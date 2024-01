ביל אקמן, המיליארדר היהודי-אמריקאי, הפך מאז 7 באוקטובר לאחד התומכים החשובים ביותר של ישראל במלחמת התודעה. אקמן הוא אחד מהקולות המובילים נגד האנטישמיות הגואה בארצות הברית בכלל ובאוניברסיטאות בפרט. הוא קרא לפיטורי נשיאות אוניברסיטאות הרווארד, פנסילבניה ו־MIT, שהואשמו באנטישמיות ולאחר שאוניברסיטת פנסילבניה פרסמה שבדוקטורט של אשתו, נרי אוקסמן ישנם 15 מקרים של גניבה ספרותית, הוא הקים פרויקט לחקר גניבות ספרותיות של חברי הסגל באוניברסיטאות העילית בארצות הברית.

בשבוע שעבר הודיעו בארגון טד, ועידה אקדמית שנתית העוסקת במגוון רחב של נושאים ומקיימת את אירועי ההרצאות המוכרים בעולם בנושאים שונים, כי ביל אקמן נבחר להיות הדובר הראשי של הכנס המרכזי השנתי שלהם.

הצעד של טד לא עבר בשתיקה, כי העולם בשנת 2024 לא יכול שלא לערב את ישראל כנראה בכל דבר. בעקבות ההודעה, 4 חברי צוות של טד הודיעו על עזיבה והאשימו את בחירתו של אקמן "אשר הגן על הרצח עם והטיהור האתני שמבצעת ישראל". בין היתר האסטרונומית לוסיאן וולקוביץ' (Lucianne Walkowicz) שכתבה מכתב שלם על ההתנהלות של טד ועליו חתם גם הבמאי והתסריטאי הפלסטיני-בריטי סעיד תאג'י פארוקי (Saeed Taji Farouky).

"אנחנו מרגישים יותר ויותר מודאגים מהערכים הבסיסיים ומהמצפן המוסרי של הארגון במשך השנים, אבל עם בחירת הדובר השנה, ברור שטד חצה קו אדום", כתבו וולקוביץ' ופארוקי במכתבם, "אנחנו לא מוכנים יותר להיות מקושרים לארגון שמציע ומכבד תומכים קולניים ברצח העם שמבצעת ישראל בפלסטינים. הדובר לשנת 2024, ביל אקמן, הגן על רצח העם והטיהור האתני של ישראל בעם הפלסטיני השתמש באופן ציני באנטישמיות ככלי בתוכניתו לטיהור אוניברסיטאות אמריקאיות מחופש הביטוי הפרו-פלסטיני".

אבל לא רק אקמן נמצא על המוקד במכתב, אלא גם ברי וייס, עיתונאית יהודייה אשר עבדה בעבר בניו יורק טיימס וטענה שנאלצה להתמודד עם אנטישמיות נגדה לאחר שלא הסכימה עם דברים שנכתבו בעיתון. לאחר מכן היא ייסדה את The Free Press, ונבחרה גם היא להיות אחת הדוברות של הכנס.

וולקוביץ' כתבה על העיתונאית: "לברי וייס, המוזמנת גם כנואמת בבמה המרכזית, יש היסטוריה ארוכה, נבזית ומתועדת היטב של נאומים אנטי-פלסטינים. כמו אקמן, היא ניצלה את האנטישמיות כנשק כדי להגן על רצח העם של ישראל בעזה ויש לה רקורד של אמירות טרנספוביות".

וולקוביץ' בחרה לציין במכתב עוד דוגמאות ל"חוסר השיוויון" בטד וציינה שאין אף נואם פלסטיני. בעבר נאמו מפקדים של הצבא האמריקאי, אשר על פי וולקוביץ' הם סוחרי הנשק הכי גדולים עם ישראל וגם אילון מאסק אשר לאחרונה הגיע לביקור בקיבוצי ישראל שנפגעו מהטבח של החמאס. כמו כן, מאסק מנע כניסה של שירותי האינטרנט שלו לעזה ללא אישור ישראל, ובכך לפי וולקוביץ' תמך גם הוא "ברצח העם" של ישראל.

לאחר פרסום מכתב ההתפטרות של וולקוביץ' ופארוקי, פרשו גם שני עמיתים נוספים - היזמית איה בדיר והקוסמולוגית רנה הלוסק. כמעט 30 אחרים הוסיפו את שמם "בסולידריות" למכתב מבלי לעזוב את טד.

הכנס יתקיים ב-15 באפריל בוונקובר, קנדה, תחת הכותרת "האמיצים והמבריקים". נושא ההרצאה של אקמן לא נחשף עדיין, אך בחירתו הוכרזה בשבוע שעבר - זמן קצר לאחר שהחל את פרויקט חקר גניבות ספרותיות של חברי הסגל באוניברסיטאות העילית.

אקמן בחר להגיב לפרסום הידיעה בעיתון הגארדיאן הבריטי ומסר: "אני תומך, ללא חרטות, בישראל ומתנגד לאנטישמיות וטרור, תוך תמיכה נמרצת בעם הפלסטיני. הניסיונות לבטל את זכות הדיבור ולבטל את חילופי הרעיונות החופשיים והמכובדים בין אנשים בעלי דעות שונות מניעים חלק ניכר מהפילוג שפוקד את האומה שלנו. אמת, חוכמה ובסופו של דבר שלום הם תוצאה של חילופי רעיונות ודיונים חופשיים, בדיוק נושא העיסוק בטד. עצוב שזה לא מובן בצורה רחבה יותר".