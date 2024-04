סרטוני הזוועות של חמאס הפכו לאחד המראות הכי מזוהים עם ה-7.10, וכעת מסתבר שגיימרים ברחבי העולם יכולים לשחזר, כמעט, את האירועים האלה במשחק חדש שהופץ בפלטפורמת סטים (Steam) הפופולרית. סטים היא חנות דיגיטלית ורשת חברתית שמטרתה המרכזית היא לאפשר לשחקנים לרכוש ולהוריד משחקים באופן דיגיטלי.

המשחק שנקרא Toofan AlAqsa או בעברית מבול אלאקצא, הוא חינמי ומופיע כבר כמה חודשים בסטים. אם תרצו לנסות אותו בעצמכם תצטרכו להסתדר עם ההוראות בערבית, וגם אז מה שתקבלו זה משחק ברמה נמוכה.

המשחק עצמו מתחיל במסגד אלאקצא ומאפשר לגיבור, או יותר נכון המחבל, לירות בעזרת נשק ארוך או טילי RPG בשוטרי מג"ב שמגיעים לרחבה החיצונית של המסגד. אם נסתכל על המשחק בעיניים אובייקטיביות נוכל לומר בקלות שמדובר במשחק ברמה כל כך נמוכה שאין מה לחשוש מהפופולריות שלו. הגרפיקה ברמה של שנות ה-90, המשחקיות שלו כמעט לא קיימת (צריך לירות במטרה שכל הזמן זזה), אין בו התפתחות משמעותית ובאופן כללי הוא מלא בבאגים.

בפרטי המשחק בסטים ניתן למצוא תיאור שמסביר את המטרה מאחורי המשחק, והיא לא שונה בהרבה ממה שאתם חושבים. על פי מפתחי המשחק אתם צריכים "להגן על פלסטין ואלאקצא, תסיימו את כל השלבים ושחררו את פלסטין".

למרות שהמשחק שוחרר כבר לפני כמעט חודש, הוא זכה לביקורת רבה לאחרונה בזכות ציוץ של ארגון StopAntisemites המוביל התארגנות דו מפלגתית אמריקאית למניעת אנטישמיות במדינה. למרות המצב הקשה באוניברסטיאות, אפשר לציין לזכותו של הארגון שהם חושפים לא מעט צעירים אנטישמים ודואגים לכך שיתקשו להמשיך בעבודתם.

Because there’s not enough violence propagated against Jews worldwide, @Steam thought it would be a great idea to platform a game aimed at shooting Jews. pic.twitter.com/7QBj3FmRH0 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) April 23, 2024

"נראה שאין מספיק אלימות נגד יהודים ברחבי העולם, וסטים חשבו שזה יהיה רעיון מצוין להציע משחק שמטרתו לירות ביהודים", נכתב בציוץ בחשבון של הארגון בטוויטר. אותו ציוץ נחשף למעל ל-130 אלף משתמשים שרובם קראו להחרים את סטים ואפילו פרסמו את מספר הטלפון, שם הבעלים והכתובת של החברה שמפתחת את המשחק במחוז קיובק, קנדה.

"מלבד האדרה הברורה של הטרור, יישומים אלה שפותחו על ידי ארגוני טרור מתקינים לעתים קרובות גם תוכנות זדוניות", כתב המשתמש @alinaghu2018. "לסטים יש אחריות להסיר אותם כדי להגן על המשתמשים שלה".

לצערנו, התגובה המובילה לאותו ציוץ הזכירה לעולם שזה לא המשחק היחיד בו ניתן להרוג יהודים ונמצא בסטים. משחק אחר בשם Fursan al-Aqsa Remake גם הוא מציג מחבלים בתוך בסיס צבאי ישראלי - רוצחים כל חייל אפשרי. אותו משחק שוחרר באפריל 2022, לפני ה-7.10, אבל זכה לפופולריות מחודשת בעקבות המלחמה. המשחק הזה הרבה יותר איכותי, כפי שניתן לראות בסרטון שצורף לציוץ, ומציג השתלטות על בסיס צבאי בזמן שמחבלים הורגים חיילים.

Hey, you forgot this one:https://t.co/Yq3MCdMO24 — Fursan al-Aqsa Game - Free Palestine ✌ (@UdkUltimate) April 23, 2024

משחקים אלימים הם לא דבר חדש לקהילת הגיימרים. בין המשחקים הפופולוריים בעולם ניתן למצוא את קול אוף דיוטי, באטלפילד ועוד. למעשה מדובר באחד מהז'אנרים הכי נפוצים והכי וותיקים בתחום. אפשר להבין מדוע מפתחי המשחק הנורא הזה מתגוננים וטוענים שלא מדובר במשחק אנטישמי או אנטי יהודי, אלא משחק מלחמה "תמים", ממש כמו קול אוף דיוטי.

גיימרים שניסו את Toofan AlAqsa באתר של סטים לא חסכו בביקורת: "המשחק נראה כמו בדיחה", כתב שחקן אחד. "זה מתחיל להפעיל הליך מפוקפק מאוד במחשב כשפותחים את המשחק. אני לא יודע איך הם מאפשרים לדברים האלה להיות בחנות".

אחרים לעומת זאת התענגו על הקיצוניות וירקו דרך המקלדת את השנאה האנטישמית שלהם. "משחק פשוט שבו אתה יורה בפדופילים הנבחרים של השטן שהגיעו ממזרח אירופה, זייפו את היסטוריה כדי לגנוב אדמות, בתים ונפט תוך כדי התחזות", כתב משתמש בשם "Zera of Palestin".

נציגי חברת האם של סטים, Valve Corporation, לא הגיבו לבקשות שלנו או של כלי תקשורת שונים לתגובה.