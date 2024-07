מכירים את הרגע הזה שצירפו אתכם לקבוצת וואטסאפ, כשאין לכם מושג מה מהות הקבוצה ולמה בכלל צירפו אתכם אליה? כלומר, בדרך כלל שם הקבוצה נושא איזשהו מידע, כמו "יום הולדת למשה" או "הורי גן כלנית", אבל כשלא, זה יכול להיות לא רק מבלבל, אלא גם מסוכן. רק לאחרונה דיווחו ישראלים על כך שהם צורפו לקבוצות וואטסאפ שונות ומשונות על ידי אלמונים וזמן קצר לאחר מכן נחסמו באורח מסתורי מהפלטפורמה. כמו כן, ישנן לא מעט הונאות שמתרחשות בקבוצות וואטסאפ, לדוגמה כאלה שמציעות השקעות מפוקפקות בקריפטו.

כעת וואטסאפ מוציאה סוף סוף עדכון שיחסוך את כאב הראש הזה: בכל פעם שתצורפו לקבוצה חדשה, תקבלו מידע קריטי כמו מי צירף אתכם, האם הוא באנשי הקשר שלכם או לא, מתי נוצרה הקבוצה ועל ידי מי. את המידע הזה מכנה וואטסאפ "כרטיס קונטקסט" ותפקידו הוא לסייע למשתמשים להחליט האם להישאר בקבוצה או לצאת ממנה.

We’re rolling out a new safety tool on @WhatsApp to give you more context on groups you’re added to. pic.twitter.com/kKz4hfvATc

האפשרות הזאת מתווספת לכלי בטיחות שכבר קיימים באפליקציה, כמו האפשרות לדווח על הודעות בקבוצות וכן לדווח על קבוצות באופן כללי. כמו כן, בתפריט ההגדרות של האפליקציה תוכלו להגדיר למי מותר לצרף אתכם לקבוצות, האם רק אנשי קשר או כל משתמש וואטסאפ. ניתן לבחור זאת בתפריט ההגדרות - פרטיות - קבוצות.

get all the info—and safety tools—you need when you’re added to a group by someone you don’t know pic.twitter.com/0CoPnjIynG