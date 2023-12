חבר הפרלמנט הטורקי, חסן ביטמז, התמוטט היום בתום נאום שנשא באסיפה הכללית הלאומית של טורקיה וביקר את התנהלות טורקיה על רקע המלחמה בעזה. על פי דיווחים ברשת אנדולו הטורקית, ביטמז דיבר על ישראל במסגרת דיון על התקציב, כאשר לפתע התעלף. חברי קונגרס שונים מיהרו לסייע לו. רופא אשר היה במליאה הגיש לו עזרה ראשונה וביצע בו עיסוי לב, ולאחר מכן הוא נשלח לבית החולים לטיפול נוסף. על פי הדיווחים ליבו עצר, אך שב לפעום לאחר התערבות רפואית. בהצהרה מאוחר יותר נמסר כי מצבו של חבר הפרלמנט, בן ה-53, מוגדר כקשה והוא עדיין נמצא בסכנת חיים.

לפני שהתמוטט ונחבט בראשו אמר ביטמז: "גם אם ההיסטוריה תשתוק, האמת לא תשתוק. הם חושבים שאם יפטרו מאיתנו, לא תהיה בעיה. עם זאת, אם תיפטרו מאיתנו - לא תוכלו להימלט מייסורי המצפון. גם אם תימלט מייסוריה של ההיסטוריה, לא תוכל להימלט מזעמו של אלוהים".

ביטמז הוא חלק ממפלגת השמחה (סאאדת'), אשר יושבת באופוזיציה ונחשבת למוסלמית שמרנית. היא מבקרת רבות את רצונו של ארדואן לחבור לאיחוד האירופי ואת היחסים החמים שניסה לשמור עם ישראל וארה"ב לפני המלחמה.

הסרטון שעלה בעמוד הפרו-ישראלי Visegrád 24, זכה ליותר ממיליון צפיות, כאשר היו גולשים ששמחו לאידו והגיבו, בין היתר: "הודעה מאלוהים", "נראה שהקארמה לא פסחה עליו", "אז קארמה היא באמת... (ביץ')", "דיבור שעוצר את הלב. חנוכה שמח", "אלוהים עם ישראל" ועוד.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2023

TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez’in sağlık durumunu yakından takip ediyorum. Kendisi şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altındadır. pic.twitter.com/kmTNQAgLes — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2023

Turkish MP @HasanBitmez lashes out at Erdogan for cooperating with Israel, immediately collapses. Allah is truly a Zionist. pic.twitter.com/gW0z5JTzKN — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) December 12, 2023

טורקיה של ארדואן היא אחת מהמבקרות הגדולות של ישראל מאז תחילת הלחימה. בשבוע שעבר נשיא טורקיה איים על ישראל ואמר: "ישראל תשלם מחיר כבד, אם תנסה לחסל פעילי חמאס בטורקיה". בנוסף, הוא קרא לחמאס "קבוצת התנגדות שנלחמת להגן על אדמותיה", ואמר שעתיד עזה צריך להיקבע בידי הפלסטינים.