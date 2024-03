כבר חודשים רבים שמאסק מבטיח כי אקס תעזור לממן הליכים משפטיים נגד עובדים שפוטרו בעקבות דברים שכתבו באקס (לשעבר טוויטר). עכשיו מאסק בחר קרב נוסף לתמוך בו: חברת אקס הודיעה כי היא עוזרת במימון ההליכים המשפטיים של עובדת שפוטרה מחברת Block. קלואי האפה פוטרה אחרי שהתגלה כי היא מנהלת חשבון צד שלא בשמה האישי, ובו היא הביעה דעות שונות כמו דעות נגד טראנסים. האפה טוענת כי היא פוטרה אך ורק כי הדעות שלה לא היו הדעות של מנהלי החברה, וכי הפיטורים פוגעים בחופש הדיבור שלה.

באופן מפתיע, Block היא חברה שנוסדה ע"י ג'ק דורסי, האיש שהקים את טוויטר, אותה רשת חברתית שמאסק קנה והפך לאקס. בחודשים האחרונים השניים מחליפים מהלומות בראיונות, אך זה הצעד האופרטיבי הראשון שמאסק עושה באופן גלוי נגד דורסי. מאסק צייץ על מימון ההליכים המשפטיים וכתב "מגנים על הזכות לחופש הדיבור".

Supporting your right to freedom of speech https://t.co/M5mxbONxMz — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2024

האפה פוטרה ללא פיצויים בעקבות תלונה שהגיע מעובד בחברה. בתלונה נכתב כי האפה מנהלת חשבון אקס שבו היא יצאה נגד טראנסים ואף צחקה על פליטים מעזה ואמרה שיש להשיב אותם לקורדיסטן. האפה טוענת בתביעה שלה כי היא פוטרה אך ורק משום שדעותייה לא התאימו לדעה של מנהלי החברה, וכי היא ניהלה את החשבון שלה באופן אנונימי ולא הזכירה לא את שמה ולא את שם החברה שבה היא עובדת.

זוהי לא הפעם הראשונה שבאקס עוזרים במימון הליכים משפטיים של משתמשים שפוטרו בגלל דברים שכתבו באקס. החברה אף עמדה מאחורי ג'ינה קרנו, השחקנית שפוטרה מהסידרה "המנדלוריאן" בדיסני פלוס בגלל סדרת ציוצים שבהם היא יצאה נגד חיסוני קורונה והשוותה בין מתנגדי חיסונים לבין יהודים בגרמניה הנאצית.