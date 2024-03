לא כל הישראלים מכירים את השם אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, אבל בארצות הברית מדובר באחת מהדמויות הכי מוכרות ושנויות במחלוקת בפוליטיקה. חברת המפלגה הדמוקרטית שידועה בראשי התיבות AOC עשתה היסטוריה בשנת 2018 כאשר גברה בבחירות המקדימות של המפלגה בניו יורק על נציג ותיק שכיהן במשך 10 קדנציות, וזאת כשהיא בת 28 בלבד. הברמנית לשעבר שהפכה לפוליטיקאית היא גם סוג של סלב שתמיד מוצאת דרכים יצירתיות להביע את הדעות האולטרה-ליברליות שלה, כמו למשל באירוע המט גאלה בשנת 2021, בו היא לבשה שמלת מעצבים שעליה נכתוב בטקסט אדום: "מס על העשירים" ("tax the rich").

בין היתר, אוקסיו-קורטז ידועה גם בכך שהיא לא ממש חובבת ישראל. בשנת 2021 היא תועדה בוכה לאחר ההצבעה על כיפת ברזל, כאשר היו מי שתהו אם היא "בוכה כי פחות רקטות יפלו על אזרחים וערים ישראליות".

ביממה האחרונה אוקסיו-קורטז שוב עלתה לכותרות, הפעם בעקבות סרטון שבו מפגינים פרו-פלסטיניים רודפים אחריה ודורשים ממנה לגנות את מה שהם מכנים "הג'נוסייד שמבצעת ישראל בעזה". הסרטון צולם אתמול (שני), ובו נראית אוקסיו-קוטרז כשהיא יוצאת מבית קולנוע בברוקלין עם ארוסה, ריילי רוברטס. המפגינים התנפלו עליה באמירה "את מסרבת לקרוא לזה ג'נוסייד", והיא בתגובה אמרה: "אני צריכה שתבינו שזה לא בסדר".

AOC EXTREME FREAKOUT Caught on Camera After Far-Left Protesters Demand She Call The Israel Palestine War A “Genocide” ⚠️ pic.twitter.com/n9dkBIZwY7 — Matt Wallace (@MattWallace888) March 5, 2024

"זה לא בסדר שיש ג'נוסייד ואת לא נגדו", המשיכו המפגינים, בזמן שהיא כינתה אותם "שקרנים". הוויכוח הזה הגיע לפיצוץ כאשר אוקסיו-קורטז יצאה מבית הקולנוע, הרימה את קולה על המפגינים ואמרה: "זה פ*קד אפ. אתם לא עוזרים לאנשים האלה".

אוקסיו-קורטז בנשף המט גאלה בשנת 2021 | צילום: מתוך הטוויטר של אלכסנדריה אוקסיו-קורטז

הטענות של המפגינים מגיעות לרקע ראיון של AOC מחודש ינואר האחרון, במהלכו היא נשאלה מדוע לא כינתה ישירות את הפעולה הצבאית של ישראל כרצח עם. אוקסיו-קורטז השיבה כי צעירים ברחבי המדינה "מזדעזעים מהאלימות ומאובדן החיים חסר הבחנה" וציטטה החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג, שקבעה שלישראל יש אחריות למנוע רצח עם.

אז למה אוקסיו-קורטז הצליחה להסעיר כל כך הרבה אנשים, עם סרטון שנצפה מיליוני פעמים בזמן קצר? קודם כל, זה לא סוד שהרשתות החברתיות ובראשן טוויטר מלאות בתוכן אנטי-ישראלי ופרו-פלסטיני מאז טבח 7 באוקטובר, כך שפוליטיקאית שרק נחשדת בהסתייגות, ולו המועטה ביותר, מהאשמת ישראל ברצח עם - חוטפת מהגולשים.

בנוסף לתוכן נגד ישראל, טוויטר גם מלאה בתכנים ליברליים, משני הצדדים הפוליטיים בארה"ב. השמרנים שטוענים שהפרוגרסיבים הורסים את העולם נהנים מכל תוכן נגד AOC, ומהצד השני, מי שרואה בעצמו כליברל דווקא רואה בה כנציגה של תנועת ה-WOKE בעולם. אוקסיו-קורטז היא פשוט דמות מעוררת עניין, וסיכוי טוב שכמעט כל דבר שהיא תעשה, לרבות התפרצות פומבית ושימוש בקללות (מילת ה"F"), יהפוך לוויראלי.