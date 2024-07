זה היה כמעט צפוי, אבל רגע לאחר ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר דונלד טראמפ החלו לצוץ אינסוף תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות. השילוב של ניסיון רצח של נשיא לשעבר ומועמד לנשיאות כעת עם התומכים שלו, שגם ככה נוטים להאמין לקונספירציות שונות, יצרו את הסערה המושלמת. כעת טוויטר, רדיט, טלגרם ועוד רשתות התפוצצו מפוסטים שקשה לקבוע איזה מהם נכונים ואיזה לא.

מעל לכל בלטה תמונה של צלם הניו יורק טיימס, שהצליחה כביכול לתפוס את אחד הכדורים מאחורי טראמפ בזמן הירי. התמונה הפכה כמובן לוויראלית ברגע, אבל חלק מהגולשים הצמידו הערות לתמונה שבה נטען שהיא עברה עריכה דיגיטלית, ובין היתר נטען שזווית הכדור לא תואמת לפגיעה בטראמפ (ממש דומה לתיאוריות שהיו על קנדי בזמנו) וכי היו מאחורי הנשיא לשעבר קהל רב שלא נראה בתמונה. עם זאת, הניו יורק טיימס עומד מאחורי התמונה, הצלם הוא דאג מילס, שעובד שנים רבות עם הניו יורק טיימס וסוכנות הידיעות AP, והיה ממש מתחת לנשיא לשעבר באותם רגעים. הוא גם כתב טור מיוחד על האירוע שמופיע באתר ברגעים אלה.

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

זה לא מוריד מהחשיבות של תיאוריות קונספירציה פרועות על המתקפה שהחלו לעלות ברשתות, החל מהשערות לגבי זהות היורה ועד לטענות לגבי האם האירוע תוכנן או שמדובר ביורה בודד. תיאוריות אלה צברו במהירות מיליוני חשיפות ברשתות החברתיות. עם מעט פרטים על מה שהתרחש בפועל, קונספירטורים, פעילים פוליטיים ואופורטוניסטים של רשתות חברתיות ניצלו את הכאוס, וקידמו טענות לא מאומתות או ללא הוכחות.

ב-X, טוויטר לשעבר, עלה סרטון התקרית וצבר במהירות מיליוני צפיות, והמונח "מבוים" נכנס למקום השני ברשימת הטרנדינג מיד אחרי "טראמפ" עם למעלה מ-228,000 פוסטים שמשתמשים במילה. תוך שעה בלבד, פוסטים רבים ב-X הטוענים שהירי מבוים נצפו כמה מיליוני פעמים. אך אין ראיות התומכות בטענות כלשהן שהירי היה מבוים - טראמפ נפצע בבירור, וצופה נהרג, בעוד שאחר נפצע.

In my earlier tweet, I saw guys saying Donald Trump's shooting was staged, ati he was seeking sympathy votes wanadanganya. Here is the shooter who was attempting to kill the next Potus. I will shortly post a video of how he was also shot down by the cops. pic.twitter.com/3MmhPTZ8qd — Mike Sonko (@MikeSonko) July 14, 2024

"אנטיפה", רשת בינלאומית של ארגונים ותנועות פוליטיות של פעילי שמאל, הפכה גם לנושא טרנדינג ב-X לאחר שפוסטים ברשתות החברתיות זיהו לכאורה את היורה. הפוסטים האשימו את מארק ויולטס, "פעיל אנטיפה בולט", למרות ששעות לאחר מכן ה-F.B.I פרסם את זהותו של תומאס מת'יו קרוקס, בן 20 מפנסילבניה בתור היורה שנורה למוות מיד לאחר האירוע.

לא רק ויולטס זוהה כיורה בטעות. בפוסטים שעלו ל-X, לטלגרם ולאתרי נישה שונים, משתמשים טענו כי הזיהוי הלא נכון הגיע מהמשטרה המקומית. הפוסטים כללו תמונה של גבר במשקפי שמש וכובע שחור בטענה שמדובר בצילום מסך מתוך סרטון שפורסם ביוטיוב לפני הירי בו טען האיש כי "הצדק מגיע". כל זה היה כמובן שקר.

הפוסטים שותפו על ידי חשבונות מאומתים ב-X. חשבון מאומת פופולרי אחד, וול סטריט סילבר, הידוע כמפיץ מידע כוזב, פרסם את השקר ל-1.3 מיליון עוקבים ומחק אותה מאוחר יותר ללא הסבר. גם חשבונות תעמולה רוסיים, תומכי טראמפ וערוצי ארגון ה-Proud Boy בטלגרם הפיצו את אותה טענה.

האדם בפוסטים הוא למעשה מרקו ויולי, יוטיובר איטלקי המתעסק בכדורגל. השקר התחיל לכאורה בתור בדיחה, שפורסמה לראשונה ב-X מהחשבון @מוסוליניו, שהצביעה בטעות על ויולי בתור היורה. הפוסט שלו כלל תמונה של ויולי שנלקחה מחשבונו של משתמש אחר, שלעתים קרובות פרסם סרטונים של ויולי.

Major blue-tick accounts are falsely claiming that "Antifa extremist Mark Violets" was the shooter at a Trump rally in Pennsylvania today, who earlier revealed his plan in a YouTube video.



The video shows Italian football fan Marco Violi, who has nothing to do with the shooting. pic.twitter.com/bh6YIbWQLI — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 14, 2024

ויולי נאלץ לפרסם בחשבון האינסטגרם שלו הכחשה שמדובר בו, וכתב באיטלקית: "אני מכחיש בתוקף שאני מעורב במצב. התעוררתי באמצע הלילה (2 לפנות בוקר באיטליה ליתר דיוק) מההודעות הרבות שקיבלתי באינסטגרם וב-X. אני באיטליה, אני ברומא ולא היה לי מושג מה קרה".

ועוד בגזרת הקונספירציות, הקונספירטור אלכס ג'ונס העביר לייב למאות אלפי משתמשים ב-X, ובסדרת פוסטים שלו שנצפו מיליוני פעמים ג'ונס האשים את ה"דיפ סטייט", האשמה כללית שטוענת שיש ממשלה בתוך הממשלה שמקבלת את ההחלטות ומנהלת את המדינה.

Emergency! America Is Now Under Globalist Attack! More Assassination Attempts Imminent.



The Deep States Next Move is False Flags, Civil Unrest & Martial Law!



This is a maximum alert. More Update to come. @Elon you should get to your bunker immediate, this is a live coup. pic.twitter.com/hQO4s80nJR — Alex Jones (@RealAlexJones) July 14, 2024

באופן דומה, חשבונות X עם מאות אלפי עוקבים הידועים בשיתוף תוכן של תיאוריית קונספירציה של QAnon הביאו מיליוני חשיפות זרקו שמות של פעילים דמוקרטים ורפובליקנים מוכרים, שלדבריהם "אולי משתפים פעולה" עם ה-CIA בנושא. כמובן שאין ראיות התומכות.