מפגינים אנטי-ישראלים הציפו בזחלים וחרקים את מלון ווטרגייט שבוושינגטון, שבו שוהה ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניסיון למחות על נאומו בקונגרס הערב. עוד לפני שהחל האירוע התקבצו מפגינים פרו-פלסטינים להפגנה קולנית מול המלון, שם ישנים הזוג נתניהו.

סרטון שצולם בתוך המלון, פורסם מוקדם יותר היום והפך ויראלי, נחשד תחילה כפייק ניוז, עד שהמלון עצמו אישר את הדיווחים. הסרטון מציג את מה שנראה כמו תולעים וצרצרים שמשוחררים בחללים שונים, כשברקע ניצבים דגלי ישראל וארה"ב.

A Watergate spokesperson confirmed the maggot incident happened:



The hotel is aware of “the unfortunate incident that occurred at the property yesterday … We took the necessary steps to ensure the property has been sanitized and is now operating as normal.” https://t.co/b1YdWndK8o — Matt Berg (@mattberg33) July 24, 2024

"המפגינים הפלסטינים יצרו אמש כאוס במלון ווטרגייט כדי שלנתניהו, לסוכני המוסד הישראלי ולשירות החשאי לא יהיה נחת כשהם ממשיכים להטיל אימה על העם שלנו", פורסם בהודעה מטעם תנועת צעירים פלסטינים המבוססת בארה"ב ברשתות החברתיות, לצד הסרטון.

עוד צוין כי "לא תהיה מנוחה לפני שנתניהו והקונגרס יבזו את עצמם מול העולם על כך שלא הצליחו להשיג אף אחת מהמטרות הצבאיות והפוליטיות שלהם", פרסמה הקבוצה. עוד נכתב כי "לא יהיה שלום, לא תהיה מנוה, עד מעצרו של פושע המלחמה".

מהמלון נמסר בתגובה לסרטון הוויראלי לרשת "פוקס ניוז": "אנו מודעים לסרטון המופץ ולאירוע המצער שהתרחש אתמול. בראש סדר העדיפויות שלנו זה הבטיחות והרווחה של האורחים והצוות שלנו".

עוד נמסר מדובר המלון, שציין כי אין ביכולתם למסור פרטים נוספים בשלב זה: "נקטנו בצעדים הנדרשים כדי להבטיח שהנכס עבר חיטוי וכעת הוא פועל כרגיל. אנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות, שמטפלות במצב".