לאחר חודשים של דאגה מצד מעריצים ברחבי העולם בנוגע למצבה הבריאותי של קייט מידלטון, וזאת בעקבות הליך רפואי שעברה בחודש ינואר, משפחת המלוכה פרסמה אמש תמונה רשמית של נסיכת ויילס לצד ילדיה הנסיך ג'ורג' בן ה-10, הנסיכה שרלוט בת ה-8 והנסיך לואי בן ה-5. אלא שלא מעט פרטים בתמונה עוררו חשד בקרב המעריצים, ובאופן חריג, הספקולציה הזו לא נותרה רק בקרבם, וגם סוכנויות הידיעות הגדולות והחשובות בעולם הסירו אותה מהמאגרים שלהן.

כבר במבט ראשון אפשר להבחין בכמה דברים מוזרים בתמונה - היד של מידלטון המחבקת את שרלוט נראית ארוכה מדי, היד השנייה המחבקת את לואי מטושטשת, פלג הגוף העליון של קייט נראה ארוך מדי בהשוואה לרגליה מה שיוצר פרספקטיבה מעוותת, ובאופן כללי, העור של כל הנוכחים בתמונה נראה בהיר ובוהק באופן מעורר חשד.

לא די בכך, אלא שאם תביטו מקרוב בחצאית של שרלוט, תבחינו שהיא מתמזגת באופן מסתורי עם הסוודר האדום שהיא לובשת באופן כזה שמעורר חשד שמישהו טשטש שם פרט לא רצוי. כמו כן, הרוכסן שנמצא בצד שמאל על הז'קט של הנסיכה מוויילס נראה מעוות.

כאמור, הפעם החשדות האלה חצו את גבולות המעריצים, וסוכנויות הידיעות הגדולות והחשובות בעולם - AP, AFP ורויטרס הודו שהן מצאו "עדויות למניפולציה" שנעשו על התמונה. בהערה ללקוחות כתבה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP: "התברר שהתמונה הזו, שהונפקה על ידי ארמון קנזינגטון היום של הנסיכה מוויילס וילדיה, שונתה. לכן, היא הוסרה ממערכות AFP". כמו כן, התמונה הוסרה ממאגר התמונות Getty Images.

התמונה עדיין קיימת בחשבון האינסטגרם הרשמי של והנסיך והנסיכה מוויילס - אך גם שם חלק נכבד התגובות עוסקות בעריכה המאסיבית שעברה בתמונה. "תפטרו את מי שערך את התמונה הזאת", כתב מגיב אחד.

אם משפחת המלוכה רצתה להשיג שקט תעשייתי עם פרסום התמונה הזאת ולהרגיע את חרושת השמועות על קייט, שלא נראתה באירוע ציבורי מאז חג המולד, נראה שהיא רק השיגה תוצאה הפוכה - ומרגע שפורסמה, האינטרנט עסוק רק בלמצוא מה לא בסדר בה, ומה מעוניינת משפחת המלוכה להסתיר בכך שהיא מפרסמת תמונה כל כך ערוכה ומטושטשת.

בטוויטר למשל היו משתמשים שהפכו את התמונה לבדיחה:

