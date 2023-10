בכירים בהייטק הישראלי קוראים להחרים את WebSummit, מוועידות הטק הגדולות והחשובות בעולם, בעקבות התבטאות של מנכ"ל הארגון שעומד מאחורי הוועידה. פאדי קוסגרייב, מארגן הוועידה שבה משתתפות מדי שנה עשרות חברות ישראליות מהגדולות במשק, כתב בחשבון הטוויטר שלו כי הוא נחרד מהרטוריקה של מנהיגי המערב מול מה שהוא מכנה "פשעי מלחמה" שמבצעת ישראל. התגובות הזועמות לא איחרו לבוא.

מייסד ומנכ"ל טאבולה אדם סינגולדה צייץ בתגובה לדבריו שפרסם קוסגרייב כי "כשאמהות רואות את התינוקות שלהן נשרפים חיים על ידי טרוריסטים, כשכמעט 200 בני אדם עדיין מוחזקים כבני ערובה, הרחק ממשפחותיהם, כאשר חמאס שהוא יותר גרוע מדאעש והנאצים ביחד כי אפילו היטלר לא שרף תינוקות. זה פשוט לא זמן טוב להיות 'צודק' פאדי, ואתה פשוט טועה. לא אקח חלק ביוזמות עתידיות שלך ולעולם לא נעבוד יחד בעתיד".

I'm sad to read this. Because I went to @WebSummit LLC for years, and I met @paddycosgrave a bunch of times. A week into the war, when mothers are seeing their babies burned alive by terrorists, when nearly 200 people are still kept hostage, away from their families, when Hamas… pic.twitter.com/rOd4Y8Enog — adam singolda (@AdamSingolda) October 15, 2023

גם בחברת הסייבר וויז שמנכל"ה אסף רפפורט היה צפוי להיות אחד הדוברים בוועידה, הודיעו כי החברה לא תשתתף יותר בוועידה. הודעות ביטול הגיעו גם ממנכ"ל לייטריקס הירושלמים זאב פרבמן ומנכ"ל חברת AI21 אורי גושן, שהיה אמור לשאת נאום מרכזי ב-WebSummit.

"בעוד חודש הייתי אמור לשאת נאום מרכזי בועידת WebSummit בליסבון, אך לא אעשה זאת. הסיבה לכך היא שמנכ"ל הועידה פאדי קוסגרייב לא מצא לנכון להזדעזע מהזוועות שביצע ארגון הטרור חמאס ב- 7 באוקטובר בישראל", מסר גושן. "עריפת ראשי תינוקות לעיני הוריהם, שנורו לאחר מכן; אונס נשים והצעדתן ברחובות עזה; שריפת משפחות בעוד בחיים; הוצאה להורג של נשים מבוגרות; צילום זוועות אלו ופרסום שלהן ברשתות החברתיות בליווי גילויי שמחה, כולל בטלפונים של הקורבנות כדי שבני משפחתם יוכלו לצפות במחזות הנוראיים האלה. מכל הזוועות הללו בחר קוסגרייב להתעלם. אם לא די בכך, למרות הבנתו החלקית בהיסטוריה ובגיאופוליטיקה של אזורינו, הוא גם העז לפרסם דברים נגד מדיניות ממשלת ישראל. זו תגובה מתועבת ופשיטת רגל מוסרית הראויה לכל גינוי. אנחנו ב-AI21 Labs לא יכולים לעמוד מנגד. אנחנו לא נשתתף ב-WebSummit, ואני מבטל את ה- keynote שלי בועידה".

I can't find words to respond to this one sided anti-Semitic, anti-humane words. WebSummit is dead to me, like the 1,300 defenseless dead mothers, babies & elderly that have been raped, beheaded and murdered for doing nothing. @paddycosgrave I am ashamed to have ever called you a… https://t.co/XwODgatMpd — Eden Shochat (@eden) October 15, 2023

משקיע ההון סיכון אדן שוחט כתב "אני לא מצליח למצוא מילים להגיב למילים החד-צדדיות, אנטישמיות ואנשי-הומניות האלו. WebSummit מתה עבורי. אני מתבייש שאי פעם כיניתי אותך חבר".

מנכ"ל עמותת בוגרי 8200 חן שמילו מסר כי "הציוצים של קוסגרייב מבישים ומכאן אני קורא למייסדות ומייסדי סטארט אפים, כמו גם לחברות גדולות, לאחד כוחות כדי לשים קץ לצביעות המגוחכת הזו של פאדי קוסגרייב שיצא כנגד ממשלות שגינו את חמאס. חמאס הוא דאעש. נקודה! אם אתה תומך בטבח של חפים מפשע אז תישאר מחוץ למשחק. אני קורא מפה בשם עמותת בוגרי 8200 לכל החברות והיחידים שמתכוונים להשתתף ב-WebSummit בחודש הבא לבטל כל השתתפות או חסות".

משגרירות ישראל בפורטוגל, שם מתקיימת ועידת WebSummit, נמסר כי השגרירות פנתה לעיריית ליסבון והודיעה לה כי ישראל לא תשתתף בוועידה ותחרים אותה. הוועידה, שצפויה לצאת לדרך בעיר ליסבון בנובמבר, נחשבת לאחת מוועידות הטכנולוגיה הגדולות והחשובות בעולם ובשנים קודמות העניקה במה נרחבת לתעשיית ההייטק הישראלית.

Today, I wrote to the Mayor of Lisbon informing him that #Israel will not participate in the @WebSummit conference due to the outrageous statements made by the conference CEO, Paddy Cosgrave.

Even during these difficult times, he is unable to set aside his extreme political… — Dor Shapira (@ShapiraDor) October 16, 2023