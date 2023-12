התקשורת הטורקית מדווחת כי חבר הפרלמנט הטורקי, חסן ביטמז, בן 54, אשר התמוטט לפני יומיים בתום נאום שנשא באסיפה הכללית הלאומית של טורקיה וביקר את התנהלות מדינתו על רקע המלחמה בעזה - נפטר בבית החולים.

על פי דיווחים ברשת אנדולו הטורקית, ביטמז דיבר על ישראל במסגרת דיון על התקציב, כאשר לפתע התעלף. חברי קונגרס שונים מיהרו לסייע לו. רופא אשר היה במליאה ניסה להגיש לו עזרה ראשונה וביצע בו עיסוי לב, ולאחר מכן הוא נשלח לבית החולים לטיפול נוסף, אך היום נקבע מותו. על פי הדיווחים ליבו עצר, אך שב לפעום לאחר התערבות רפואית. את ההודעה על מותו בישר לעיתונאים שר הבריאות, פארטין קוג'ה.

השידור הרשמי של הפרלמנט הראה את ביטמז מתמוטט לרצפה לאחר שנאם לפני האסיפה הכללית ביום שלישי. הוא מתח ביקורת על מפלגת ה-AK השלטת של הנשיא טאיפ ארדואן על הסחר המתמשך של טורקיה עם ישראל למרות המלחמה בעזה, ולמרות הביקורת הרטורית החריפה של הממשלה על ההפצצה הצבאית של ישראל.

Drama in the Turkish Parliament today.



The MP Hasan Bismet spoke out strongly against Israel, and shouted about Israeli suffering the "wrath of Allah".



Seconds later, he had a heart attack. pic.twitter.com/hgLiFQdNhn