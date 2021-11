בשבוע שעבר פורסמה ב"ניו יורק טיימס" כתבת מגזין ארוכה שעסקה בישראל וכותרתה: "הארץ המובטחת? מסע אל ישראל השסועה". הכתב פטריק קינגסלי סייר בארץ במשך חודשיים ממטולה ועד אילת ונפגש עם ישראלים שהעלו בפניו ביקורת בסוגיות שונות, כמו היחס לערבים ולפלסטינים, הפערים מול המגזר החרדי ועוד.

בתגובה לכתבה שהציגה את ישראל גם במבט ביקורתי, אמריקאים אוהדי ישראל החלו להעלות לרשת תמונות של עצמם "ברגעים יפים שלהם בישראל" עם הסבר במשפט על התמונה, בצירוף ההאשטאג הציני #SadSadIsrael ובתיוג הכתב @PatrickKingsley והעיתון @nytimes. עורך מידה, חנן עמיאור, קרא לגולשים הישראלים בטוויטר להעלות גם הם תמונות של רגע יפה שלהם בארץ.

החיים הקשים של משפחת עמיאור בישראל העצובה.#SadSadIsrael @PatrickKingsley @nytimes pic.twitter.com/vthjUpI7pa — חנן עמיאור Hanan Amiur (@hananamiur) November 2, 2021

עמיאור צייץ: "זאת היתה כתבת תעמולה שקרית ומשמיצה שרואיינו בה אך ורק ישראלים ממורמרים על המדינה, משלל סיבות. וכך, מדינה שבמדד האושר העולמי נושקת בקביעות ל-10 המדינות המאושרות בתבל (מתוך 149 מדינות) תוארה בכתבה כמדינה שאזרחיה 'כועסים' עליה 'מנוכרים' לה ו"מאוכזבים" ממנה בגלל ה'דיכוי' שהיא מפעילה עליהם, שכולה 'פשעים' 'אי חוקיות', 'אי צדק' ו'היעדר שייכות', שהערים בה 'עלובות', 'קודרות' ו'צעקניות', שכונותיה 'שכונות עוני', ועוד ועוד תיאורים שתפקידם להציג את ישראל כמקום מדכא, עצוב ורע".

עמיאור העלה תמונה של משפחתו וכתב: "החיים הקשים של משפחת עמיאור בישראל העצובה". בעקבותיו גולשים העלו תמונות שלהם בארץ, ביניהם צעירים שאוכלים חומוס בגדרה, משפחה בטיול חמורים, צעירים צוללים וגם סתם נופים יפים בארץ. נכון לעכשיו, ההשאטאג "sad sad Israel" נכנס לנושאים החמים של טוויטר, ונראה שהוא ממשיך לצבור תאוצה.

The sad life of a teenager roaming her wonderful country and drinking great coffee on the edge of a beautiful spring called "maayan Dvir" (Dvir's spring).#SadSadIsrael @PatrickKingsley @nytimes pic.twitter.com/PzyYbmiAP1 — Tamarcules (@Tamarcu_les) November 2, 2021

סובלת רצח.@nytimes @PatrickKingsley #SadSadIsrael pic.twitter.com/3kWuiIK5Jd — רבקה (@P8oRNmQ5cVSP42g) November 2, 2021

לא פשוט להיות במדינה כ״כ עצובה.#SadSadIsrael @PatrickKingsley @nytimes@hananamiur pic.twitter.com/FEu9NWayZI — מלאכי (@MalachiVin) November 2, 2021

גם לנו עצוב בישראל@PatrickKingsley @nytimes #SadSadIsrael @hananamiur pic.twitter.com/u6mfnFMCwu — Omri Azulay (@omri_azulay) November 2, 2021

מידטאון תל אביב, להלן מדינה עצובה וננטשת#SadSadIsrael @nytimes @PatrickKingsley pic.twitter.com/K6NJdfSWca — שיראל ללום (@shirellaloom) November 2, 2021

ישראל מדינה כל כך עצובה שהיא במקום ה-12 במדד האושר העולמי מתוך 150 מדינות#SadSadIsrael @nytimes @PatrickKingsley pic.twitter.com/DylKcaY99k — שירה קורן | Shira (@Shira_koren1) November 2, 2021

This whole thread is golden. I think the @nytimes needs to talk to some more locals and do a little more research (Google is free, in case you didn't know) before telling us what it means to be Israeli. I took this video at my Israeli university last week... Truly a #SadSadIsrael https://t.co/qOXesnNO9y pic.twitter.com/4bUcx8lH6y — Angelina Kazmaier (@Angelina_Kaz) November 2, 2021

According to @PatrickKingsley of the @nytimes we are unhappy in Israel.

How can somebody be unhappy with this amazing view of the Galilee in northern #Israel #SadSadIsrael pic.twitter.com/KYzKxbR6L5 — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) November 2, 2021