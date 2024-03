מ-GPT ועד מידג'רני, ממכוניות אוטונומיות ועד גילוי תרופות מהיר מאי פעם: הבינה המלאכותית בדיוק הפכה לחכמה יותר. פי 30 יותר.

חלק גדול משירותי הבינה המלאכותית מבוצעים על גבי מעבדים של חברת אנבידיה, שצמחה בשנה האחרונה להיות החברה הציבורית השלישית בגודלה בעולם. חלק משמעותי מהפיתוחים הללו, שמניעים כעת מהפכה תעשייתית בכל רחבי העולם, באים מישראל.

לפני שנה בדיוק הייתה החברה הזו שווה כרבע ממה שהיא שווה היום –2.2 טריליון דולר, ממש מתחת לאפל ולמיקרוסופט, ומעל אמזון וגוגל. בראשה עומד זה שנים מי שעכשיו נחשב לרוקסטאר של עמק הסיליקון – ג'נסן הואנג, האיש ומעיל העור.



השבוע מציגה אנבידיה את השבבים החדשים שלה ואת שיתופי הפעולה שלה בכנס GTC 2024 בסן חוזה בקליפורניה שמשך מעל ל-12 אלף מבקרים. האירוע התנהל כמו קונצרט רוק בהיכל גדול בעיר. הואנג הסתובב בקרב הקהל שבא למופע ושכלל חוץ מחדשנות ורובוטים גם מוסיקה ואפקטים. בין ההסברים הטכנולוגיים והסרטונים הרועמים, הרשה לעצמו הואנג המחויך להתבדח על גבי הבמה.

בינה מלאכותית, הדור הבא

בשורה התחתונה, אנבידיה מציגה את ה-BlackWell – טכנולוגיית שבבים שמאפשרת לבצע הרבה יותר חישובים, יותר מהר ובצריכת חשמל נמוכה פי 25. המשמעות היא, שאנבידיה כבר מסוגלת להריץ מנועי בינה מלאכותית עתידיים שיכולים להיות גדולים פי מאה מ-GPT, מתוך מחשב-על שגודלו כארון ביתי. חלק מהטכנולוגיה הזו פותחה בישראל, והיא מתבססת על העבודה של חברת מלאנוקס הישראלית שנרכשה על ידי אנבידיה. היא מאפשרת למאות מעבדים מהירים לשוחח אלה עם אלה במהירות מסחררת ובו זמנית, וביחד להרכיב את אותו מחשב-על.

מעבר ל-Blackwell, הכריזה אנבידיה על מעין "חנות אפליקציות", שתאפשר להשתמש בעשרות שירותי בינה מלאכותית. המשמעות היא שעסקים גדולים וקטנים יוכלו להשתמש בשירותים הכי עדכניים בקלות רבה יותר, כל עוד יעשו זאת דרך אנבידיה כמובן.

All you need to know about Nvidia Blackwell in 5 mins.



NVDA will make a lot of money from Blackwell platform. pic.twitter.com/POo7I4ifr9 — The AI Investor (@The_AI_Investor) March 19, 2024

הואנג הציג מספר שימושים לבינה המלאכותית המתקדמת: היא מסוגלת לזהות במהירות מולקולות שעשויות להפוך לתרופות, ולהמליץ לחוקרים באילו חומרים להתמקד. במקום לאמן מכוניות אוטונומיות כיצד לנהוג בכבישים אמיתיים, כפי שעושים היום, אפשר לייצר סימולציה ממוחשבת של נהיגה והתמודדות בתנאים שונים של תחבורה ומזג אוויר, וכך לשפר את הבינה המלאכותית שמפעילה את המכונית האוטונומית.

שימוש נוסף בבינה מלאכותית מכונה "תאום דיגיטלי" – לפני שמרכיבים מכונה או מפעל, מרכיבים אותו לפרטי פרטים באופן וירטואלי. וכך אפשר לדייק ולשפר את התכנון גם את הבנייה בפועל.

כאן היתה לאנבידיה הכרזה מעניינת אך מעט סתומה על שיתוף פעולה עם אפל. המערכות של אנבידיה יספקו תכנים למשקפי הוויז'ן פרו, ובעצם יהפכו אותה למכשיר שבעזרתו אפשר ממש "להיכנס" לסימולציה הוירטואלית של המפעל או המחסן, לשוטט בו, וכך לתכנן ולנהל אותו טוב יותר.

NVIDIA announced today at GTC 2024 is bringing OpenUSD Omniverse enterprise digital twins to the Apple Vision Pro! See this demo now

This show the capabilities of spatial computing by blending 3D photo real environments with the real world. pic.twitter.com/pGQ5Sj3z1Q — Hugh Hou (@hughhoufilm) March 19, 2024

הואנג הציג רובוטים חדשים דמויי אדם, שמטרתם לסייע לנו בפעולות יומיומיות. את הבמה כבש רובוט דמוי וולי, לא רק כי הוא חמוד והססן, אלא כי כשהואנג ציווה עליו להתקרב, הרובוט התנהג ככלב פחדן, ודווקא העדיף לסגת.

אנבידיה הציגה עוד שורה ארוכה של פיתוחים, שמהם עולה תמונה אחת - אנבידיה דוחפת את תחום הבינה המלאכותית קדימה במהירות, על כל השלכותיו החיוביות והשליליות. לא מזמן צוטט הואנג שאמר כי עוד מעט לא יצטרכו מתכנתים, כי מחשבים ידעו לעשות הכל. כל אחד יוכל לתכנת על ידי שימוש בשפה האנגלית.