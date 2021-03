השמועות על קסדת המציאות המדומה (VR) והמשקפיים החכמים של אפל (Apple Glass) לא פוסקות, וכעת האנליסט מינג-צ'י קואו עושה בהן סדר: לפי הדיווח למשקיעים, קופרטינו תשיק קסדה עד אמצע 2022 ומשקפיים חכמים בשנת 2025 – כשלשני המוצרים מצטרפות עדשות מגע חכמות שיושקו בשנת 2030.

Apple’s AR/VR Headset Said to Feature Dual 8K Displays, Eye Tracking, Swappable Headbands, and More https://t.co/J6hdGzun82 by @rsgnl pic.twitter.com/j4H7mqfhlS — MacRumors.com (@MacRumors) February 4, 2021

לפי הפרסום באתר Apple Insider, התחזית החדשה של קואו מתונה יותר ביחס לקודמותיה: בדיווח קודם למשקיעים הוא חזה שהקסדה תושק בשנת 2021, אך כעת הוא כבר נוקב בשנת 2022, ומיישר קו עם הדיווח של האתר The Information שאותו הבאנו ב-NEXTER לפני כחודש.

קואו מעריך כי ישנם מספר אבות טיפוס במשקל 200 עד 300 גרם, אך משקלה הסופי של הקסדה כנראה יהיה נמוך מ-200 גרם. בנוסף, הקסדה תכלול מסכי micro OLED, תאפשר "תצוגה שקופה" עם מציאות רבודה, ותתממשק עם מוצרי הגיימינג והסטרימינג של אפל. ייתכן שאת המסכים תספק סוני, ובחודש שעבר דווח כי חברת השבבים הטאיוואנית TSMC עובדת על פיתוח הטכנולוגיה. בניגוד לדיווחים קודמים, מחירה של הקסדה צפוי לעמוד על כ-1,000 דולר – נמוך פי שלושה מהתחזיות הקודמות.

ומה לגבי המשקפיים החכמים? לפי קואו, היא עדיין לא התקדמה לייצור אב טיפוס. יחד עם זאת, הן יכללו כוח עיבוד ונפח אחסון משל עצמן, ויוכלו גם להתממשק עם המכונית של אפל. המוצר האחרון בדיווח הוא עדשות המגע, כשאפל צפויה להשיק אותן בשנת 2030 ואילך. לפי קואו, הן ישימו סוף למחשוב הנראה לעין, ויסמנו המעבר למחשוב "בלתי נראה".