש-GPT Store, השוק הרשמי של OpenAI ל-GPTs, מוצף ב-GPT מוזרים שעלולים להפר זכויות יוצרים ומרמזים על חוסר מאמץ בסלקציה של OpenAI. חיפוש שטחי מעלה GPTs שמתיימרים ליצור אמנות בסגנון של דיסני ומארוול, אך משמשים יותר כחלון לשירותים בתשלום של צד שלישי, ומפרסמים את עצמם כמי שיכולים לעקוף כלי זיהוי תוכן של בינה מלאכותית כגון Turnitin ו-Copyleaks.

ת'רדס עושה טינדר

זוכרים את הרשת החברתית של מטא שהייתה אמורה להילחם בטוויטר, אבל הושקה בלי פיצ'רים ממש חשובים ובלי אלגוריתם שמקפיץ לכם דברים אקטואליים ולכן רובנו עזבנו אותה אחרי תקופה מסוימת? אז היא משיקה עכשיו תכונה חדשה שמאפשרת לעשות סוויפ שמאלה וימינה לתכנים שאתם אוהבים ולא אוהבים, ממש כמו בטינדר. את הכרזה הודיע מארק צוקרברג בת'רדס משלו וחלק מהמשתמשים כבר יכולים להתנסות בזה, במידה והם עדיין בת'רדס כמובן. אנחנו רק נזכיר שאם נמנעתם מלמחוק את האפליקציה בגלל שהייתה מקושרת לאינסטגרם שלכם - ניתן כבר למחוק את החשבון ללא פגיעה באינסטגרם.

Post by @zuck View on Threads

אפל נגד הנוקמים

נראה שחברות הטכנולוגיה עושות יד אחת נגד אפל. מטא, מיקרוסופט, X (טוויטר לשעבר) ומאץ' (הבעלים של טינדר ואוקיי קיופיד) מצטרפות לצד של חברת אפיק (Epic), ייצרנית המשחק פורטנייט, במלחמה נגד אפל. חברות הטכנולוגיה, שפיתחו כמה מהאפליקציות הפופולריות ביותר בחנות האפליקציות של אפל, אמרו שהחברה ביצעה "הפרה ברורה" של צו המניעה מספטמבר 2021 בכך שהקשתה על הפניית צרכנים לאמצעים זולים יותר לשלם עבור תוכן דיגיטלי.

אפל סירבה להגיב ספציפית על ההאשמה שנכנסה להצהרה בתיק שמתנהל בבית המשפט הפדרלי באוקלנד, קליפורניה. אפיק תבעה את אפל ב-2020, ואמרה שהיא הפרה את חוק ההגבלים העסקיים בכך שדרשה מצרכנים להוריד אפליקציות דרך ה-App Store וגבתה מהמפתחים עד 30% עמלות על רכישות בתוך האפליקציה.

צילום: Kevin Mazur Getty Images

עוד תביעה בדרך לתפוח

כנראה שעורכי הדין הרבים שאפל מעסיקה עובדים קשה בימים אלה. על פי דיווח בבלומברג, בקרוב תנחת תביעה נוספת על השולחן של אפל. הפעם מדובר במשרד המשפטים האמריקאי על הפרה לכאורה של חוקי ההגבלים העסקיים על ידי חסימת גישה ממתחרים לתכונות החומרה והתוכנה של האייפון. התביעה מסלימה את מאבקי ההגבלים העסקיים של ממשל ביידן נגד רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב, כך נכתב בדוח.

US DOJ to sue Apple for antitrust violations, Bloomberg News reports https://t.co/1COkz83UML pic.twitter.com/pSn6mPJVui — Reuters (@Reuters) March 20, 2024

צרות בצרורות לאפל

חשבתם שנגמר? התביעה השלישית שנוגעת לאפל קשורה לאייר טאג. בתביעה ייצוגית נגד אפל נטען שאיירטאגס משמשות סטוקרים כדי לעקוב אחרי הקורבנות שלהם. התובעים טענו כי עקבו אחריהם בגלל כשלים מהותיים בבטיחות של האיירטאג (שעל הנייר אמורים להתריע על נוכחות של התגית בסביבתם), וכי הבעיות האלה גרמו אפילו לפציעה.

אפל מואשמת שהשיקה את האיירטאגס מהר ובצורה רשלנית, תוך שהיא מתעלמת מאזהרות שהמוצר יהפוך לכלי מעקב. בתביעה נכתב: "עם תג מחיר של 29 דולר, הם הפכו לכלי הנשק המועדף עבור סטוקרים ומתעללים".

אייר טאג, AirTag | צילום: Hadrian, shutterstock