מושג שפרץ לחיינו עם תחילת המלחמה הוא פאליווד (pallywood), הלחם של המילים "פלסטינים" ו"הוליווד", שמתייחס לניסיונות ופעולות של הפלסטינים ליצור תעמולת כזב על מה שקורה בשטחים ולהפיץ אותה בעולם. הבולט מכולם היה המשפיען העזתי סאלח אל-ג'פראווי, שגם קיבל כינוי והאשטאג – מר פאפו, MrFAFO , שצולם מגלם תפקידים שונים והפך לבדיחה ומם ברשת.

אתמול הופץ ברשת סרטון שכבר צבר מיליוני צפיות, שפורסם בין היתר בטוויטר על ידי העיתונאי הבריטי אמג'ד טאהה, אשר מציג אמא שנכנסת בבהלה לבית החולים כדי לבדוק מה מצב בנה, ואומרים לה בערבית: "אין לו כלום, הנה תראי", כשהם מסירים את התחבושת המגואלת בדם מראשו, והוא מתיישב מיד במיטת בית החולים. עוד שומעים ברקע פקודה מספר פעמים שאומרת: "תשכב, תשכב, תשכב".

His mom caught wind of those pics showing him "injured in #Gaza" online and sprinted over like she was in a marathon. He wakes up, no bandages, fake blood, does a grand reveal – zero injuries!‍♂️ It's all just an Oscar-worthy performance for the camera. Seems like #Hamas is… pic.twitter.com/s4A8XSM4q9 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 12, 2023

טאהה כתב: "אמא שלו קלטה את התמונות האלה שמראות אותו 'פצוע בעזה' באינטרנט ורצה כאילו היא במרתון. הוא מתעורר, בלי תחבושות, דם מזויף, אפס פציעות, הכול הופעה ראויה לאוסקר על המצלמה. נראה כאילו חמאס נותן לשחקנים לשחק מתים או פצועים כדי להאשים את ישראל".

גם יוסף חדאד, פעיל ההסברה, שיתף את הסרטון בגרסה יותר ארוכה שבו רואים קודם את אותו אדם מובל באלונקה מהאמבולנס לבית החולים, וכתב באנגלית: "ברוכים הבאים לפאליווד. הזוכה בפרס השחקן הטוב ביותר הוא". הסרטון גם פורסם אצל גולש בשם דודי דולב, כאשר קר אצלו הוא זכה ל-3.7 מיליון צפיות, עם הכיתוב: "אמא הכל בסדר זה רק למצלמה".

Welcome to Pallywood... and the winner of the Best Actor Award is: pic.twitter.com/VZdWJpkBmw — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) November 12, 2023

"אמא הכל בסדר זה רק למצלמה" pic.twitter.com/6GNMr6FrjY — dudi dolev (@dudi_dolev) November 12, 2023

היו גולשים בתגובות שהסבו את תשומת הלב לידו של אותו פצוע שנראית צרובה (אם כי ייתכן שמדובר גם באיפור), וטענו שהוא פצוע. יחד עם זאת, עד עכשיו הסרטון לא קיבל הערת גולשים על מהימנותו, בניגוד למשל לסרטון האחות העזתית שמאשימה את חמאס, שלגביו נטען כי האחות מדברת באנגלית במבטא שלא נשמע אותנטי וכן כי רופאים בבית החולים שיפא טענו שהם לא מכירים אותה.

Is that a fake too ? pic.twitter.com/LpplwSPjYG — مستر جو (@MrJo9999) November 12, 2023

עיתונאי ה-BBC, שיאן סרדריזדה, שמבצע מדי יום בטוויטר "בדיקת עובדות" בנושא מלחמת ישראל ועזה, טען כי הסרטון הזה הוא אמיתי. "הסרטון הזה נצפה מיליוני פעמים עם טענות שהוא מראה גבר פלסטיני מאושפז מספר לאמו שהוא מזייף פציעות למצלמות. האיש לא מזייף. הסרטון פורסם באינסטגרם על ידי העיתונאי מוחמד עוואד". עוואד הוא כתב טלוויזיה אשר משדר מרצועת עזה, כך לפי הביו שלו. הוא העלה את הסרטון המדובר בסטורי, כך שהוא לא קיים כבר בעמוד שלו.

Thread: Israel-Hamas war misinformation - Day 38



This video's been viewed millions of times with claims it shows a hospitalised Palestinian man tell his mother he's faking injuries for cameras.



The man isn't faking. The video was posted on Instagram by journalist Mohmmed Awad. pic.twitter.com/1tDiyM6dnr — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) November 13, 2023

העיתונאי סבור כי האיש וחבריו אומרים לאמא לא לדאוג כי הוא יהיה בסדר, למרות שהוא פצוע.

בשבוע שעבר הופץ ברשת, כולל בעמוד של דובר רה"מ לתקשורת הערבית, סרטון שהמחיש כיצד הפלסטינים מזייפים פציעות של ילדים, אולם התברר כי הוא נלקח מצילומים של מאחורי הקלעים של סרט קצר שנעשה בלבנון. במאי הסרט שיתף פוסט המפריך את הטענות הכוזבות, ולאחר מכן גנדלמן אכן מחק את הפוסט שלו.

אופיר גנדלמן, דובר משרד ראש הממשלה לתקשורת הערבית, נופל בפייק ומשתף סרטון מלבנון בטענה שרואים בו פלסטינים מזייפים פצועים בעזה. "הם משטים בתקשורת הזרה, אל תאמינו להם", הוא כותב ואפילו נועץ את הציוץ.



הסרטון המדובר מראה את אחורי הקלעים של צילומי סרט לבנוני בשם "The Reality". pic.twitter.com/qSXxUgTnv2 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) November 9, 2023