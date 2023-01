ארה"ב מעלה הילוך נגד טיקטוק: חבר נציבות התקשורת הפדרלית בארה"ב (FCC), ברנדן קאר, קורא להסיר את אפליקציית טיקטוק הסינית מחנויות האפליקציה מחשש איום לביטחון הלאומי. את הקריאה העביר במכתב פתוח ופומבי שממוען למנכ"ל אפל טים קוק ולמנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי.

קאר מפנה במכתבו לתחקיר שפורסם לאחרונה ב-BuzzFeed News על כך שבסין נחשפו לנתוני משתמשים מארה"ב באופן תדיר, ושהגישה לנתונים הללו הייתה פתוחה לפחות בין ספטמבר 2021 לינואר 2022. קאר התייחס לטיקטוק במכתבו כ"סיכון ביטחוני לא מתקבל על הדעת בשל קציר הנתונים הנרחב שלה בשילוב גישה בלתי מבוקרת לכאורה של בייג'ין לנתונים רגישים אלה".

זו אינה דרישה מחייבת, אולם אם אפל וגוגל ימנעו מלהסיר את טיקטוק מחנויות האפליקציות שלהן, עליהן יהיה לספק לקאר הסברים בשאלה מדוע הגישה החשאית לנתונים פרטיים של משתמשים בארה"ב אינה סותרת את מדיניות חנות האפליקציה שלהן. את התצהיר החברות יוכלו להגיש עד ה-8 ביולי.

