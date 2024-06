האם השליטה של טמו בתור פלטפורמת הקניות הזולה עומדת להסתיים? לפי דיווח באתר CNBC, אמזון מתכננת להשיק מדור חדש באתר שלה שמוקדש לפריטי אופנה ולייף סטייל במחירים נמוכים שיאפשרו למוכרים סינים לשלוח ישירות לצרכנים בארה"ב.

ענקית קניות האון ליין הכריזה על מהלך כזה בכנס למוזמנים בלבד למוכרים סינים ביום רביעי. מהלך כזה יהיה הניסיון האגרסיבי ביותר של אמזון עד כה להדוף את התחרות ההולכת וגוברת מצד חברות המסחר הרשת כמו טמו ושיין, שלשתיהן יש קשרים עם הממשל הסיני.

טמו ושיין הרחיבו את נוכחותם בארה"ב בשנים האחרונות, ומשכו נתח שרק הולך וגדל מהקונים האמריקאים בזכות מחירי הרצפה שלהם בתחום הביגוד, אלקטרוניקה, מוצרים לבית ומוצרים אחרים. החלק הזה באמזון יכלול מגוון של פריטים לא ממותגים, רבים במחירים של מתחת ל-20 דולר, כך עולה מהמצגת למוכרי אמזון שנצפתה על ידי CNBC.

אבל אלה לא הצרות היחידות של טמו, שתאלץ בקרוב להתמודד עם המחוקקים בארה"ב ובאירופה. בשבוע שעבר התובע הכללי של ארקנסו, טים גריפין, תבע בשם המדינה את אפליקציית טמו והעלה טענות קשות נגד האתר הסיני. בתביעה הוא האשים את החברה בשיטות סחר מטעות. "טמו מתיימרת להיות פלטפורמת קניות מקוונת, אבל היא תוכנה זדונית מסוכנת, המעניקה לעצמה בחשאי גישה למעשה לכל הנתונים בטלפון הסלולרי של המשתמש", טוען גריפין.

התביעה משלבת את הטענות שלה נגד טמו עם תיאור של אלה נגד Pinduoduo, חברת האם שלה, אשר חוקרים טוענים שיכולה לרגל אחרי משתמשים, לפי דיווח מחודש אפריל ב-CNN, גם חנות האפליקציות של גוגל השעתה אותה בשלב מסוים בשנת 2023 עקב חששות אבטחה עם "גרסאות Off-Play" של האפליקציה.

על פי הדיווח של CNN חוקרי אבטחת סייבר טוענים שהאפליקציה של Pinduoduo יכולה גם לעקוף את אבטחת הטלפון הסלולרי של משתמשים כדי לנטר פעילויות באפליקציות אחרות, לבדוק התראות, לקרוא הודעות פרטיות ולשנות הגדרות.

"התנהלותה של טמו התגלתה בעקבות הסרת אפליקציית Pinduoduo מחנות האפליקציות של גוגל עקב נוכחות תוכנה זדונית שניצלה נקודות תורפה במערכות ההפעלה של הטלפונים ואפשרה לאפליקציה לא רק לקבל גישה בלתי מזוהה למעשה לכל הנתונים המאוחסנים בטלפונים, אלא גם כדי להטמיע את עצמה מחדש ולשנות את המאפיינים שלה לאחר התקנת האפליקציה, באופן שנועד למנוע גילוי של החומרה הזדונית", נטען בתביעה, שמצביעה גם על חששות מצד אפל לגבי עמידתה של טמו בתקני שקיפות אבטחת מידע. אפל אמרה לפוליטיקו בשנה שעברה שהאפליקציה זמינה בחנות האפליקציות שלה לאחר שפתרה את החששות שלהם.

בנוסף, פקידי הגבלים עסקיים באיחוד האירופי ביקשו מאתרי הקניות המקוונים הסיניים טמו ושיין להוכיח שהם מצייתים לתקנות המפתח של הגוש על חברות טכנולוגיה, כולל האופן שבו האתרים מגנים על קטינים.

החברות התבקשו לספק מידע על ההתאמה שלהן לחוק השירותים הדיגיטליים עד ה-12 ביולי, כך מסרו רגולטורים של הנציבות האירופית ביום שישי. הוועדה תעריך את צעדיה הבאים לאחר קבלת המידע ועשויה לפתוח בחקירה רשמית, לפי ההצהרה. בין היתר טמו ושיין חייבות להראות כיצד הן מגנות על צרכנים באירופה מפני מוצרים לא חוקיים. הוועדה מסרה כי היא מגיבה לתלונה נגד האתרים המקוונים מארגוני צרכנים.