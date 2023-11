בלה חדיד והפוסט על עזה | צילום: Photo by Arturo Holmes GettyImages/ סעיף 27 א' כבר מעל חודש שאנחנו מסקרים את כל הפייק ניוז שמסתובב ברשתות בחסות מלחמת "חרבות ברזל". מאז מתקפת חמאס הרצחנית ב-7 באוקטובר, הרשתות החברתיות מפוצצות בפוסטים שקריים מכל סגנון, אבל יש ז'אנר אחד שהפך לנפוץ ביותר - מחזור של חומרים ממלחמת האזרחים של סוריה.

אולי בגלל הדמיון בין ההריסות של דמשק לעזה או פשוט כי מדובר באותה שפה ואזור גיאוגרפי - אבל דווקא הסרטונים, התמונות והסיפורים שמקורם בסוריה הפכו לתעמולה מרכזית נגד ישראל והקרבות שלה בעזה. בעזרת ארגון פייק ריפורטר, שנאבק בדיסאינפורמציה ברשת, קיבצנו את מיטב הפייק ניוז שרצו ברשת בהקשר זה.

האב שמלמד את בתו לצחוק באזעקות

סרטון שצבר רק בטוויטר למעלה מ-2 מיליון צפיות, מופץ לצד התיאור כי מדובר באב עזתי שמלמד את ביתו לצחוק בכל פעם שהיא שומעת אזעקה. למעשה, מדובר בסרטון של אב ובת מאידליב שבסוריה ופורסם בגארדיאן הבריטי לפני שלוש שנים לפחות. אפילו בטוויטר הצמידו הערת גולשים לציוץ, שאמור לעזור למשתמשים להבין שמדובר בשקר.

הפייק:

A Palestinian father tells his daughter to laugh every time she hears an Israeli airstrike so that she doesn’t get scared. pic.twitter.com/U6yY3TjyR5 — Censored Men (@CensoredMen) October 26, 2023

את הסרטון המקורי אפשר למצוא בכתבה של הגרדיאן מ-2020.

הילדה שמחולצת מהריסות

קראו לה "הילדה הכי בת מזל בעזה". צייצני הסברה ישראליים טענו שהילדה הזאת, שמתועדת מחולצת מההריסות כל פעם על ידי גבר אחר, היא עוד עדות לשקרים פרו-פלסטיניים שנפוצים ברשתות, חלק אפילו הכלילו אותה בתוך pallywood, המונח הנפוץ ברשת "לתעשיית התעמולה השקרית מעזה". בדיקה העלתה שמדובר בתמונות מחלב שבסוריה משנת 2016 שצולמו על ידי סוכנות הידיעות AFP. לטענתם, מדובר בילדה שנישאה על ידיהם של שלושה גברים שונים לאחר חילוצה מההריסות. שניים מהם מופיעים יחד בתמונה המקורית, זאת בניגוד לתמונה החתוכה שמופצת כעת.

הפייק:

#Pallywood production.



Are there any fake tears left?#Gazabombing pic.twitter.com/53LYz3xaXJ — Nakba (@VictorNakba) October 24, 2023

התמונה המקורית:

הפליטים שמתגוררים באוהלים

תמונה של משפחות עם ילדים קטנים שמתגוררת באוהלים, כולל תינוק בקופסת קרטון, יוחסה לפליטים עזתים, אבל מדובר בתמונה שנמצאת ברשתות מאז 2016 ומקורה בסוריה.

הפייק:

May ALLAH protect Palestine pic.twitter.com/fMbI45td0C — WaQar Ameer Sathio (@Bolo_WaQar) October 17, 2023

התמונה המקורית:

גופות הילדים מההפצצות

תמונה קשה של גופות ילדים שלכאורה מצאו את מותם בהפצצות הישראליות בעזה הופצה בהרחבה בעולם. התמונה המחרידה הזאת היא של גופות ילדים שנהרגו משימוש בנשק כימי ב-2013 במלחמה בסוריה. אגב, בקולאז' הילדים שמצורף לפוסט השקרי נמצאת גם תמונתו של עידו אברג'יל ז"ל, שנהרג מפגיעת רקטה בביתו בשדרות במהלך מבצע "שומר החומות".

הפייק:

The #Israeli army has killed 614 children in Gaza so far. What are you waiting for to intervene? UN?



The #UN has no meaning if it stands on the side of the powerful and remains silent about the slaughter of innocents. #Gazagenocide #IsraeliWarCrimes #FreePalestine pic.twitter.com/N9IWLgxdC6 — Adem (@adem_5361) October 14, 2023

התמונה המקורית של Alamy Stock Photo:

גם בלה חדיד נופלת

בלה חדיד, לה יש מעל 60 מיליון עוקבים, מפרסמת תמונה כביכול מישראל, אבל אפילו בכיתוב של התמונה המקורית - נכתב שמדובר בסוריה.

Bella Hadid, who has 61 million followers, just posted this viral image of children in Yarmouk, SYRIA following horrific bombardment and siege by the ASSAD regime.



She falsely purports that the image is from Gaza. pic.twitter.com/qwFIL5SEog — Kareem Rifai (@KareemRifai) November 14, 2023

הילד שנקבר תחת הריסות הפגזה

סרטון שמציג חילוץ ילד שנקבר תחת הריסות הפגזה איננו מהמלחמה הנוכחית בעזה, אלא מפברואר 2016 בחלב שבסוריה.

הפייק:

The Israeli army bombed a children's hospital with white phosphorus shells.#Palestine #FreePalestine #غزة_الآن #IsraelGazaWar #PalestineGenocide #GazaAttack #IsrealPalestineconflict #pregnancy #GazzeUnderAttack #Gazagenocide #IsraelGazaWar #Gaza #PalestineLivesMatter pic.twitter.com/M0jcsDPBrN — Md°᭄ARMAN࿐ (@Arman8294_) October 16, 2023

כאן נמצא הסרטון המקורי בכתבה שפורסמה ב-2016.

לוחמים מתפללים במסגד הרוס

לא מדובר בתמונה מהשבועות האחרונים בעזה של חיילי צה"ל, אלא בתמונה שמסתובבת ברשתות מ-2013 לפחות, בהקשר של המלחמה בסוריה.

הפייק:

התמונה המקורית:

FSA prays in the recently liberated Omari Mosque of Daraa after its prolonged occupation by Assad forces. #Syria pic.twitter.com/csb7Uv3yyn — Tamara (@tamara71915) March 23, 2013

האישה בבניין ההרוס

תמונה של אישה יורדת במדרגות בניין הרוס למחצה עם אוטו צעצוע של ילד, אשר פורסמה ע"י ג'קסון הינקל האנטי ישראלי. למעשה זוהי תמונה שצולמה בחומס בסוריה, והציוץ קיבל גם הערת גולשים בטוויטר.

הפייק:

You CANNOT BREAK the Palestinian spirit. pic.twitter.com/TXAMpRyKBS — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 12, 2023

התמונה המקורית ממאגר התמונות:

הפצצת בית החולים בזרחן

טענה (שחוזרת בכל סבב לחימה בין ישראל לעזה) כי צה"ל הפציץ בזרחן לבן בית חולים לילדים בעזה. מקור הסרטון הוא בהפגזה בסוריה ב-2016.

הפייק:

The Israeli army bombed a children's hospital with white phosphorus shells.#Palestine #palastine #FreePalestine #FreeGaza #غزة_الآن #جمعة_طوفان_الأقصى #طوفان_الاقصى_ #GazzeUnderAttack #Gaza #Gazagenocide pic.twitter.com/zN9pHUxsq2 — Yamaan Shahid (@realYamaan) October 14, 2023

הכתבה המקורית מ-2016 נמצאת כאן.

הילד שאיבד את אחיותיו

סרטון של ילד מבכה את מות אחיותיו מופץ כדוגמה לגורלם של ילדים עזתים. הסרטון המקורי נמצא ביוטיוב מ-2014. על הסרטון ישנה חותמת מים של AMC- Allepo Media Center, מרכז המידע של חלב.

הפייק:

According to the Israeli government these kids are “Human Animals” unworthy of food and water.



Pray for all little innocent children, and doctors working in Gaza.#IsraelTerrorists #IsrealUnderAttack #Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/tW2M6th4Tt — Interesting Videos (@Interesting801) October 12, 2023

הסרטון המקורי:

הפצצה שמוטלת על צה"ל

סרטון של פצצה מוטלת על חיילים לצד הטענה כי מדובר ביחידת עילית של צה"ל וישנם מאות חיילים ישראלים הרוגים. מקורו של הסרטון הפגזה של צבא סוריה בחלב ב-2016. אפילו בטוויטר הוסיפו את המידע.

הפייק:

הכתבה המקורית מאל ג'זירה ב-2016 נמצאת כאן.

הילד שמתאבל על מות אביו

סרטון של ילד מתאבל על מות אביו לצד דגל פלסטין. מקור הסרטון הוא מחלב ב-2016.

הפייק:

Please never stop speaking for them pic.twitter.com/aDUNVZapQJ — القرآن (@Quranconnect_) November 9, 2023

הסרטון המקורי:

הפגזת בית החולים

סרטון הפגזת בית חולים. נטען שמדובר בעזה, פורסם בין השאר אצל ג'קסון הינקל ונהיה ויראלי (הינקל מחק, והסרטון נותר בשאר רחבי הרשת בפלטפורמות נוספות). המקור הוא מהפגזות בית החולים עומר בין עבדולעזיז והועלה על ידי ה-AMC לפני שבע שנים.

הפייק:

View this post on Instagram A post shared by Resurrection Ertugrul Ghazii (@ehsaastalk)

הסרטון המקורי:

הפצצת בית החולים בזרחן

טענה בעמוד Times of Gaza כי ישראל הפציצה את בית החולים שיפא בזרחן. במקור מדובר בתמונה מ-2017 בסוריה של הפגזת העיר ראקה.

הפייק:

המקור: