כמעט חודש עבר מאז פריצת הענק לטוויטר, והחשודים המרכזיים ממשיכים להיחשף. האחרון שבהם הוא מייסון שפרד, בן 19 ממערב סאסקס שבאנגליה, שעומד כעת בפני עונש מאסר של 45 שנים בעקבות מעורבותו בפריצה לחשבונותיהם של ברק אובמה, אילון מאסק, ביל גייטס, ג'ו ביידן וקים קרדשיאן, וגניבתם של יותר ממאה אלף דולר.

לפי הדיילי מייל הבריטי, אותו צעיר שפרץ לחשבונות החשובים מבית אימו תחת הכינוי "ever so anxious", היה בעבר בכלל כדורגלן מבטיח. הוא שיחק באצטדיון וומבלי בשנת 2009 והצטלם עם סר ג'ף הרסט, כדורגלן עבר אנגלי שהביא לאנגליה את הניצחון במונדיאל 1966. שכניו העידו כי אימו לורן גידלה אותו לבדה, בעקבות פטירת אביו מארק לפני שש שנים.

"מייסון היה בסך הכך ילד נורמלי שאהב כדורגל כמו כולנו", אמר לדיילי מייל מת'יו נויס בן העשרים, שחקן לשעבר בקבוצת אוויספורד בה שיחק גם שפרד. "הקשר בינינו התנתק ולא ראיתי אותו שנים. כמובן שכולנו שמענו על האישומים נגדו, אבל אף פעם לא היה שום דבר במייסון שמושך תשומת לב. הוא היה אז בחור נורמלי ושמח". חבר אחר לקבוצה, שכן שמר על קשר עם שפרד וביקש להישאר אנונימי, אמר: "הוא החל להתבודד. אף פעם לא חשבתי שהוא יהיה מעורב בדבר כזה".

במסגרת הפריצה הגדולה לטוויטר, שהתרחשה ב-16 ביולי, נפרצו לא פחות מ-130 חשבונות חשובים במיוחד. הפריצה התרחשה אחרי שגרהאם איוון קלארק, שמוכר ברשת בכינוי קירק (Kirk), השיג גישה לערוץ ה-Slack של עובדי טוויטר, ומצא את פרטי ההתחברות לכלים המיוחדים המאפשרים להשתלט על כל החשבונות. בכל החשבונות פורסמו ציוצים הקוראים לעוקבים להעביר ביטקוין בתמורה לסכום כפול. כך הצליחו הפורצים לגרוף לכיסם 76,000 פאונד, לפני שטוויטר חסמה את גישתם לחשבונות.

לפי החשד, מייסון שפרד מכר את הגישה לחשבונות הטוויטר. שפרד, שהואשם בהונאה, בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון ובפריצה למחשב. למרות שארגון ה-NCA הבריטי הצליח לאתר את כתובתו בעירייה בוניור רג'יס (Bognor Regis), הוא לא נעצר. החשודים האחרים בפרשה, נימא פזלי בן ה-22 מקולורדו וגרהאם איוון קלארק בן ה-17 מטמפה כפרו באישומים.

דמות המפתח בפרשה: גרהאם איוון קלארק

לפי ההערכות, ה"מוח" מאחורי הפריצה הוא גרהאם איוון קלארק, שנקשר למשתמש קירק (Kirk). הוא נעצר בארצות הברית ב-31 ביולי בגין לא פחות מ-30 עבירות ויישפט בתור בגיר. לפי כתבה נרחבת שפורסמה אודותיו בניו יורק טיימס, הוא החל לשחק במיינקראפט כשהיה בן 10 כדי להתמודד עם הקשיים בביתו, וכבר בגיל 15 החל להיות פעיל בפורומים של האקרים. משיכתו לעולם הביטקוין החלה כבר בגיל 16; ככל הנראה, הוא היה מעורב בגניבת ביטקוין בשווי 856,000 דולר, אך מעורבותו בפרשה מעולם לא הוכחה.

This is 17-year old Graham Ivan Clark, who's facing 30 felony charges, including 17 counts of communications fraud over $300, for hacking @Twitter accounts of @BarackObama, @elonmusk, @BillGates and others. He was arrested in Tampa today. pic.twitter.com/oTTYPxv7q7 — Ryan Bass (@Ry_Bass) July 31, 2020

הונאת הענק שביצע בטוויטר היא כנראה לא הראשונה. "הוא הונה אותי בשביל קצת כסף כשהייתי ילד", אמר קולבי מידס בן ה-19, שפגש את קלארק במיינקראפט. לדבריו, קלארק גנב ממנו 50 דולר בשנת 2016 כשהבטיח למכור לו גלימה במשחק, אך מעולם לא העביר אותה. למעשה, מספר שחקנים לשעבר העידו שמכר להם שמות משתמשים (IGN) אך מעולם לא סיפק אותם. כך, בסוף שנת 2016 ובתחילת שנת 2017 החלו לצוץ ביוטיוב סרטונים המאשימים את גרהאם, שנודע בקהילת מיינקראפט בתור "Open", בהונאה שיטתית. בחלק מהסרטונים הללו אף ניתן לשמוע את קלארק מתבטא באופן גזעני וסקסיסטי, מדבר על כך שהוא לומד בחינוך ביתי, וחושף שהוא מרוויח 5,000 דולר מפעילותו במיינקראפט.

לפי הניו יורק טיימס, גרהאם ושפארד הכירו זה את זה בעקבות האובססיה שלהם לשמות המשתמשים הקצרים. "חשבתי שזה מגניב שיהיה לך שם משתמש שכולם רוצים", אמר שפרד לניו יורק טיימס, תחת השם "ever so anxious". בראיון הוא התעקש כי הפסיק להשתתף במבצע הפריצה ברגע שקלארק החל לפרוץ לחשבונות חשובים במיוחד.