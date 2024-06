מהנדס תוכנה לשעבר במטא מאשים את החברה בהטיה פוליטית בטיפול שלה בתכנים הקשורים למלחמה בעזה, וטוען שמטא פיטרה אותו בגלל שניסה לעזור לתקן באגים שהורידו את החשיפה של פוסטים פרו-פלסטינים באינסטגרם.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי פארס חמאד, מהנדס פלסטיני-אמריקאי שהיה חלק מצוות למידת המכונה של מטא מאז 2021, תובע את ענקית הטכנולוגיה בבית משפט בקליפורניה על אפליה, סיום העסקה לא חוקי ועוולות אחרות. הוא פוטר מהחברה בחודש פברואר האחרון.

בתלונה מאשים חמאד את מטא בדפוס של אפליה כלפי פלסטינים, וטוען שהחברה מחקה הודעות פנימיות של עובדים שהזכירו את מותם של קרובי משפחתם בעזה ואף ערכה תחקירים לגבי השימוש שלהם באימוג'י של דגל פלסטין. לפי התביעה, החברה לא פתחה בחקירות כאלה נגד עובדים שפרסמו אימוג'י של דגל ישראל או אוקראינה בהקשרים דומים. בנוסף, חאמד טוען כי המאמצים שלו לתקן את התקלות שגרמו לדיכוי של קולות פלסטינים ברשתות השונות של מטא, לדבריו, הובילו להתנכלות מצד ההנהלה ובסוף לסיום העסקתו.

Ferras Hamad, a Palestinian-American engineer who had been on Meta's machine learning team since 2021, sued the company for discrimination, claiming that Meta fired him for trying to help fix bugs causing the suppression of Palestinian Instagram posts https://t.co/OqQ8fiPnBI pic.twitter.com/6OJWZ3WGRO — Reuters Legal (@ReutersLegal) June 5, 2024

דובר מטא, אנדי סטון, מסר כי חמאד פוטר בשל הפרה של "מדיניות הגישה לנתונים" של החברה, שקובעת מגבלות על מה שעובדים יכולים לעשות עבור סוגים שונים של תכנים.

חמאד אומר כי הפיטורים שלו הגיעו בעקבות תקרית בדצמבר 2023, בה ניסה לתקן באג שגרם להסתרת תוכן של פלסטינים באינסטגרם. בין היתר, סרטון של עיתונאי פלסטיני בשם מוטז עזיזה שסווג כתוכן פורנוגרפי למרות שהציג בניין הרוס בעזה.

בחודש שלאחר מכן, לאחר שנציג מטא אמר לו שהוא ייחקר בנושא, חאמד הגיש תלונה על אפליה פנימית וימים לאחר מכן מכן פוטר, לדבריו. חמאד טוען כי נציגי מטא אמרו לו שהוא פוטר בגלל "הפרת מדיניות האוסרת על עובדים לעבוד על בעיות בחשבונות של אנשים שהם מכירים אישית", בהתייחס לעיתונאי, וזאת שלדבריו, אין לו קשר אישי לצלם.

מאז פרוץ המלחמה ב-7.10, החברה מתמודדת עם האשמות שונות כי היא מדכאת ביטויי תמיכה בפלסטינים, וזאת לצד האשמות של ישראלים רבים על הורדת חשיפה לתכנים פרו-ישראלים. כמעט 200 עובדי מטא העלו חששות דומים במכתב פתוח למנכ"ל מארק צוקרברג ולבכירים אחרים מוקדם יותר השנה.

מטא סירבה להתייחס למה שמדיניות הגישה לנתונים שלה אוסרת באופן ספציפי, כמו גם לטענותיו של חמאד על הסיבות לפיטוריו.

נראה שהשפעת המלחמה על הנעשה בחברות הטכנולוגיה נמשכת כל העת. בגוגל נזכיר מתקיים מאבק של עובדי החברה שהתארגנו תחת השם "No Tech for Apartheid". לאחרונה החברה פיטרה כ-20 עובדים מההתארגנות שהתבצרו במשרד של מנכ"ל גוגל קלאוד בקליפורניה, תומס קוריאן, במשך יותר משמונה שעות.