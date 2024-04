ג'וני סומלי הוא סטרימר, כוכב רשת שמשדר לייב ממקומות שונים בעולם, כאשר ההתמחות השנויה במחלוקת שלו היא בעיקר לעשות בהם בלגן. לאחרונה הגיע סומלי גם לישראל ואמש הוא לקח חלק במחאה נגד הממשלה בתל אביב. לאחר שקילל שוטרת וירה לעברה גסויות הוא נעצר על ידי המשטרה, ועל אף שבמקרה הזה מדובר בפרובוקטור מקצועי, ברשת היו גם מי שמתחו ביקורת על המעצר ותמכו בו.

סומלי, ששמו האמיתי הוא איסמעיל ראמזי ח'אליד, הוא אמריקאי בן 23 ממוצא סומלי (ומכאן הכינוי שהוא אימץ לעצמו ברשת). הוא פעיל במספר פלטפורמות - בין היתר ב-Kick, המתחרה של טוויץ' המוכרת יותר ומיועדת לשידורי לייב, אליה הגיע אחרי שנחסם בטוויץ' בשנת 2023. כמו כן, הוא משדר גם ביוטיוב ומעדכן את עוקביו על מעלליו בחשבונות האינסטגרם והטיקטוק שלו. כמו כן, הוא מפעיל אתר משלו שבו הוא מעדכן את העוקבים על היעדים הבאים שלו שבהם הוא מתכנן לעשות פרובוקציות.

התוכן של סומלי עוסק בעיקר בטיולים שלו ברחבי העולם, ולאחרונה הוא התפרסם לאחר שנעצר ונכלא ביפן בגין הסגת גבול והטרדת עוברי אורח בפארק של דיסני בטוקיו.

לא ברור מה גרם לסומלי להגיע לישראל הפעם, אבל בהחלט ייתכן שהמצב הרעוע בחברה הישראלית קרץ לו לבוא ולבצע את הפרובוקציות שלו גם כאן. בהפגנה אמש הוא תיעד את עצמו קורא לשוטרת "כלבה" ולאחר מכן משמיע אמירות סקסיסטיות כמו "אני אקח אותך לארוחת ערב ואשנה את חייך, לא תצטרכי לעבוד יותר, אני נשבע, אשנה אני חייך".

אחרי שלא חדל מהקללות והגידופים כלפי השוטרת, שוטר שנכח במקום השתלט עליו ועצר אותו, בזמן שסומלי צעק להגנתו שהוא אזרח אמריקאי.

Streamer Johnny Somali Was Attacked and Arrested By Israeli Police For Allegedly Disrespecting An Israeli Female Officer



Source: Kick pic.twitter.com/XvHXpPH13J — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2024

בשלב מוקדם יותר של אותו הערב, סומלי היה עד לירי שהתרחש ביפו, כאשר אלמונים פתחו בירי אל עבר מאפייה ברחוב שלבים. סומלי היה במקום במקרה ושידר בלייב לעוקביו גם מזירת הפשע. נראה שאין קשר בין המעצר לאירוע הפלילי.

Kick Streamer JohnnySomali (Allegedly) Witnessed A Shooting Incident At A Restaurant In Israel



"Someone just came into the restaurant and started shooting at everybody.



I was just in an attack at a restaurant in Jaffa where 2 people were shot while I was eating.”



Source:… pic.twitter.com/tcm9hHtXno — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2024

על אף שבמקרה הזה המעצר של סומלי מוצדק לחלוטין לאור כך שהוא הטריד את השוטרת ודיבר אליה בגסות, כמובן שהיו ברשת גם מי שבחרו לגנות את כוחות הביטחון ולהצדיק את סומלי, ככל הנראה מתוך התנגדות לישראל. "הוא חושב שהם מכבדים את אמריקה?", כתב ב-X (טוויטר לשעבר) מגיב אחד. "הכוחות הישראליים מאומנים להפחיד, לאיים, ולבסוף גם לפגוע באנשים שמתעמתים איתם. העולם צריך לראות את זה", כתב מגיב נוסף. אף על פי כן, נראה שסומלי צבר לעצמו לא מעט מתנגדים ברשת (בצדק), והרוב המוחלט גינו את דבריו כלפי השוטרת ואת התנהגותו.

לא ברור מה קרה בתום המעצר של סומלי והאם הוא שוחרר לבסוף, אבל עוד במהלך הלילה הוא העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה שלו מוחזק על ידי 2 שוטרים, לצד הכיתוב: "סוכן כאוס בינלאומי". מכך בהחלט ניתן להסיק שסומלי נהנה מתשומת הלב נגדו ומהפרובוקציות שהוא מצליח ליצור ברחבי העולם.

View this post on Instagram A post shared by Johnny Somali (@johnnysomali)