ברחבי העולם ממשיכים לעקוב אחר המתרחש בזירת הים האדום לאחר שהחות'ים מתימן בחרו לפתוח במערכה ותקפו ספינות משא מרחבי העולם, בזמן שהן היו בדרכן לישראל. בלילה שבין חמישי לשישי כוחות של צבא ארה"ב ובריטניה תקפו עשרות מטרות צבאיות ששייכות למורדים החות'ים. בתקיפה סייעו גם בחריין, אוסטרליה, קנדה והולנד. בימים האחרונים נמשכים הדיווחים על תקיפות נוספות של מטרות החות'ים, בזמן שהתימנים ממשיכים לשלוח מסרים מאיימים וממשיכים להוות איום עבור ספינות המשא שעוברות בים האדום.

בין תומכי החות'ים, נמצא רשיד אל-חדד, צעיר תימני שסרטוניו כבר צברו עשרות מיליוני צפיות ברשת בשל המראה שלו. בין "המעריצים" שמתלהבים מהמראה של רשיד כבר רץ הכינוי "חות'י שאלאמה", על שם השחקן המועמד לאוסקר, טימותי שאלאלמה. "הוא פשוט נראה כמו שחקן קולנוע, האיש שלנו לוהט!", כתב אחד הגולשים, בזמן שגולשת אחרת הוסיפה: "הוא יכול לעלות על הספינה שלי בכל עת!".

עד מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור החמאס, רשיד היה נוהג להעלות תמונות סלפי ותכנים רגילים לחלוטין, אולם לאחר 7 באוקטובר והצטרפות כוחות החות'ים מתימן שהחלו עם ירי טילים לעבר אילת, הוא מקפיד לשתף תכנים שקשורים לתמיכה בחמאס ובעזה.

yemeni pirates positing casual tiktok’s while the entire western imperial core are having a meltdown about their blockade on their ships is the funniest shit of 2024, surely. pic.twitter.com/72EvlHZeMs