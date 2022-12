גולשי האינטרנט לא נותרו אדישים למעלליו האחרונים של קניה ווסט שכוללים חסימה מטוויטר בגלל ציוץ אנטישמי, אמירות אנטישמיות קונספירטיביות ודברים שאמר בעד היטלר. זמן קצר לאחר שהתראיין בטוק שואו של הימין הקיצוני InfoWars בו השמיע דברים אנטישמיים, משתמשי (Reddit) הפכו סאברדיט (פורום ברדיט) שעוסק בקניה ווסט לבמה להנצחת השואה.

בעמוד שמונה יותר מ-700 אלף משתמשים ברדיט וקיים מ-2009, הופצו פוסטים רבים לזכר השואה שמגנים אנטישמיות. הפוסטים, שכוללים תמונות להנצחת השואה וגינוי אנטישמיות ושנאה, זוכים לאהדה (upvote) מאלפי משתמשים בפלטפורמה. לא מדובר במחאה שקטה: הסאברדיט המדובר נמנה עם 1% מהסאברדיטים הגדולים ביותר בפלטפורמה.

הפוסטים כוללים סיפורים של ניצולי שואה, סיפורי גבורה, סיפורי הצלת יהודים וקריאות נגד שנאה כלפי יהודים, כלפי קבוצות אתניות או להט"ב. פוסטים מסוימים שילבו את דמותה של טיילור סוויפט, הזמרת איתה לקניה היה סכסוך מתוקשר מספר שנים.

יום לאחר הראיון הבעייתי פרסם ווסט בחשבון הטוויטר שלו תמונה של צלב קרס המשלב מגן דוד. בתגובה לכך צייץ בעלי טוויטר אילון מאסק כי השעה את חשבונו של הזמר "בעקבות אנטישמיות ואלימות". מאסק היה זה שהחליט להחזיר את ווסט לשירות שבועיים בלבד קודם לכן, לאחר שהזמר הושעה בעקבות ציוצים אנטישמיים קודמים.

ווסט היה לאחרונה במגעים לרכישת רשת חברתית שמזוהה עם הימין בארה"ב בשם פארלר, אך זו הודיעה ביום שישי האחרון לדברי הוושינגטון פוסט שבהחלטת שני הצדדים העסקה לא תצא לפועל. לצד הגולשים, האמירות האחרונות של ווסט גררו תגובה גם מנשיא ארה"ב ג'ו ביידן, שפרסם ציוץ שמבהיר את עמדתו נגד הכחשת שואה.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity.