שירות ההודעות של וואטסאפ ייחסם לצמיתות עבור 43 מיליוני סמארטפונים ישנים בעוד מספר שבועות.

משתמשי אנדרואיד ואפל קיבלו הודעה שעליהם לעדכן בדחיפות את גרסת אפליקציית הוואטסאפ שלהם. המועד האחרון האפשרי לעדכון הוא 1 בנובמבר 2021.

אפליקציית ווטאסאפ תומכת באנדרואיד עם גרסת מערכת הפעלה 4.1 ומעלה או מכשירי אייפון עם גרסת מערכת הפעלה iOS 10 ומעלה.

ניתן לעדכן מכשירי אייפון רבים ל- iOS העדכני ביותר, וניתן לעדכן מכשירי אנדרואיד ישנים יותר ל-4.1 דרך הגדרות המכשיר.

אלו הטלפונים הישנים שיאבדו את הגישה לווטאסאפ:

אפל

אייפון SE, 6S ו-6S פלוס - דגמים אלו הושקו עם iOS 9, אך ניתן לעדכן אותם ל-iOS 15 כדי להמשיך ולתמוך בוואטסאפ. מכשירי אייפון ישנים יותר שלא ניתן לעדכן את מערכת ההפעלה שלהם יאבדו את הגישה לוואטסאפ, נכון לעכשיו זה כולל את אייפון 4S משנת 2011.

סמסונג

בין היתר הדגמים, Galaxy SII, Galaxy S3, Galaxy S3 mini.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

וואווי

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

מה לעשות אם הטלפון שלכם ישן מדי?

קודם כל, ייתכן שהגיע הזמן לשקול לקנות טלפון חדש. יחד עם זאת, יש אפשרות לשמור את היסטוריית הצ'אטים שלכם בוואטסאפ - תוכלו לגבות את ההודעות בגוגל דרייב או ב-iCloud, בהתאם לסוג המכשיר שלכם – אנדרואיד או iOS.

למרבה הצער, אין אפשרות להעביר את היסטוריית הצ'אט שלכם בין פלטפורמות, אך תוכלו לייצא אותו כקובץ מצורף במייל.

וואטסאפ מעדכנת באופן קבוע את רשימת המכשירים הנתמכים שמקבלים גישה לתכונות העדכניות של האפליקציה - כגון הודעות שנעלמות.

חשוב לציין, ששימוש בתוכנות מיושנות יכול להיות גם סיכון אבטחה עצום - ולכן חשוב לעדכן, או לשדרג במידה ולא ניתן לעדכן.