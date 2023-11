רימון קירשט בת ה-36 שוחררה ביום שלישי השבוע אחרי יותר 53 ימים בשבי חמאס, בפעימה החמישית של עסקת חטופים. היא נחטפה יחד עם בעלה יגב בוכשטוב מביתם בקיבוץ נירים, אך חזרה לבדה. על פי הדיווחים, היא סירבה להשתחרר בלעדיו עד הרגע שבו מחבלי החמאס אמרו לה שהיא תלך איתם ב"טוב" או שהם יגררו אותה על הרצפה.

רגע השחרור של קירשט, כשהיא מרימה את ראשה וניצבת בראש זקוף מול מחבל חמאס, ואף מטיחה בו כמה מילים בלהט, הפך לוויראלי. לאחר מכן, היא כורכת את זרועה סביב כתפה של מירב טל ששוחררה יחד עמה, והן הולכות מחובקות. בהתנהגות שלה היא מסרבת למעשה להיות כלי ב"הצגה" של חמאס, שנועדה להראות לעולם שהם "שובים הומניים", וכן לשתף פעולה עם הצלב האדום שעדיין לא ביקר את החטופים או העביר להם תרופות.

הבוקר התארחה ב"חדשות הבוקר" עם יואב לימור ונסלי ברדה, נופר בוכשטב, אחותו של יגב שעדיין נותר בשבי החמאס, וגיסתה של רימון, וסיפרה על מה שהספיקה לשמוע ממנה מאז חזרתה. "יגב ורימון הם מהזוגות האלה שלא נפרדים אף פעם, מרגע שהם נפגשו שוב והתחילו לצאת, הם פשוט לא עזבו אחד את השנייה לרגע", אמרה. "הם היו יושבים מחובקים בארוחת ערב, מחזיקים ידיים, ורימון סיפרה לנו שגם ברגע החטיפה הם פשוט חיבקו אחד את השנייה ולא הסכימו לשחרר. היא סיפרה שהמכות שהיא קיבלה היו פשוט כי הם חיבקו אחד את השנייה כל כך חזק שלא הצליחו להפריד ביניהם, והיא גם סיפרה לנו שהם היו לאורך כל הזמן הזה ביחד. הם חיזקו אחד את השנייה לאורך כל הדרך, היו שם אחד בשביל השנייה, ופשוט שמרו, שמרו שהשני יהיה בסדר כל הזמן.

"רימון היא כל כך חזקה ולראות אותה פה איתנו, זו תחושת הקלה כל כך גדולה. מצד שני, אנחנו ברגשות כל הזמן כל כך מעורבים, אנחנו כל כך שמחים שהיא חזרה, שאפשר לדבר ולחבק אותה, ומצד שני אנחנו מאוד דואגים ליגב. אנחנו רוצים לראות אותו פה איתנו, כבר 55 ימים שאנחנו כולנו דואגים, רימון היא לא אותה רימון כשהוא שם, אנחנו לא אנחנו".

את מכירה אותה מקרוב, יש הרבה אנשים ששאבו כוח מהעוצמה שלה, מהעמידה הזקופה הזו, מול מחבל חמאס, גם מול הזיוף של הצלב האדום, גם אותם היא לא הסכימה שיחבקו אותה, יובילו אותה את הדרך.

בוכשטב: "זה לא הפתיע אותי, אנחנו מקבלים המון הודעות מאנשים שבאמת כותבים כמה היא חזקה וכמה היא נתנה גם להם כוח. גם כשאני דיברתי איתה, שאבתי ממנה כוחות וזה נתן לי איזשהו אוויר לנשימה באותו רגע, לדעת כמה היא חזקה ואיך היא מתמודדת. אני חושבת שכל אחד שם שנמצא בשבי הוא גיבור בפני עצמו. שמעתי אתמול את שירה, אחותה של שני גורן (חטופה בשבי חמאס) מדברת, את שני אני מכירה מגיל ארבע-חמש בערך, והיא סיפרה שכשהיה שם ילד רעב הוא ויתרה על האוכל שלה בשביל להביא לו, כי היא דאגה לו יותר. רימון היא גיבורה, אבל זו לא רק רימון, כל אחד שם שנמצא בתנאים האלה, הוא גיבור בפני עצמו ואנחנו חייבים להם, אנחנו חייבים להם לעשות הכל בשביל להחזיר אותם".

רבים ברשת כאמור התפעלו מאומץ לבה של קירשט, שיתפו את הסרטון וכתבו עליה. יוסף חדאד כתב לדוגמה בפוסט שזכה לעשרות אלפי לייקים בפלטפורמות השונות שהוא פעיל בהן: "כמה רימון קירשט גיבורה? בשבי החמאס היא הייתה עם בן זוגה. כשבאו אליה המחבלים אתמול לפני ששוחררה היא לא הסכימה להשתחרר בלעדיו עד שהכריחו אותה. ברגע המעבר לצלב האדום היא דאגה להביט טוב בעיניים למחבל, ללכת זקופה, לחבק את מירב שהשתחררה לצידה, לא לדפוק חשבון לחמאס או לנציגת הצלב האדום עם החיוך הצבוע. צעדה חזקה וגאה. גיבורה אמיתית!".

גם מעבר לאוקיינוס לא הצליחו להישאר אדישים לגבורתה של קירשט. במגזין הניו יורק פוסט ציינו את "הרגע בו הגיבורה הישראלית הביטה על החטוף שלה במבט רצחני". הסרטון הפך לוויראלי גם אצל גולשים לא ישראלים, למשל אנליסט המזרח התיכון אלי קאווץ שהתייחס ל"המבט הזה שרימון קירשט נתן למחבל חמאס", בציוץ בטוויטר שהגיע לכמעט חצי מיליון גולשים. גם התסריטאי של בוראט, לי קרן, העלה את הסרטון וכתב: "תראו את הגיבורה הזאת מסתכלת על המחבל רעול הפנים עם תת מקלע ביד".

גם אנשי משרד החוץ התגייסו לנושא, למשל אילון לוי, שהפך בעצמו לוויראלי בשבועות האחרונים, ששיתף את הסרטון וכתב: "אל תתעסקו עם אישה יהודייה", אשר הגיע כבר למעל 9 מיליון גולשים.

אביבה קלומפס, כותבת נאומים לשעבר של המשלחת הישראלית באו"ם, רק שיתפה צילום מסך אבל הגיעה לחשיפה של מעל למיליון משתמשים.

הפשוטע כתבה: "רימון קירשט את המלכה שלי. אחד הדברים המחרפנים לצפייה בימים האחרונים זו ההצגה של החמאסניקים שהם נפרדים מהחטופים לשלום כאילו הם היו המדריכים שלהם בטיול מאורגן לרומא ולא חלאות אדם שחטפו אותם מבתיהם והחזיקו אותם בתת תנאים. ופתאום הופיע לי בפיד הסרטון של החטופה שהוחזרה אתמול רימון קירשט. המחבל ניגש אליה והיא עומדת מולו זקופה, מחבקת את חברה שלה שיורדת מהרכב והולכת בהפגנתיות תוך שהיא מתעלמת ממנו ומהנציגה של הצלב האדום שהתגלו פחות כארגון זכויות אדם ויותר כמו מתחרים למטרופולין ואגד. רימון את מלכת העולמות והסרט אמיצה נכתב עלייך".

הגיבורה שלי בימים אלו:

רימון קירשט מישירה מבט לעיני המחבל ולא מוכנה לשתף פעולה עם ההצגה המזויפת של חמאס והצלב האדום. pic.twitter.com/bIY0CNXvlB — listein (@Lihistein) November 30, 2023

גם הצל התייחס לאותו מבט מקפיא:

היו כאלה שהוסיפו מוזיקה שמתאימה לסרט פעולה לרגעים הדרמטיים:

לבקשת הקהל, רימון קירשט האמיצה והמדהימה, שהסתכלה למחבלים בעיניים ויצאה בראש מורם - עם פסקול הולם. כבוד.



(אם אני לא טועה, כשהיא מנפנפת את המחבל בתחילת הסרטון, היא אומרת לו משהו כמו "סבבה?". יעני, אל תיגע בי ועוף לי מהעיניים, סבבה?). pic.twitter.com/lioWC1wNbH — Revital Salomon (@TheSharkLady) November 29, 2023

המשפיען היהודי איתן לוין בסרטון שמסביר על הרגע הוויראלי:

מה היא אמרה להם?

רימון קירשט

סמל לתעוזה וקור רוח

אני: נפגעת כי אנטישמי כתב לי משהו בטוויטר

רימון פאקינג קירשט:

ממנה הנאצים של חמאס לא הוציאו בכוח נפנוף לשלום, חיוך, שוקרן, נגיעה או מבט מושפל וכנוע.

היא יצאה מהרכב, לא נתנה להם לגעת בה, הישרה מבט זועם לעיניים של הרוצחים, השתיקה את תומכי הטרור של הצלב האדום והלכה בראש מורם וגאה.

