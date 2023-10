סטארט-אפ יפני בשם Tsubame Industries שבסיסו בטוקיו פיתח רובוט בעל גלגלים בגובה 4.5 מטר שנראה כמו "Mobile Suit Gundam", דמות מסדרת אנימה יפנית פופולרית מאוד, אם תרצו לרכוש כזה הוא יכול להיות שלכם תמורת 3 מיליון דולר בלבד אבל מהרו להזמין כי המהדורה מוגבלת.

הרובוט בעל השם הקליט - ARCHAX, על שם הדינוזאור ארכאופטריקס, מחזיק בצגי שליטה שמקבלים ווידאו ממצלמות המחוברות לחלק החיצוני, כך שהמשתמש יוכל לתמרן את הזרועות והידיים עם ג'ויסטיקים מתוך פלג גופו העליון.

Tokyo-based start-up Tsubame Industries has spent the past 2 years developing a 14.8-feet, 4-wheeled robot called ARCHAX. Tsubame CEO Ryo Yoshida said he wanted his create something that combined elements from Japan's strengths in animation, robotics & automobiles#japan #robots pic.twitter.com/VkxlLGKlyx — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 3, 2023

הרובוט ששוקל 3.5 טון יוצג בתערוכת הניידות של יפן בהמשך החודש. יש לו שני מצבים: "מצב רובוט" זקוף ו"מצב רכב" בו הוא יכול לנסוע עד 10 קמ"ש.

"יפן טובה מאוד באנימציה, משחקים, רובוטים ומכוניות אז חשבתי שזה יהיה נהדר אם אוכל ליצור מוצר שדוחס את כל האלמנטים האלה לאחד", אמר ריו יושידה, המנכ"ל בן ה-25 של Tsubame Industries. "רציתי ליצור משהו שאומר 'זוהי יפן'".

הרובוט הוא מהדורה מוגבלת ויושידה מתכנן לבנות ולמכור רק 5 יחידות עבור חובבי הרובוטים שירצו לרכוש אותו במחיר של 3 מיליון דולר. הוא מקווה שהרובוט יוכל לשמש יום אחד לסיוע באזורי אסון או בתעשיית החלל.

יושידה החל להתעניין בייצור בגיל צעיר, למד כיצד לרתך במפעל הברזל של סבא שלו ולאחר מכן המשיך לייסד חברה המייצרת ידיים תותבות מיואלקטריות (מופעלות ע"י ספק חשמל חיצוני). הוא אמר שהוא להוט לשמור על היתרון התחרותי של יפן בייצור בחיים.

רק נזכיר שהפאוור ריינג'רס חשבו על הרעיון הרבה לפני, כבר בשנות ה-90 הם איחדו את כל חברי הכח לכדי מגאזורד אחד עצום שנלחם ברשעים.