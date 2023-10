פאדי קוסגרייב, מנכ"ל ועידת Web Summit באתר הוועידה, פרסם מכתב התנצלות בו כתב בין היתר: ״אני מגנה ללא סייג את המתקפה המרושעת, המגעילה והמפלצתית של חמאס ב-7 באוקטובר. אני קורא גם לשחרור, ללא תנאי, של כל בני הערובה. כהורה, אני מזדהה עמוקות עם משפחות קורבנות המתקפה״ עוד כתב כי הוא ״תומך חד משמעית בזכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה".

קוסגרייב הוסיף כי "אני גם מאמין שבהגנה על עצמה, ישראל צריכה לדבוק בחוק הבינלאומי ובאמנות ז'נבה - כלומר, לא לבצע פשעי מלחמה. אמונה זו חלה באותה מידה על כל מדינה בכל סכסוך. אף מדינה לא צריכה להפר את החוקים האלה״. בהתנצלותו התייחס גם לתזמון בו בחר לפרסם את הדברים וכתב כי ״אני מבין שמה שאמרתי, בעיתוי בו אמרתי והדרך שבה דבריי הוצגו, גרמו לפגיעה עמוקה ברבים. לכל מי שנפגע מדברי, אני מתנצל מעומק ליבי. מה שנחוץ בזמן הזה הוא חמלה, ולא סיפקתי את זה. המטרה שלי היא ותמיד הייתה לשאוף לשלום. בסופו של דבר, אני מקווה בכל ליבי שהוא ניתן להשגה".

כעת, לאחר שרשרת התגובות ומכתב ההתנצלות הפתוח, אחריו המשיך מטר הביקורות, צייץ קוסגרייב שהוא לוקח הפסקה מהטוויטר עד להודעה חדשה.

מגנה ותוקף את ישראל

אם נחזור אחורה בנוגע לדבריו המוקדמים בטרם ההתנצלות, הגל החריף של קריאות לחרם על ועידת Web Summit התחיל בשל שורת הציוצים הפרו-פלסטיניים של פאדי קוסגרייב, שלא גרם לו לסגת מעמדתו ואף להפך. עוד בטרם התנצל, קוסגרייב התבצר בעמדתו ומי שציפה עד אתמול להודעת התנצלות או חזרה בדברים, התבדה לחלוטין.

אתמול (ג') מוקדם יותר (בטרם ההתנצלות), המשיך קוסגרייב לגנות את ישראל וצייץ כי "פשעי מלחמה הם פשעי מלחמה, גם כשהם מבוצעים על ידי מדינות בעלות ברית״. עוד כתב כי תיבת הדואר שלו מוצפת בהודעות תמיכה מישראל ומכל העולם. בהתייחס לוועידה, כתב קוסגרייב כי כעת, ולאחר כל קריאות החרם, ״כמה מהקולות המכובדים ביותר בתחומי חוקים בינלאומיים לזכויות אדם ולשלום״, הם אלו שידברו בוועידה המתקרבת. עוד כתב כי בשעות האחרונות, על אף הביטולים של תשעה משקיעים, נרשמו כבר 35 משקיעים אחרים, וכי ביום שני האחרון נמכרו כרטיסים לוועידה יותר מבכל יום שני אחר בשנת 2023.

קוסגרייב כתב גם כי "הניסיון לבטל ועידה גלובלית שתמיד תמכה בשלום זה לא רק נאיבי, זה גם נוגד פרודוקטיביות", וכי "אי אפשר לבטל אותך על רצון לשלום ולשמירה על זכויות אדם. אני עומד בסולידריות עם אזרחים תמימים משני הצדדים".

בכירים בהייטק הישראלי קראו להחרים את הוועידה

כאמור, קוסגרייב הוא מנכ״ל ומייסד ועידת Web Summit, אחד מכנסי הטכנולוגיה והסטארט־אפים הגלובאליים הגדולים בעולם. בשבוע שעבר יצא בשורת ציוצים המגנים את פעולות ישראל ברצועת עזה, עד לטענה כי יש במעשי ישראל הנוכחיים הפרה של החוק הבינלאומי והיא מבצעת פשעי מלחמה. שורה של בכירים בהייטק הישראלי, הן משקיעים והן מנכ"לי חברות, יצאו בקריאה להחרים השתתפות בוועידה. בין הקוראים ניתן למנות בין היתר את אסף רפפורט, מייסד ומנכ"ל חברת וויז, את אדם סינגולדה, מייסד ומנכ"ל טבולה, את אדם פישר, שותף בקרן בסמר ואת איציק בן בסט, מנכ"ל חברת theGist ויועץ לג'ף הורינג ולקרן אינסייט. בהמשך הצטרפו לקריאת החרם גם קרנות גדולות ומרכזיות כמו סקויה ואינדקס.

