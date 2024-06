אחת השאלות הכי פופולריות שנשאלות מאז שאפל הכריזה על מערכות ההפעלה החדשות שלה באייפון, אייפד, מחשבים ומשקפי המציאות המעורבת, הוויז'ון פרו, היא - האם גם האייפון שלי יקבל את העדכונים? אז התשובה מתחלקת לשניים. יש את עדכוני ה-iOS18 שיגיעו להרבה מכשירים, ויש את הבינה של אפל שבשבילה תצטרכו מעבד מהדור החדש בלבד. אז הנה עשינו לכם סדר איזה מכשירים יתמכו במה:

מערכת ההפעלה החדשה של האייפון תפעל בכל מכשיר שהוא אייפון X ומעלה. כלומר המכשירים הבאים: אייפון XS, אייפון XS מקס, אייפון XR, אייפון 11, אייפון 11 פרו, אייפון 11 פרו מקס, אייפון SE (דור 2), אייפון 12, אייפון 12 מיני, אייפון 12 פרו, אייפון 12 פרו מקס, אייפון 13, אייפון 13 מיני, אייפון 13 פרו, אייפון 13 פרו מקס, אייפון SE (דור 3), אייפון 14, אייפון 14 פלוס, אייפון 14 פרו, אייפון 14 פרו מקס, אייפון 15, אייפון 15 פלוס, אייפון 15 פרו ואייפון 15 פרו מקס. בקיצור אם קניתם מכשיר חדש אחרי חודש נובמבר 2017, אתם תקבלו את העדכונים.

אבל עם כל הכבוד למערכת ההפעלה החדשה שתאפשר לכם לאפיין טוב יותר את נראות המכשיר, תוסיף כמה פיצ'רים חמודים, שינויים עיצוביים ועדכוני אבטחה - ההבטחה האמיתית היא הבינה המלאכותית. השינויים הגדולים עליהם דיברה החברה בתחום אמורים להשלים את הפער שנוצר בשנה וחצי האחרונות בינה לבין סמסונג וגוגל, שכבר הכניסו פיצ'רים שונים בתחום לטלפונים שלהן.

אפל באופן מסורתי לא אוהבת להכניס שינויים קטנים למכשירים שלה ולכן היא מגדירה את הבינה המלאכותית בתור השינוי הכי גדול בשנים האחרונות במערכות שלה, והיא יכולה על הנייר לתת את המענה הכי מקיף בתחום בזכות המערכת הסגורה שלה, דבר שמקל על החברה לייצר אינטגרציה טובה יותר בין האפליקציות והעוזרת הקולית סירי.

אבל בשביל בינה מלאכותית צריך מעבד טוב יותר, ופה אתם צריכים לשאול את עצמכם - האם אני צריך לשדרג את המכשיר שלי? כי ה-Apple Intelligence, השם הגאוני שהחברה נתנה לבינה המלאכותית שלה, תעבוד רק עם מעבד A17 שנמצא רק באייפון 15 פרו ובאייפון 15 פרו מקס, וכמובן יהיה במכשירי האייפון 16 שיושקו בספטמבר.

This is Apple Intelligence! Available later this summer #WWDC24 pic.twitter.com/ebS323TQij — Apple Hub (@theapplehub) June 10, 2024

חשוב גם להבין מדוע טלפונים בני שנה בלבד כמו האייפון 15 לא יעבדו עם הבינה המלאכותית. בניגוד למתחרות שלה, אפל מבטיחה שרוב השימוש ב-AI ייעשה *בתוך* המכשיר ולא יעבור לענן, ומה שכן יעבור לענן, יהיה בענן פרטי של אפל וייעשה באופן אנונימי כדי שהחברה לא תצטרך לשמור פרטים אישיים שלכם. בשביל שהמכשיר שלכם יצליח לעבד את הבקשות השונות שלכם הוא צריך בנוסף ל-CPU וה-GPU (יחידת עיבוד מרכזית ויחידת עיבוד גרפי, בהתאם) גם חומרת רשת עצבית או בקיצור NPU, מה שכן קיים במעבד ה-A16 Bionic של האייפון 15 והאייפון 14 פרו ופרו מקס, אבל מבלי שיהיה לו מספיק זיכרון RAM - וכאן כנראה טמון ההבדל.

לפי מגזין WIRED, ייתכן שאפל תשמור לעצמה קלף נוסף לקראת ההשקה של האייפון 16 שיבדל בין המכשירים לפרו והפרו מקס, שיכללו פיצ'רים של הבינה המלאכותית. גם בהשקה הבאה אנחנו צפויים לראות הבדלים מערכתיים במכשירים ולכן יכולות מוגברות של האייפונים היותר יקרים, ובהתאם גם פיצ'רים יחודיים של בינה מלאכותית. בשורה התחתונה, תצטרכו לשלם יותר על המכשיר כדי לקבל אותם.

התכונות הראשונות של Apple Intelligence יהיו זמינות בהמשך השנה במהדורה הפתוחה של ה-iOS 18, שצפויה להגיע בספטמבר לצד האייפון 16. לאחר מכן נגלה איך החברה באמת תחלק את היכולות במכשירים העתידיים שלה.

בנוסף לטלפונים, הבינה של אפל יכולה לעבוד גם על מכשירי אייפד פרו ואייפד אייר עם שבבים של M1 ומעלה. באשר למחשבים, ה-Macbook Air עם M1 ומעלה, MacBook עם Pro M1 ומעלה, iMac עם M1 ומעלה, ומק מיני עם M1 ומעלה יעבדו עם ה-Apple Intelligence. כך גם ה-Mac Studio עם מעבד M1 Max ומעלה ומק פרו עם M2 Ultra יתפקדו גם הם עם הבינה.