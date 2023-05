בעוד שהעתיד של טוויטר עדיין לא ברור בצל ההתנהלות הבעייתית של אילון מאסק, מטא "נכנסת לאירוע" כדי לבנות את פלטפורמת המיקרו בלוגינג הגדולה הבאה. אפליקציית מטא החדשה הזו אמורה להיות מושקת בקיץ הקרוב, כך על פי אימייל ששותף עם קבוצה נבחרת של יוצרים, והגיע לאתר TechCrunch.

האפליקציה מבוססת הטקסט הזו תהיה נפרדת משאר האפליקציות של החברה, אך היא תשולב חלקית בתוך אינסטגרם. המשתמשים ישתמשו בכינוי ובאימות שלהם מאינסטגרם, וכל העוקבים שלהם יקבלו התראה לעקוב אחריהם גם באפליקציה החדשה. הפלטפורמה מבוססת הטקסט של מטא תהיה מבוזרת ותוכל להחליף מידע עם Mastodon, הבנויה על פרוטוקול ActivityPub.

מטא רוצה לגייס דמויות ציבוריות בעלות פרופיל גבוה כדי ליצור באזז התחלתי, כמו ספורטאים, שחקנים, מפיקים וקומיקאים. בפנייה ליוצרים הללו, מטא הודתה שמסטודון, בלוסקי ואפליקציות אחרות התחילו לפניה את המירוץ לבניית הטוויטר הבא, אבל ציינה שיש לה יתרון של גישה למיליארדי משתמשים דרך משפחת האפליקציות שלה, הכוללת את אינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפ ומסנג'ר.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

האפליקציה המבוזרת החדשה הזו נקראת בשם הקוד P92 או ברצלונה, כפי שדווח לראשונה על ידי האתר MoneyControl. מטא שמרה על סודיות לגבי ההתפתחויות הללו, אך גילתה בהצהרה ל-Money Control: "אנחנו בוחנים רשת חברתית מבוזרת עצמאית לשיתוף עדכוני טקסט. אנו מאמינים שיש הזדמנות למרחב נפרד שבו יוצרים ואישי ציבור יכולים לשתף עדכונים מבוססי זמן על תחומי העניין שלהם".

לדברי ליה הברמן, מחברת ניוזלטר המדיה החברתית ICYMI, האפליקציה תשתמש באותן הנחיות קהילה כמו אינסטגרם. באופן דומה, משתמשים יוכלו להיכנס עם פרטי האינסטגרם שלהם, חסימות ומילים נסתרות מאינסטגרם יעברו גם, וכמה תכונות בטיחות יוטמעו כבר בהתחלה, כמו אימות דו-שלבי ודיווח על ספאם. המקורות של הברמן גם הודיעו לה שפוסטים בטקסט יהיו עד 500 תווים, ומשתמשים יוכלו גם להעלות תמונות, קישורים וסרטונים באורך של עד חמש דקות. כמו טוויטר ואפליקציות מתחרות אחרות, יהיה פיד שבו תוכלו לעשות לייק, להשיב או לפרסם מחדש תוכן (לרטווט). גם יועץ הרשתות החברתיות מאט נבארה קיבל את אותו מידע, אותו שיתף בציוץ שפורסם בתחילת החודש.

NEW DETAILS: Meta’s NEW text based app to rival Twitter launching summer 2023



While it will exist as its own separate app, it will be integrated with Instagram.



Users will keep their same Instagram handle, verification will roll over, and their Instagram followers will… — Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2023

מטא דחתה את בקשתו של TechCrunch להגיב, אך לא הכחישה את המידע שדלף. נראה שהשוק בשל לחלופות חדשות של טוויטר, אם כי לאחר ההגירה ההמונית למגוון פלטפורמות, חלק מהמשתמשים עשויים להיות עייפים מעט מהרעיון של להקים חשבון חדש נוסף. כמו כל חברה, כאשר מטא משחררת אפליקציות חדשות, הן לא תמיד ממריאות. בשנים האחרונות היא השקיעה במוצרים שלא ממש הצליחו כמו אפליקציית ההודעות האנונימיות לנוער tbh, אפליקציה הדומה לטוויץ' בשם Super, האפליקציה הקהילתית Neighborhoods, אפליקציית הזוגיות Tuned, רשת חברתית ממוקדת סטודנטים בשם Campus, שירות הכרויות וידאו Sparked ועוד שירותים שאפילו לא הכרתם אבל נכשלו.