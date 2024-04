בכל יום ישנן חדשות טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל לא כולן זוכות לקבל כותרות. לכן, החלטנו לרכז לכם את כל החדשות הקטנות שאולי פספסתם, אבל בטוח תשמחו לדעת עליהן.

הדלפת המידע של AT&T

החדשות הגדולות של השבוע היו ללא ספק קשורות ל-AT&T, אבל הן לא ממש רלוונטיות לישראל, אז לא שמענו עליהם. ענקית התקשורת האמריקאית הודתה שפרטיהם של מעל ל-73 מיליון משתמשים דלפו לרשת באחת מההדלפות הגדולות של השנים האחרונות. המידע שדלף כולל כתובות, מספרי תעודת זהות וסיסמאות, והוא פורסם בדארק ווב.

AT&T אמרה כי לא זיהתה ראיות המצביעות על גניבת הנתונים, אך הביאה מומחי אבטחת סייבר כבר החלו לחקור. החברה נאלצה לבצע איפוס לסיסמאות של הלקוחות שלה, ובנוסף היא קראה ללקוחות "להישאר ערניים על ידי מעקב אחר פעילות החשבון ודוחות האשראי".

תחרויות צילום באינסטגרם

אלסנדרו פאלוצי, מי שנחשב לאחד המפתחים שמוציא הכי הרבה מידע על עדכונים עתידיים של אינסטגרם, הצליח לעדכן על חידוש מעניין שמתקרב לאפליקציית התמונות של מטא. פאלוצי זיהה בקוד של האפליקציה כי אינסטגרם עובדת על פיצ'ר שנקרא "תחרות", או challenges באנגלית. על פי צילום המסך ששיתף פאלוצי, חברי הערוץ יכולים לעלות תמונות שלהם ולהשתתף בתחרויות נושאות פרסים. התחרויות כנראה יהיו באחריות מנהלי הערוץ שיחליטו על נושא התחרות, הפרס וזהות המנצח.

#Instagram is working on challenges for channels



ℹ️ Create a contest for members to submit photos to win prizes. You choose the winners once the challenge ends.

Members can react, share and report entries. pic.twitter.com/AiDCxCcSWZ — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 30, 2024

פרויקט הדגל נסגר

אמזון היא אמנם ענקית קמעונאות שמוכרת באתר שלה כל דבר שהאדם יודע לייצר, אבל אחד ממיזמי הדגל שלה, שנחשב לעתידני במיוחד כשנפתח, עומד להיסגר. הכוונה היא לסופרמרקטים הפיזיים של אמזון, שהייחודיות שלהם באה לידי ביטוי בכך שאפשר היה להיכנס אליהם בעזרת ברקוד מיוחד, לבחור סחורה ולצאת ללא מעבר בקופות מכיוון שהחשבון היה מגיע ישר למייל.

סגן נשיא חנויות המכולת של החברה אומר שהם נוטשים את פרויקט "Just Walk Out", שהסתמכה על מצלמות וחיישנים כדי לעקוב אחר מה שאנשים לוקחים מהחנות. למרות שהרעיון הראשוני להסתמך על חיישנים שחוסכים כוח אדם נחשב לפורץ דרך, Just Walk Out הסתמכה בעצם על יותר מ-1,000 עובדים בהודו שצפו ותייגו סרטונים כדי להבטיח תשלומים מדויקים.

החנויות עצמן לא עומדות בפני סגירה, אלא אמזון משנה את האופי שלהן ובמקום חיישנים ובני אדם שיעקבו אחרי הקנייה שלכם, אמזון תסתפק בשירות של עגלות חכמות בשם Dash Cart הכוללות סורק ומסך המחובר לעגלה, מה שמאפשר ללקוח לשלם ישר מהעגלה.

בקרוב נשלם אפילו יותר על ספוטיפיי?

אפליקציית המוזיקה הפופולרית ביותר בעולם כבר העלתה מחירים לפני מספר חודשים, אבל בדיווח חדש של בלומברג נטען כי עד סוף 2024 החברה תעלה שוב מחירים ב-5 מדינות, בשיעור של דולר אחד למנוי הבסיסי (מה שמרמז שגם במדינות אחרות זה יקרה). לצד זאת, היא תוסיף מנוי "מוזל" חדש. במסגרת אותו מודל ספוטיפיי תציע למשתמשים שלה לרכוש מנוי שמכיל רק מוזיקה ופודקאסטים, ללא ספרי אודיו, במחיר של 11 דולר בחודש. על פי אותו דיווח, מדובר רק במנוי הראשון מבין שלל מנויים חדשים שהחברה עומדת להציע.

גוגל תקבע תקדים?

דיווח בפיננשל טיימס טוען שגוגל בוחנת אפשרות לבקש תשלום עבור פיצ'רים בבינה מלאכותית. בעבר כבר גילינו שגוגל הוסיפה מנוי מיוחד לשימוש במודל הרחב יותר של ג'מיני, אבל כעת גוגל שוקלת לקחת את הפיצ'רים מבוססי ה-AI שהיא בוחנת כיום בקרב חלק מהמשתמשים, מה שהיא מכנה Search Generative Experience, ולהכניס אותם תחת המינוי החודשי שלה: Google One שכולל גם נפח אחסון בענן שהרבה משתמשים רוכשים.

משרדי גוגל בקליפורניה | צילום: achinthamb / Shutterstock.

במידה וגוגל תוסיף למנוע החיפוש שלה אפשרות לתשלום עבור פיצ'רים של בינה מלאכותית, היא יכול ליצור תקדים שיגיע גם למתחרות שלה. בסופו של דבר ההכנסה של ענקית הטכנולוגיה מפרסום במנוע החיפוש מוערכת ב-175 מיליארד דולר, ומעבר של גולשים לשימוש בצ'אטבוט עם אפשרות לקבל תשובות מפורטות של בינה מלאכותית עלול לנגוס ברווחים האלה.

אפשר גם לערוך תמונות בדאלי

אם כבר בינה מלאכותית, דאלי הוא אחד המוצרים הראשונים ששם את הבינה המלאכותית על המפה, וכעת הוא מאפשר לערוך תמונות. הכלי של חברת OpenAI שמשולב כבר בתוך הצ'אטבוט ChatGPT מאפשר לכם לערוך את התוצאות שקיבלתם עם מלל פשוט. למשל אם ביקשתם ציור של בן אדם ותרצו להוסיף לו שפם, כל מה שתצטרכו לבקש בפרומט הבא הוא: "ציירי לו שפם" (גם אתם התחלתם לשיר?).

You can also get inspiration on styles when creating images in the DALL·E GPT. pic.twitter.com/mRrkwJKHyq — OpenAI (@OpenAI) April 3, 2024

מאחדים כוחות

מטא הכריזה כי תאחד את הרילס, את תכני הווידאו ואת הלייבים של פייסבוק לנגן אחד שיכול לעבור ממצב אופקי לאנכי לפי התוכן. הנגן תחילה יושק בארה"ב וקנדה, אך צפוי להגיע לכל העולם, כולל ישראל, בקרוב. בנוסף פייסבוק תוסיף את הפיצ'ר החדשני של דילוג בציר הזמן של הסרטון, ובעצם תבטל את הדבר הכי מעצבן שיש ברילס - חוסר האפשרות לנוע קדימה או אחורה בסרטון. כמו כן, לחיצה על הסרטון תציג כפתורים שמאפשרים לדלג עשר שניות אחורה או קדימה, וכן לעצור את הסרטון.

הרובוטים של אפל

אם הבינה המלאכותית וכל חברות הרובוטים לא הפחידו אותנו מספיק, בדיווח חדש (גם הוא של בלומברג) נטען שאפל עובדת על רובוטים ביתיים לאחר שנטשה את התוכנית השאפתנית לבניית רכב אוטונומי. מהנדסים באפל בחנו רובוט שיכול לעקוב אחר משתמשים ברחבי הבית, ומכשיר שולחני שמשתמש ברובוטיקה כדי להתאים מסך תצוגה, כך דיווח בלומברג, וציטט אנשים שמכירים את צוות המחקר מקרוב.

Apple is working on its "next big thing," which could be a mobile robot that follows you around your home



Apple wants to create robots that can navigate cluttered spaces and handle chores such as washing dishes. Would you be interested in an Apple mobile robot?



Source:… pic.twitter.com/vRiWkXRzHE — Apple Hub (@theapplehub) April 4, 2024

חטיבת הנדסת החומרה של אפל, קבוצת הבינה המלאכותית ולמידת המכונה שלה מפקחות על העבודה בתחום הרובוטיקה האישית, כך לפי הדיווח. פרויקט הרובוט הביתי עדיין בשלב המחקר והפיתוח המוקדם, כך שאנחנו רחוקים מלדעת מה מתכננים לנו בענקית הטכנולוגיה שהביאה לנו את האייפון, המקבוק והוויז'ון פרו.