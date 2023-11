עובדת אפל פוטרה בגלל הודעת אינסטגרם אנטישמית: נטשה דאך הוסרה ממדריך העובדים של אפל לאחר שהפוסט שלה במדיה החברתית נחשף על ידי ארגון StopAntisemitism.

צילום מסך של הפוסטים של דאך ברשתות החברתיות מראה שהיא כתבה: "אתם מתגנבים למדינות, גונבים לאנשים חיים, מקומות עבודה, בתים, רחובות, מציקים להם, מענים אותם". דאך כתבה כי "כשאנשים פועלים נגד זה, אתם קוראים לזה טרור" - הצדקה למתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר.

"אתם עושים את זה במשך דורות", כתבה דאך, מומחית לטכנולוגיית מידע מאיסטנבול, והוסיפה: "פלישה היא הדבר היחיד שאתם מסוגלים לו. אתם הטרוריסטים היחידים, וההיסטוריה תזכור את זה". עיתון ה"ניו יורק פוסט" שחשף את המקרה ביקש תגובה מדאך, שמחקה את חשבונות הלינקדאין והאינסטגרם שלה.

Natasha Dach, an Apple employee, proudly states her German heritage and know how of Jews:



- sneaking in countries

- stealing peoples lives

- torturing others



Horrifying @Apple. pic.twitter.com/fEObPWlu9W