התכונה האחרונה שגוגל שולחת לבית הקברות שלה היא הגלילה האינסופית בתוצאות החיפוש שלה, כך עולה מדיווח של Search Engine Land. חווית המשתמש, ששיקפה את ההרגל המגונה של גלילה האינסופית ברשתות החברתיות, הוצגה במקור עבור תוצאות חיפוש במכשירים ניידים באוקטובר 2021 ולאחר מכן התווספה גם לתוצאות החיפוש במחשב בסוף 2022.

דובר גוגל אמר ל-Search Engine Land שגלילה מתמשכת תפסיק לעבוד היום בתוצאות החיפוש במחשב שולחני, בעוד שהתכונה תוסר מתוצאות הנייד "בחודשים הקרובים".

במקום הגלילה, במחשב יהיה סרגל עמודים קלאסי של גוגל, המאפשר למשתמשים לקפוץ לדף מסוים של תוצאות חיפוש או פשוט ללחוץ על "הבא" כדי לראות את העמוד הבא. בנייד, כפתור יחזור כפתור ה-"תוצאות נוספות" שיוצג בתחתית החיפוש כדי לטעון את העמוד הבא.

Big news: Google is completely discontinuing infinite scroll in the search results. They'll be moving back to paginated results:



I'm honestly surprised by this one. Infinite scroll seemed like a way to eliminate friction and user click interaction with a particular SERP. Less… pic.twitter.com/pbXVmXEVfl — Chris Long (@gofishchris) June 26, 2024

גוגל אמרה ל-Search Engine Land כי "השינוי הזה נועד לאפשר לחברת החיפוש להגיש את תוצאות החיפוש מהר יותר בחיפושים נוספים, במקום לטעון אוטומטית תוצאות שמשתמשים לא ביקשו במפורש".

אם גם אתם לא ממש שמתם לב שגוגל עברה מספירת עמודים לגלילה בלתי נגמרת, זה בגלל שרובנו לא מגיעים לשם, הקלישאה המוכרת אומרת שאם עסק לא נמצא בעמוד הראשון של חיפוש הגוגל לא יגיעו אליו לקוחות, וכך גם עם הגלילה המתמשכת. ייתכן והשינוי ישפיע על הכנסות מפרסומות וגם על חשיפה של חיפושים שלא יופיעו יותר לכל מי שלא עובר את העמוד הראשון. מי שבעיקר יצטרך להתמודד עם השינוי הוא אנשי ה-SEO שמתעסקים בקידומים של גוגל.