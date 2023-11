בשעות האחרונות ישראלים רבים משתפים סרטון שמציג לכאורה אחות עזתית מבית החולים שיפא, שמספרת מבוהלת למצלמה באנגלית: "חמאס משתלט על בית החולים אל-שיפא, חמאס גונב דלק ותרופות. אין לי תרופות לטיפול בשבר לילד בן חמש כי חמאס גנב את התרופות. חמאס הוא זה שהורג את העם הפלסטיני", אולם ככל הנראה מדובר בסרטון לא מהימן, שלא כדאי לשתף אותו.

הסרטון הופץ ככל הנראה לראשונה בעמודי הטוויטר של אדי כהן, בערבית ובעברית, ונצפה מיליוני פעמים רק בפלטפורמה הזאת.

עדותה המצמררת של אחות מבית חולים שיפא.

"אנשי חמאס השטלתו על בית החולים הם גונבים את הדלק ואת התרופות".

את הסרטון הזה צריך להפיץ לכל העולם בכל השפות.@DrEliDavid@elicoh1@IsraelMFA pic.twitter.com/yHh0xoIfhf — אדי כהן Edy Cohen (@DREDYCOHEN) November 11, 2023

באינסטגרם ידוענים רבים שיתפו אותו, בין היתר רווית אסף, שכתבה: "חייבים לשתף, אולי כל אלה שחושבים שישראל נלחמת באזרחי עזה, יבינו שלא! ישראל נלחמת רק בחמאס! בארגוני הטרור! שהעולם יבין כמה שהאזרחים בעזה מאויימים גם הם מהחמאס. רופאה בשיפא מתחננת שכל החולים והאזרחים יעזבו את ביה״ח. החמאס הורג גם אותם. אגב, אומרים שהחמאס כבר חיסל גם אותה אחרי שהסרטון שלה התפרסם בעמודים פלסטינאים".

גם אגם רודברג, מירן בוזגלו, עדי הימלבלוי, ירדן ויזל, שלי גפני ואחרים שיתפו את הסרטון באינסטגרם שלהם.

יחד עם זאת, גולשים רבים פקפקו באמיתות הסרטון. לציוץ של אדי כהן באנגלית נוספה הערת גולשים של טוויטר ובה נכתב: "כמה רופאים ואחיות מבית החולים שיפא ציינו שהיא מעולם לא עבדה שם לפני כן, והם מעולם לא ראו אותה בבית החולים. בנוסף, יש לה מבטא ישראלי כשהיא מדברת בערבית".

עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, סבור כי מדובר במקרה שלא ניתן להכריע לגביו באופן משמעותי, אבל יש הרבה מאוד ספקות ואינדיקציות לגבי המהימנות של הסרטון. "הוא לא נראה כמו סרטון אותנטי מתוך בית החולים. אני לא הייתי ממליץ למי שרוצה לקדם את האינטרסים הישראליים להפיץ אותו, כי רוב הסיכויים שאינו אמיתי וזה רק יפגע בישראל במקום לסייע לה. בחנו אותו גם עם אנליסט מומחה דובר ערבית שפת אם וביצענו ניתוח של תמונות ודיווחים אחרים מתוך בית החולים שלא מעלים דמיון לסרטון הזה", הוא אומר.

באשר למקור שלו, מסביר רינג: "הסרטון הועלה לראשונה אתמול אחרי הצהרים בחשבונות של פעילי ימין מוכרים, בעלי רקורד לא מחמיא של הפצת מידע מגמתי ולא מבוסס. לאחר מכן עלה גם בחשבונות טלגרם אנונימיים המתמחים בהפצת תכנים ויראלים". כך, אותו כהן הפיץ בשבוע שעבר סרטון שהראה כביכול פלסטינים מביימים פציעות של ילדים, אולם הוא למעשה נלקח מצילומי קליפ בלבנון. סרטון זה שותף גם אצל דובר רה"מ לתקשורת הערבית, אופיר גנדלמן, אולם לאחר שהתברר הפייק, הוא הסיר את הציוץ המדובר.

אופיר גנדלמן, דובר משרד ראש הממשלה לתקשורת הערבית, נופל בפייק ומשתף סרטון מלבנון בטענה שרואים בו פלסטינים מזייפים פצועים בעזה. "הם משטים בתקשורת הזרה, אל תאמינו להם", הוא כותב ואפילו נועץ את הציוץ.



הסרטון המדובר מראה את אחורי הקלעים של צילומי סרט לבנוני בשם "The Reality". pic.twitter.com/qSXxUgTnv2 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) November 9, 2023

באשר להערת הגולשים שנוספה על הציוץ של כהן, אומר רינג: "לא כל אחד יכול להוסיף הערה. זה מנגנון סגור שטוויטר מאשרת אנשים מסוימים שנחשבים אמינים".

רינג גם ציין כי עד לרגע זה אף גורם ישראלי רשמי או ממשלתי לא שיתף את הסרטון הוויראלי, למרות שהוא תומך בהאשמות כלפי חמאס. "כנראה יש לכך סיבה. הוא גם לא הופיע באף חשבון או ערוץ פלסטיני או ערבי, למעט אלה שטענו שהוא מזויף והשתמשו בו כדי לתקוף את ישראל".

מנכ"ל פייק ריפורטר, אחיה שץ, אומר ל-mako: "לא הצלחנו לאשר את מהימנות הסרטון, אך האינדיקציות מצביעות על כך שזה פייק. בנוסף, ישנן עדויות לא-אנונימיות של עובדים מבית החולים שמצהירים כי הם לא מכירים את הדמות. מלחמת המידע ברשת מלווה באינספור שקרים ומניפולציות והיא גובה מחירים. אנחנו ממליצים לציבור להימנע מהפצה של הסרטון החשוד ולצרוך את החדשות מערוצי החדשות - ולא מהרשתות החברתיות".

כתב ה-BBC, שיאן סרדריזדה, צייץ בטוויטר כי מדובר בסרטון מזויף. הוא כתב: "הסרטון הזה, שנצפה למעלה מ-7 מיליון פעמים, טוען שהוא מראה אחות בבית החולים אל-שיפא בעזה מדברת נגד חמאס. נראה שלאישה בסרטון אין מבטא מעזה, קול הפיצוצים נראה מזויף, ונראה שהצוות האמיתי באל-שיפא לא מכיר אותה".

This video, viewed over 7 million times, claims to show a nurse at Gaza's Al-Shifa hospital speak out against Hamas.



The woman in the video doesn't appear to have an accent from Gaza, the sound of explosions seems fake, and real staff at Al-Shifa don't seem to know her. pic.twitter.com/beGLJiihL9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) November 12, 2023

כתבים נוספים התייחסו לנושא, וטענו כי הרופאים בבית החולים אינם מכירים את האחות שמופיעה בסרטון.

Debunked



I just spoke with several doctors & nurses from Shifa Hospital, all stating in a statement: "We don't know this woman; she has never worked here before & we’ve never seen her at the hospital”



Dr. Jirjawi, a senior physician, told me, "Even the stethoscope looks fake”-> https://t.co/brusNj7GR0 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 11, 2023

יש לציין, כי בין התגובות הרבות לסרטון, היו גם לא מעט גולשים הישראלים שהביעו ספקות לגבי אמיתות הסרטון, שהוא לא נראה אמיתי בגלל המבטא של האישה והמקום שבו הוא מצולם.