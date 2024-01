תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, ה-CES בלאס ווגאס, תצא לדרך רשמית רק היום (שלישי, 9.1, 19:00 שעון ישראל), אבל חברות הטכנולוגיה כבר משחררות לאט לאט את מוצרי הדגל שהן משיקות.

אחד התחומים שמקבלים הכי הרבה דגש הוא מסכי הטלוויזיה. למרות שכבר חשבנו שאין מה לחדש ויש כל כך הרבה טלוויזיות מעולות בשוק, החברות הגדולות עדיין מנסות להפתיע. חברת LG הציגה את "טלוויזיית ה-OLED האלחוטית והשקופה הראשונה בעולם". ה-LG SIGNATURE OLED T משלבת מסך שקוף של OLED4K יחד עם טכנולוגיית שידור הווידאו והשמע האלחוטית של LG. למרות שהחברה טוענת שמדובר במסך אלחוטי, המציאות היא שעדיין תצטרכו לחבר אותה לחשמל, אבל לא נהיה קטנוניים. המסך עצמו נראה מרהיב - לפחות בהשקה שלו.

#ces2024 #transparenttv #tech #techtok ♬ original sound - The Verge @verge The moment LG rolled its transparent OLED TV on stage at CES 2024. #lg

המסך המרשים של החברה לא הגיע עם תג מחיר או תאריך יציאה לחנויות, אבל לפי ההדגמות שלו והתמונות ששוחררו, אפשר להבין שהוא הופך לשקוף לחלוטין כשהוא מכובה. מעניין כמה לקוחות יצטערו על הקנייה שלו אם יפילו אותו, כי פשוט לא ראו אותו בדרך. למקרה שאתם לא רוצים מסך שקוף באמצע החדר, אתם תמיד יכולים לעבור למסך Always-On-Display עם תמונה סטטית שהופכת בעצם לאומנות.

ה-OLED השקוף של LG זכה בחמישה פרסי חדשנות של CES 2024, כולל פרס Best of Innovation היוקרתי. לא רק LG הציגה מסך שקוף, גם סמסונג חשפה אב טיפוס של מסך מיקרולד שקוף, לצערנו מדובר באבטיפוס בלבד בשלב זה, אבל אולי ב-CES הם יכריזו עליו כמו המתחרים.

עוד טלוויזיה שתפסה כותרות היא זאת של TCL, החברה הסינית טיפסה כבר למקום ה-2 והמכובד במכירת מסכים בעולם, נתון שהמנכ"ל דאג להדגיש כמה שיותר במסיבת העיתונאים שלהם בתערוכה שנראתה כמו פאנל של תוכנית פוטבול עם כמה אנשי טלוויזיה מוכרים, אך משועממים מהנושא.

החברה הציגה מסך שלא ברור איך נכניס בדירות הקטנות שלנו בישראל - גרסת ה-115 אינץ' של דגם ה- QM8 Mini LED. אותה טלוויזיה ענקית מצטרפת להשקה של כמה מסכים בגודל 98 אינץ', למקרה שהסלון שלכם לא מספיק גדול.

Introducing the ALL-NEW 115" QM8 TV! Whether you're at @ces this week or not, enter for the chance to be the first owner of the world’s largest QD-Mini LED TV!



Visit https://t.co/94FbqKaSGF. Hurry, the giveaway ends 1/15 at 11:59 pm ET. No Purchase Necessary. #CES2024 pic.twitter.com/vWvxBUg2WW — TCL USA (@TCL_USA) January 8, 2024

סמסונג ערכה מסיבת עיתונאים שבה הבהירה בדיוק לאן היא הולכת - AI. נכון שכמעט כל חברה מדברת על בינה מלאכותית ומנסה להכניס אותה למוצרים שלה, לעיתים אפילו בכוח, אבל סמסונג ממש החליטה להכניס את הבינה לכל המוצרים שלה. אחד המוצרים שהכי תפס את תשומת הלב של הקהל במסיבת עיתונאים היה בולי (ballie), רובוט בינה מלאכותית קטן וחמוד שיעזור לכם בחיים. בולי אגב הוא לא מוצר חדש, הוא הוכרז כבר לפני 4 שנים, אבל לא באמת יצא לשוק, כעת הוא קיבל חיזוקים משמעותיים לתפקוד שלו וייתכן שיהפוך לחברו הטוב של האדם וגם של הכלב.

בולי, שנועד במקור להיות חבר של הכלב שלכם, כעת יכול להפוך לעוזר אישי חכם. בסרטון ההדגמה המוצלח של סמסונג נראה הרובוט הצהוב הקטן, שקצת מזכיר את וולי, מפטרל בבית בזמן שבעלת הבית בעבודה. הוא שולח לה הודעה שבה נראה הכלב הביתי מפרק צעצוע ובתגובה בעלת הבית מורה לבולי לתת לו חטיפים, בנוסף הוא מציג בעזרת מקרן סרטון כדי לבדר את הכלב. בולי גם שולט במוצרי הבית ויכול להדליק אורות לפי הצורך ולהפוך לעוזר אישי משרדי. לפי ההצהרה של סמסונג, בולי גם יכול להדליק מזגן, מכונת כביסה ומוצרים אחרים שמחוברים לסמסונג. לצערנו סמסונג רק הראתה סרטון שלו ולא הציגה אותו בלייב, היא גם לא הכריזה מתי הוא יוצא לשוק או כמה יעלה, אז בינתיים נצטרך להסתדר בלי הרובוט החמוד.

סמסונג גם רוצה לחבר את הבינה המלאכותית לשלל המוצרים שהיא מייצרת. בין היתר, יכולות של המקרר לזהות מתי הירקות והפירות מתקלקלים ולהמליץ לכם על חידוש מלאי בזמן, מעבד בטלוויזיה שיודע להדגיש את הדיאלוג על פני רעש רקע לפי הסאונד בחדר, שיתוף פעולה עם חברת הרמן כדי להכניס בינה מלאכותית לנהיגה שיודעת לזהות אם הידיים לא על ההגה או אם הדעה שלנו מוסחת ועוד.

בנוסף למסכים, מחשבים ושיתופי פעולה בין חברות - הוצגו גם שבבים ומעבדים חדשים של חברות אנבידיה ואינטל. אינטל הכריזה על מעבדי גיימינג חדשים ללפטופים ולמחשבי דסקטופ - סדרת HX מהדור ה-14 כוללת 5 מעבדים חדשים, בראשם "מעבד מפלצת" על פי החברה בשם Intel Core i9-14900HX, שכולל 8 ליבות ביצועים ו-16 ליבות יעילות. לעומתם, חברת השבבים שהפכה לשם דבר בתחום הבינה המלאכותית, אנבידיה, הכריזה על מעבדים גרפיים (GPUs) חדשים למחשבי אישיים מסדרת GeForce RTX SUPER, שגם ינגישו כלי בינה מלאכותית יוצרת מתקדמים למשתמשי מחשבים אישיים.

The #AI revolution returned to where it started this week at #CES2024. Here's our recap of all the new tools and technologies revealed at the show. https://t.co/H4oT39cFAU — NVIDIA (@nvidia) January 8, 2024

Built for gamers, creators and professionals.



Introducing the Intel Core 14th Gen mobile processor family, led by the launch of the new flagship Intel Core i9-14900HX featuring 24 cores. #CES2024 Learn More: https://t.co/LqMaG1oEpQ pic.twitter.com/w4ptu3qMfQ — Intel News (@intelnews) January 8, 2024

הכותב הוא אורח של כנס CES