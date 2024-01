ולדימיר פוטין הוא אחד האנשים שהכי מעסיקים את הרשתות החברתיות. בין אם מדובר במלחמה נגד אוקראינה ובין אם מדובר בשמועות שחוזרות כל כמה חודשים על מותו. שלשום (ראשון) נאם פוטין את הנאום המסורתי שלו לכבוד השנה החדשה, אך בניגוד לשנים עברו הוא שלח הקלטה מראש על רקע מודבק של הקרמלין המושלג.

הנאום עצמו לא היה מרגש במיוחד וכלל משפטים די בנאליים כמו מילות עידוד לכוחות באוקראינה: "אנחנו גאים בכם, אתם גיבורים, אתם מרגישים את התמיכה של כל העם". אבל מה שהיה מוזר בסרטון, מעבר למזג הקר של פוטין עצמו, הוא הסנטר של נשיא רוסיה, כן הסנטר.

Putin's New Year's address was computer-generated.

Take note of the avatar's neck area. pic.twitter.com/WgoWDxQcgN — Igor Sushko (@igorsushko) January 1, 2024

האקטיביסט הפרו-אוקראיני איגור סוצ'קו העלה קטע מתוך הנאום לטוויטר האישי שלו. בסרטון ניתן לראות תנועה מוזרה בסנטר של פוטין, כאילו והודבק בעזרת CGI (שימוש בתוכנות מחשב ליצירת תוכן ויזואלי). סוצ'קו גם כותב במפורש בציוץ שלו שנראה שהנאום נעשה בעזרת אפקטים.

הציוץ של סוצ'קו הפך לוויראלי ונחשף ליותר מ-12 מיליון משתמשים, והפך לחלק מתאוריית קונספירציה על כך שפוטין בעצם נפטר לפני מספר חודשים וכל הנאומים העכשוויים שלו נעשים בעזרת כפילים או תוכנות מחשב.

סוצ'קו גם טוען בציוץ המשך שבניגוד לשנים קודמות, הקרמלין שחרר את הסרטון באיכות נמוכה יותר של 360 פיקסלים בלבד לעומת 720 בשנים קודמות. בנוסף הוא גם ציין את מה שכולנו חושבים: "מוזר שהקרמלין שחרר את הסרטון ככה, זה רק יוסיף לתאוריות שמשהו קרה לפוטין האמיתי".

The original resolution of the video of Putin's New Year diatribe uploaded to the Kremlin website is 360p. In previous years, 720p HD versions of the speech were made available. Kremlin has not released an HD version this year.

Experts should analyze for compression artifacts. — Igor Sushko (@igorsushko) January 1, 2024

חשוב לציין כי למרות שהסרטון אכן נראה לא טבעי והסנטר של פוטין נראה מתנפח ומתכווץ באופן לא פרופורציונלי, אין עדיין הוכחה שמדובר בעיבוד גרפי (או באנגלית CGI), וייתכן שמדובר בסך הכול באשליה אופטית בעקבות האיכות הנמוכה של הווידאו. מה שבטוח הוא שמדובר בסרטון נוסף ששופך דלק בתוך שלל הקונספירציות סביב נשיא רוסיה.